К Международному Дню защиты детей. Музыкальный клип «Я лечу к мечте» 31 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите клип на песню «Я лечу к мечте» исполнительниц Анны Рау и Вероники Че!

Анна Рау и Вероника Че музыкой профессионально не занимаются, это их первый музыкальный опыт. Идея песни возникла в ноябре 2018 года спонтанно: слова и мелодию девочки написали сами. На этапе записи трека им помог профессиональный аранжировщик Денис Дронов. Уже после возникла идея приурочить выпуск клипа на песню «Я лечу к мечте» к Международному Дню защиты детей.

А еще девочки записали видеоблог, в котором рассказали о создании группы, съемках клипа и поздравили всех с Международным Днем защиты детей.