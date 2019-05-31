Объявлены победители конкурса «Веселый остров»
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Итак, главный приз получает автор работы «Бимбо» Даша Кенина. Даша получит рюкзак с жевательным мармеладом «Mamba Фрумеладки» и сертификат в магазин детских товаров на сумму 3000 рублей. Но и это не всё! Герой Даши оживёт в эфире программы «Навигатор.Новости» 14 июня в 14:00! Ура!
По выбору жюри победителями стали:
• Максим Иванович Бовыкин
• Лиза Константиновна Львова
• Амалия Михайловна Луканова
• Алина Сергеевна Плотникова
• Полина Денисовна Голощапова
• Лев Стриго
• Захар Витальевич Коржавин
• Данил Рустемович Зайнетдинов
• Злата Алексеевна Карнаушевская
• Арсений Алексеевич Гуцелюк
По итогам голосования победили:
• Агнесса Белоненко
• Екатерина Клапина
• Кристина Алексеевна Клапина
• Даниил Нуриахметов
• Юлия Музыченко
• Вероника Музыченко
• Сергей Казаков
• Ева Казакова
• Илья Лесников
• Арина Картунова
• Матвей Сергеевич
• Егор Павлович
• Елизавета Сызранцева
• Матвей Гриднев
• Гриша Гриднев
Мы получили так много прекрасных работ, что было принято решение дополнительно определить еще 30 участников конкурса, которые получают поощрительный приз – рюкзак с жевательным мармеладом «Mamba Фрумеладки».
Имена авторов, которые получат поощрительные призы:
• Кирилл Александрович Антипов
• Роман Андреевич Сергеев
• Максим Валериевич Редченко
• Наталья Вениаминовна Чернавских
• Виктория Андреевна Кругликова
• Андрей Дмитриевич Левкович
• Ирина Владимировна Краснова
• Виктория Алексеевна Каскова
• Никита Ovchinnikov
• Алина Афанасьева
• Илья Александрович Ким
• Мария Барсегян
• Дарья Дмитриенко
• Алёна Артемовна Румянцева
• Варвара Сергеевна Полякова
• Милослава Николаевна Муромцева
• Елизавета Алексеевна Каткова
• Мышатов Романович Арсений
• Каролина Сергеевна Пушкова
• Максим Сергеевич Зыков
• Диана Дмитриевна Лавренюк
• Ольга Павловна Проворова
• Мария Евгеньевна Кассина
• Лев Дмитриевич Кузнецов
• Арина Андреевна Покровская
• Шайхутдинова Альбертовна Альмира
• Матвей Артемович Симунян
• Кирилл Артёмович Лосев
• Дмитрий Максимович Минаев
• Михаил Александрович Ходячих
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы! Каждая работа заслуживает похвалы! Большое вам спасибо!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.