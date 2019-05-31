Объявлены победители конкурса «Веселый остров» 31 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, главный приз получает автор работы «Бимбо» Даша Кенина. Даша получит рюкзак с жевательным мармеладом «Mamba Фрумеладки» и сертификат в магазин детских товаров на сумму 3000 рублей. Но и это не всё! Герой Даши оживёт в эфире программы «Навигатор.Новости» 14 июня в 14:00! Ура!



По выбору жюри победителями стали:

• Максим Иванович Бовыкин

• Лиза Константиновна Львова

• Амалия Михайловна Луканова

• Алина Сергеевна Плотникова

• Полина Денисовна Голощапова

• Лев Стриго

• Захар Витальевич Коржавин

• Данил Рустемович Зайнетдинов

• Злата Алексеевна Карнаушевская

• Арсений Алексеевич Гуцелюк



По итогам голосования победили:

• Агнесса Белоненко

• Екатерина Клапина

• Кристина Алексеевна Клапина

• Даниил Нуриахметов

• Юлия Музыченко

• Вероника Музыченко

• Сергей Казаков

• Ева Казакова

• Илья Лесников

• Арина Картунова

• Матвей Сергеевич

• Егор Павлович

• Елизавета Сызранцева

• Матвей Гриднев

• Гриша Гриднев

Мы получили так много прекрасных работ, что было принято решение дополнительно определить еще 30 участников конкурса, которые получают поощрительный приз – рюкзак с жевательным мармеладом «Mamba Фрумеладки».

Имена авторов, которые получат поощрительные призы:

• Кирилл Александрович Антипов

• Роман Андреевич Сергеев

• Максим Валериевич Редченко

• Наталья Вениаминовна Чернавских

• Виктория Андреевна Кругликова

• Андрей Дмитриевич Левкович

• Ирина Владимировна Краснова

• Виктория Алексеевна Каскова

• Никита Ovchinnikov

• Алина Афанасьева

• Илья Александрович Ким

• Мария Барсегян

• Дарья Дмитриенко

• Алёна Артемовна Румянцева

• Варвара Сергеевна Полякова

• Милослава Николаевна Муромцева

• Елизавета Алексеевна Каткова

• Мышатов Романович Арсений

• Каролина Сергеевна Пушкова

• Максим Сергеевич Зыков

• Диана Дмитриевна Лавренюк

• Ольга Павловна Проворова

• Мария Евгеньевна Кассина

• Лев Дмитриевич Кузнецов

• Арина Андреевна Покровская

• Шайхутдинова Альбертовна Альмира

• Матвей Артемович Симунян

• Кирилл Артёмович Лосев

• Дмитрий Максимович Минаев

• Михаил Александрович Ходячих



Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы! Каждая работа заслуживает похвалы! Большое вам спасибо!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

