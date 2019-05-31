Объявлены победители конкурса «Веселый остров»

Объявлены победители конкурса «Веселый остров»

31 Мая, 2019

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, главный приз получает автор работы «Бимбо» Даша Кенина. Даша получит рюкзак с жевательным мармеладом «Mamba Фрумеладки» и сертификат в магазин детских товаров на сумму 3000 рублей. Но и это не всё! Герой Даши оживёт в эфире программы «Навигатор.Новости» 14 июня в 14:00! Ура!

По выбору жюри победителями стали: 
•    Максим Иванович Бовыкин
•    Лиза Константиновна Львова
•    Амалия Михайловна Луканова
•    Алина Сергеевна Плотникова
•    Полина Денисовна Голощапова
•    Лев Стриго
•    Захар Витальевич Коржавин
•    Данил Рустемович Зайнетдинов
•    Злата Алексеевна Карнаушевская
•    Арсений Алексеевич Гуцелюк

По итогам голосования победили: 
•    Агнесса Белоненко
•    Екатерина Клапина
•    Кристина Алексеевна Клапина
•    Даниил Нуриахметов
•    Юлия Музыченко
•    Вероника Музыченко
•    Сергей Казаков
•    Ева Казакова
•    Илья Лесников
•    Арина Картунова
•    Матвей Сергеевич
•    Егор Павлович
•    Елизавета Сызранцева
•    Матвей Гриднев
•    Гриша Гриднев

Мы получили так много прекрасных работ, что было принято решение дополнительно определить еще 30 участников конкурса, которые получают поощрительный приз – рюкзак с жевательным мармеладом «Mamba Фрумеладки».
Имена авторов, которые получат поощрительные призы:
•    Кирилл Александрович Антипов
•    Роман Андреевич Сергеев
•    Максим Валериевич Редченко
•    Наталья Вениаминовна Чернавских
•    Виктория Андреевна Кругликова
•    Андрей Дмитриевич Левкович
•    Ирина Владимировна Краснова
•    Виктория Алексеевна Каскова
•    Никита Ovchinnikov
•    Алина Афанасьева
•    Илья Александрович Ким
•    Мария Барсегян
•    Дарья Дмитриенко
•    Алёна Артемовна Румянцева
•    Варвара Сергеевна Полякова
•    Милослава Николаевна Муромцева
•    Елизавета Алексеевна Каткова
•    Мышатов Романович Арсений
•    Каролина Сергеевна Пушкова
•    Максим Сергеевич Зыков
•    Диана Дмитриевна Лавренюк
•    Ольга Павловна Проворова
•    Мария Евгеньевна Кассина
•    Лев Дмитриевич Кузнецов
•    Арина Андреевна Покровская
•    Шайхутдинова Альбертовна Альмира
•    Матвей Артемович Симунян
•    Кирилл Артёмович Лосев
•    Дмитрий Максимович Минаев
•    Михаил Александрович Ходячих

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы! Каждая работа заслуживает похвалы! Большое вам спасибо!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.
 

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