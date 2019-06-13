Мультсериал «Ляпик едет в Окидо» 13 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Герой мультсериала — любопытный монстрик Ляпик — ответит на самые каверзные вопросы маленьких почемучек.

Ляпик — забавный пушистый монстр, который живет под кроватью. Он довольно неуклюж и очень любопытен. Всякий раз, когда Ляпик хочет узнать, почему вещи падают вниз, а не вверх, откуда берется эхо, и почему некоторые вещи плавают в воде, а другие нет, он отправляется в выдуманный мир Окидо, чтобы выяснить это.

В свои путешествия Ляпик берет двух лучших друзей — Зою и Феликса. А в пути им помогает забавное трио, одержимое наукой, — Зим, Зам и Зум. В удивительной стране Окидо возможно всё: друзья полетят на Луну, уменьшатся до размеров атомов и даже совершат путешествие на спине гигантской бабочки!

Смотрите премьеру мультсериала 15 июня в 09:25 и 16 июня в 13:00 МСК.