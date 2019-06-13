Отрывок из книги «Что течёт по проводам?» 13 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Чайник, утюг, пылесос, стиральная машина, компьютер и множество других устройств без электричества работать не смогут – это знает каждый. Но вот откуда берётся электричество? Как оно попадает в розетки, батарейки и аккумуляторы? Что такое электроны и какие бывают электростанции?

Откуда берётся электричество?



Откуда берётся электричество? Как от¬куда?! Из настенных розеток, к которым тянутся провода от телевизора и компью¬тера. А ещё из патронов, куда вкручива¬ются электрические лампочки. Или из маленьких батареек, которые вставляют в пульт от телевизора или в карманный фонарик.

Но про розетки и патроны это, конеч¬но, в шутку! Так могут думать только са¬мые маленькие, а ты-то уже и читать умеешь. На самом деле электричество «рождается» на многих и очень разных электростанциях: тепловых, атомных, приливных, ветровых, гидроэлектростан¬циях. И прежде, чем попасть к нам, ему предстоит проделать немалый путь по проводам ЛЭП — линий электропередач.

Какая это великая сила — электричество, даже говорить не надо! У тебя дома на нём работают пылесос, холодильник, стиральная машина, кон¬диционер, оно нагревает конфорки ку¬хонной плиты. Кухонный комбайн тоже электрический, как и звонок в дверях. Электрический мотор поднимает и опу¬скает лифт. А на улицах электричество приводит в движение троллейбусы и трамваи, под землёй — вагоны метро. Электровозы ведут тяжёлые поезда на железных дорогах. На фабриках и за¬водах от электричества работают стан¬ки. В тёмное время оно даёт свет.

В общем, в наши дни без электричества не прожить. Ты знаком с этой великой силой с само¬го рождения и поэтому, возмож¬но, считаешь, что так было всегда. Но на деле электричество верой и правдой служит людям всего вто¬рой век. Хотя с явлениями электри¬ческой природы люди сталкивались ещё в глубокой древности.

Чудеса с янтарём



Древним грекам две с лишним тысячи лет назад было известно такое загадочное явление: стоило потереть шерстью кусочек янтаря, и он начинал притягивать к себе мелкие и лёгкие частички различ¬ных веществ. Объяснить, почему так происходит, ни один мысли¬тель тогда не мог.

Янтарь — окаменевшую смолу, попадавшую в Древнюю Грецию из далёких северных мест, гре-ки называли «электроном». А уже много позже, вспомнив давние опыты с янтарём, учёные назвали элек¬тронами мельчайшие частички вещества. Ведь они-то и были причиной того, что казалось древним грекам чудом.

При трении шерсти об янтарь он на¬электризовывался — получал электри¬ческий заряд, состоящий из огромно¬го количества отрицательно заряженных электронов. Этот заряд и притягивал к янтарю лёгкие предметы.

Ты можешь сам уподобиться древним грекам и провести такой же опыт, но заменив янтарь обыкновенной пластмас¬совой расчёской. Проведи ей несколько раз по волосам, расчёска точно так же наэлектризуется от трения и будет при¬тягивать к себе, например, ку¬сочки газетной бумаги. Только в отличие от учёных Древней Греции, тебе уже понятно, от¬чего происходит такое «элек¬трическое» чудо.

Древние народы не понима¬ли, почему грозовые тучи раз¬ражаются мощными огненными стрелами — молниями. Они считали, что это гнев богов, а на самом деле причина тут опять-таки… трение. В грозо¬вых тучах содержится огромное количество крошечных льдинок и капелек воды. Они непрерыв¬но трутся друг о друга, и вну¬три тучи постепенно накаплива¬ется электрический заряд.

А молния — это не что иное, как искра, проскаки¬вающая между двумя силь¬но наэлектризованными туча¬ми, только искра эта огромных размеров.

Кто придумал батарейку?

Всерьёз изучать электрические заряды учёные принялись толь¬ко к середине XVIII века, больше двухсот пятидесяти лет назад. Тогда в голландском городе Лей¬дене было изобретено устрой-ство, названное «лейденской банкой». В эту банку, а точнее на помещённую внутри неё оло-вянную пластину, можно было «собирать» электричество, полу¬чаемое с помощью трения.

«Банка» позволила сделать важные открытия — например, что металлы хорошо проводят электрический ток. Правда, тогда ещё не знали, что ток — это направленное движение мель-чайших заряженных частиц, и до открытия самих этих частиц было почти сто пятьдесят лет.

Другое очень важное открытие сде¬лал в 1800 году итальянский учёный Алессандро Вольта. Он обнаружил, что электрический ток появляется не только от трения или в атмосфере во время грозы, но и при химическом взаимодействии некоторых веществ.

Год спустя учёный соорудил «столб» из двух десятков пар медных и цинко¬вых кружков, разделённых суконками, смоченными солёной водой. Опыты показали, что в проволоке, соединяю¬щей концы столба, появляется доволь¬но сильный электрический ток. Это была первая в мире электрическая ба¬тарея.

Наверняка ты уже знаешь, как ва¬жен для папиного автомобиля акку¬мулятор. Он даёт ток электрическо¬му стартеру, запускающему двигатель. «Вольтов столб» как раз и был про¬стейшим предком автомобильного ак¬кумулятора, а также множества раз¬нообразных батареек, с которыми ты тоже хорошо знаком.

Конечно, и аккумуляторы и ба¬тарейки теперь совершенно не похожи на своего далёкого пред-ка, и устроены они по-разному. Об этом говорят даже их со¬временные названия: свинцово- кислотные, кадмиево-никелевые, литий-ионные, хлорно-цинковые, щелочные, марганцево-цинковые. Вот эти вещества и вступают в химические реакции — возникает электрический ток — направленное движение мельчайших заряженных частиц к электродам батарей.

Ну а с помощью первых, пусть ещё примитивных электрических батарей учёные сделали другие очень важные открытия, которые, в конце концов, позволили выяс¬нить загадочную природу электри¬чества и поставить эту мощную силу на службу людям.

Отрывок из книги «Что течёт по проводам?». Редакция «Аванта»

