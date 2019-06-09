Мультсериал «Говорящий Том: Герои» 9 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приготовьтесь к новым героическим приключениям любимых друзей!

С помощью волшебных кристаллов говорящий Том и друзья приобретают невероятные способности. Том получает суперсилу, Анджела — суперзрение и скорость, у Бена появляется магнитная перчатка, а у Хэнка… способности к сюрпризам. С такими силами друзья смогут принять любой вызов. Но их величайшая суперсила — это дружба!

Вместе они будут храбро сражаться с плохими парнями, защищать природу и охранять город. Говорящий Том и друзья никогда не сдаются. Если понадобится — они спасут мир!

Смотрите премьеру мультсериала с 10 июня по будням в 10:25 МСК.