Волшебные неудачники. Приключения продолжаются! 7 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Лейла – настоящий спец в искусстве побега, она умеет освободиться из любой, даже самой хитроумной ловушки. Ценный навык, если все твои друзья – фокусники. Когда в тихий городок Минеральные Скважины приезжает знаменитый экстрасенс мадам Эсмеральда, Лейла и её приятели решают во что бы то ни стало разгадать секрет её мастерства. Вот тут-то и начинаются настоящие приключения.

Лейла Вернон не всегда жила в городе Минеральные Скважины. Да и фамилию Вернон она носила не так уж давно. В детстве, когда Лейла жила в приюте матушки Маргарет, фамилия её была Доу. Точнее, не так. Скорее всего, это была не фамилия, а имя. Ведь её родителей, как и её настоящую фамилию, никто не знал. Когда матушка Маргарет нашла малышку, в колыбели лежала записка с именем Доу и датой рождения. Но Лейла никогда не зацикливалась на этом несчастье. Наоборот, девочка всегда старалась быть весёлой, даже если в этот момент окружающим она казалась столь же бесполезной, сколь бесполезна деревянная монета.

Однажды днём несколько приютских девчонок тащили Лейлу в кабинет матушки Маргарет, но она смеялась в голос.

— Ха-ха-ха! — кричала она, когда те щипали её за руки. — Это ужасно щекотно!

На самом деле эти злюки вовсе не щекотали Лейлу. Просто ей казалось, что если какой-нибудь взрослый услышит её крики, он обязательно вмешается. Не надо быть психологом, чтобы понять, почему девчонки преследуют её и каждую неделю запирают в тёмном шкафу. Всё потому, что одной приютской дылде очень уж не нравилось, что Лейла всегда улыбается и радуется. Этой дылде хотелось, чтобы Лейла стала такой же несчастной, как она. Так что её друзья изо всех сил мучили Лейлу при любой возможности. А та контролировала каждый свой вздох, чтобы не было видно, какую боль они ей причиняют. Особенно в день, когда фокусники из города Минеральные Скважины давали представление для приютских детей. Лейла с нетерпением ждала этого события.

— Слушайте, — Лейла улыбалась изо всех сил, — давайте пойдём в комнату отдыха. Нас уже потеряли. Может, и печенье там будет!

Но ей эхом ответила только эта дылда:

— Может, и печенье там будет!

И все злобно рассмеялись.

Они снова потащили Лейлу к кабинету матушки Маргарет, она упиралась туфлями, но толпа злобных девчонок была сильнее. Каблуки оставляли на линолеуме чёрные полосы. Дылда распахнула дверь кабинета, остальные проволокли сопротивляющуюся Лейлу к тому самому шкафу, впихнули в него и захлопнули дверцы. Лейла растворилась в абсолютной темноте, снаружи послышался скрежет ключа, закрывающего замок.

— Ладно вам! — Лейла постучалась в дверцу изнутри и попросила: — Выпустите меня. Или вы не хотите посмотреть представление?

— Конечно, хотим, — ответила одна из злюк. — Мы туда и идём.

— Ты присоединяйся, — проговорила другая. — Если, конечно, сможешь.

И все опять расхохотались. Их смех был похож на карканье ворон, которое часто раздавалось над детской площадкой. Шаги утихли. Лейла знала, что произойдёт, если она повернёт ручку на дверце туда-сюда, но всё-таки попыталась. Заперто. Она одна. Снова. Девочка повертела головой, но темнота так плотно обволакивала её, что ничего не было видно. Сердце, как обычно, стучало ужасно громко. Так было всегда,

когда её запирали здесь. Резкий запах влажного дерева щекотал нос. Когда-то понадобился целый час или даже больше, чтобы кто-то из взрослых обнаружил Лейлу, забившуюся в угол шкафа. И потом всякий раз за то, что она оказывалась там, доставалось именно ей. Как будто она нарочно там запиралась. Чтобы успокоиться, Лейла представила себя актрисой, участницей того волшебного представления, которое разворачивалось внизу ровно в этот самый момент. Будто она специально закрылась в шкафу, который стоит на сцене и из которого она — вж-ж-ж-ж-ж-ж-жу-у-у-ух-х-х — исчезает одновременно со вспышкой света. От разочарования Лейла снова сжалась. Волшебное представление — единственное, что она с таким нетерпением ждала все последние недели. Ей хотелось увидеть белых голубей, вылетающих из-под плащей фокусников; букеты цветов, появляющиеся из воздуха; всплывающие из колоды игральные карты…

И тут Лейла решила: она никому не позволит испортить ей представление. И встала. Она будет сопротивляться. Только надо найти способ выбраться отсюда. Ощущая темноту всем телом, Лейла прижала палец к замочной скважине. Наверняка же можно открыть этот замок изнутри. Правда, она никогда не делала ничего подобного, но зато читала о героях, легко справляющихся с замками. Только для этого нужны инструменты. Она вынула из волос шпильку, воткнула её в замочную скважину и покачала туда-сюда. Внутри что-то щёлкнуло и как будто переключилось. Теперь нужно что-то ещё, другая шпилька, чтобы повернуть и наконец открыть замок. Но второй шпильки у неё не было. Зато шкаф находился в рабочем кабинете матушки Маргарет, поэтому… Пошарив ладонью по полу, Лейла нащупала скрепку. Какая удача! Она развернула её, сунула один конец в скважину и с лёгким нажимом повращала, пока не нашла нужного положения. Внутри снова что-то щёлкнуло. Откуда-то снизу слышались звуки приветствия. Шоу начиналось.

— Нет, нет, нет! — прошептала Лейла и представила фокусников в развевающихся плащах, которые, стоя на сцене, вытаскивают кроликов из шляп, превращают мрамор в жемчуг, поднимают в воздух стулья. Ей так важно было увидеть их своими глазами, чтобы потом ещё долго-долго вспоминать и улыбаться. Чем больше Лейла волновалась, тем сложнее было манипулировать скрепкой и шпилькой в замочной скважине. Время стремительно пролетало, так что ей уже стало казаться, что она отсюда никогда не выберется. Что представление закончится раньше, чем она увидит свет. В отчаянии Лейла подумала всё бросить, как вдруг раздался громкий щелчок и дверь распахнулась. От радости девочка даже запрыгала. А снизу уже вовсю шло представление:

— Уважаемая публика, а теперь для финального номера…

Звук аплодисментов становился всё громче по мере того, как Лейла приближалась к залу. Но на полпути она замерла.

В зале — точнее, в комнате отдыха, — где давали представление, стулья были расставлены в несколько рядов вокруг платформы, на которой сидел человек в тёмном костюме и высоком цилиндре. Чёрный плащ ниспадал с его плеч и во время движения обнажал ярко-красную шёлковую подкладку. Вьющиеся седые волосы и чёрные усы довершали картину. Лейла опустилась на ступеньку лестницы, по которой бежала, и восхищённо наблюдала за магом сквозь шаткие деревянные перила. Вы-то знаете, кто этот человек, но Лейла тогда ещё не знала. Она впервые в жизни увидела мистера Вернона, и от этого у неё перехватило дыхание. Вы же помните, как Картер встретился с мистером Верноном? Когда среди ночи он оказался в городе Минеральные Скважины, сошёл с поезда и отправился в цирк Боссо. А от того, как мистер Вернон ловко перекатывал монету на костяшках пальцев, Картер чуть с ума не сошёл. И вот теперь Лейла внимательно следила за тем, как два помощника крепко привязывают этого человека к металлическому стулу. Она чуть не сошла с ума даже больше Картера. Ведь само провидение позволило ей выбраться из шкафа специально, чтобы увидеть этого человека.

Ассистенты в чёрных масках вначале привязали лодыжки седого человека к ножкам стула. Затем обмотали его тело длинной цепью, которую затем закрепили за спинкой стула вместе с руками. Дети в зале так и ахнули, глядя на здоровенный замок, соединяющий концы цепи ровно на уровне груди мага, а в тот момент, когда ему на голову надели непроницаемый мешок, кое-кто даже закричал от ужаса.

— Не бойтесь, мистер Вернон — настоящий профессионал! — воскликнула матушка Маргарет.

Из-под мешка донёсся голос:

— Волноваться стоит только в том случае, если я не освобожусь от этих пут через минуту, потому что иначе у меня закончится воздух. Матушка Маргарет смущённо села на место, представляя, какую непоправимую ошибку она совершила, пригласив этого человека давать представление сиротам, перед которыми он вот-вот задохнётся. Лейла смотрела на человека во все глаза, вцепившись в перекладины лестничных перил, точно в прутья клетки. Помощники подняли большую белую простыню и накрыли ею мистера Вернона целиком. Затем один из них достал большие песочные часы и поставил их на пол так, чтобы все видели, как песок отмеряет секунды.

Лейла перестала дышать. Человек под простынёй извивался и корчился. Раздавался звон цепей. Она не могла помочь этому господину, но зато сразу вспомнила себя в том тёмном шкафу всего несколько минут назад. Последние песчинки падали вниз, дети хором считали: «ПЯТЬ! ЧЕТЫРЕ! ТРИ! ДВА! ОДИН!» Человек под простынёй замер. Несколько долгих секунд зрители молча ждали затаив дыхание. Пытаясь понять, есть ли здесь какая-то уловка.

Тут Лейла не выдержала и закричала:

— Снимите с него мешок! Кто-нибудь, помогите же ему!

Помощники мистера Вернона в отчаянии помчались на сцену. Приподняли простыню и осторожно заглянули внутрь, затем повернулись к зрителям и, качая головами, прошептали сквозь чёрные маски:

— Мы опоздали.

Дети жутко переволновались, а некоторые даже начали кричать, когда помощники сбросили простыню на пол. Стул, к которому был прикован мистер Вернон, оказался пуст! В этот момент один из помощников повернулся к залу лицом и сорвал с себя чёрную маску. И в ту же секунду, едва заметив белые кудри, Лейла всё поняла. Маг избавился от пут и покинул стул самым невероятным образом. Зрительный зал, состоящий исключительно из сирот приюта матушки Маргарет, бесновался от радости так, точно объявили, что всех детей усыновили, и они вот-вот обретут новый дом. Седой черноусый маг встал на край сцены, улыбнулся и низко поклонился. Лейла от волнения чуть не свалилась с лестницы, но продолжала аплодировать дольше и громче всех. Аплодисменты стихли. Лейла пробралась сквозь толпу детей, расталкивая всех, оттолкнув даже ту дылду, которая вместе со своими прихвостнями заперла её в шкафу. Оказавшись наконец рядом с магом, она спросила:

— Как вы это сделали, мистер Вернон?

Едва он заметил её, взгляд его потеплел. Немного помолчав, он тихо ответил:

— Я уверен, ты точно знаешь причину, по которой я не могу ответить на этот вопрос. Лейла тяжело вздохнула.

— Волшебник никогда не раскрывает своих секретов?

Мистер Вернон хмыкнул и легонько постучал пальцем по её лбу.

— А как же сверхспособности?

— Даже не знаю, — ответила Лейла и потёрла то место, до которого дотронулся мистер Вернон.

Толпа детей толкалась и напирала позади неё, но она пыталась удержать их силой мысли. — Вам и вправду что-то угрожало?

— Мне всегда что-то угрожает, — ответил волшебник и подмигнул.

— Я хочу научиться исчезать так же, как и вы.

Он прищурился:

— Конечно. Но нужно очень много тренироваться.

Годами. Ты готова к этому?

— О да! Я тренируюсь каждую минуту каждый день, чтобы научиться делать это так же, как вы.

— Это похвально, — проговорил он задумчиво. — Как тебя зовут, крошка?

— Лейла, — тихо ответила она.

— Лейла. Очень мило. И как давно ты живёшь в приюте матушки Маргарет?

— Всю жизнь.

Он немного помолчал.

— Мне хотелось бы с тобой снова встретиться, Лейла. Что думаешь? Девочка вспыхнула.

— Я думаю, это было бы здорово! А вы научите меня своим трюкам? Ну хотя бы одному?

— Возможно. — Маг улыбнулся, и в уголках возле его глаз собрались весёлые морщинки. Вдруг он крепко сжал ладони. И когда разжал их, между ними закачался белый шнурок. Один конец он медленно опустил в ладошку Лейлы. — Это тебе. Подумай, что можно с ним сделать. Например, вязать узлы, которые помогут тебе в разных ситуациях. Я могу научить. Раскрасневшаяся Лейла чуть было не обняла его вместе со словами благодарности, но всё же удержалась и не сделала этого — вдруг он неправильно поймёт её. Толпа детей сзади напирала, Лейлу теснили всё дальше и дальше от мистера Вернона, всем очень хотелось получить у него автограф. Девочка уже не сопротивлялась. Ведь он вернётся специально, чтобы встретиться с нею. Он научит её какому-нибудь фокусу. Может быть. Лейла будет готова. Она даже выучит различные узлы и покажет ему их при встрече. Некоторое время спустя в спальне, которую Лейла делила с ещё пятью девочками, она открыла свой тайник в стене рядом с кроватью, вынула оттуда жестяную коробочку, подняла крышку и достала несколько блестящих ключей. Один из них был особенным. Он, точно кулон, висел на верёвочке на её тоненькой шее в тот день, когда матушка Маргарет обнаружила малышку, завёрнутую в одеяло, на пороге своего приюта. Лейла это, конечно, помнила только по рассказам матушки. Потом девочка начала искать и подбирать к нему другие. И со временем собрала целую коллекцию разных интересных ключей всех форм и размеров.



И вот, глядя сейчас на них, Лейла вспоминала представление и пыталась понять, как же мистеру Вернону удалось вырваться из тех тяжёлых оков. Впервые в жизни она почувствовала, как ей хочется сбежать отсюда. Это было настоящее открытие. И вскоре её желание исполнилось самым магическим образом. Седой кудрявый человек действительно пришёл в приют, чтобы забрать Лейлу отсюда. Он удочерил её.



Отрывок из книги «Волшебные неудачники. Приключения продолжаются»