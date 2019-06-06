Викинг Таппи и пропавшая библиотека

Викинг Таппи и пропавшая библиотека

6 Июня, 2019

Каждое утро огромный викинг Таппи и его друг оленёнок Триша отправляются в таверну Рыжеуса, чтобы позавтракать тёплыми булочками. И вот однажды утром таверна вдруг не открылась, а перед ней уже успела выстроиться огромная очередь жителей Шепчущего Леса. Видимо, что-то случилось. Почему Рыжеус закрыл таверну, и позавтракают ли обитатели волшебного леса сегодня?

Викинг Таппи и пропавшая библиотека


Настала осень, а это значит, что пришло время, когда, как известно, лучше всего сидеть дома и читать книжки. Потому-то викинг Таппи, заварив ароматного крепкого чая, и направился к книжной полке. 
— Ой, Триша! Ну что ж такое! — воскликнул Таппи, печально гля¬дя на книги. — Ничего интересного не могу найти почитать… Ах, да! Вспомнил! Надо срочно вернуть книжки в библиотеку. Давно пора, я как-то забыл совсем… Как раз и поищу там что-то интересненькое! 
— Вот здорово! — обрадовался Оленёнок. — Может, выберемся туда завтра утром? Сразу после завтрака? 
Библиотека Барсука стояла на самом краю Шепчущего Леса, и дру¬зей ждала прекрасная долгая прогулка. Весело болтая и перешучи¬ваясь, викинг с Оленёнком перешли по мосту речку, поздоровались 
с Водопадом, миновали Солнечную Поляну и добрались до указателя: «Библиотека Шепчущего Леса, 100 метров». 
— Уф-ф, — выдохнул Таппи. — Наконец-то. А то у меня уже ноги не идут. 
Викинг вздохнул, поправил на спине мешок с книгами, с трудом преодолел последние метры и… что это?
Там, где всегда стояла библиотека, виднелась одна только пустая лужайка. 
Таппи и Триша застыли на месте и удивлённо протёрли глаза. 
— Что случилось с библиотекой? — потрясённо пробормотал Таппи.
— А может, мы заблудились? — предположил Оленёнок. 
Друзья вернулись к указателю. 
— Нет, мы точно не заблудились, — пробормотал Таппи. — С библиотекой что-то произошло! Но что? Даже не знаю… Триша, мы должны во что бы то ни стало отыскать пропавшую библиотеку! 
— Давай займёмся этим, как настоящие сыщики! — с серьёзным видом предложил Оленёнок. 
К счастью, в одной из книжек, которые Таппи собирался вернуть Барсуку, была целая история о том, как детектив разгадывает лес¬ные загадки. Викинг с Оленёнком перечитали книжку ещё раз, чтобы вспомнить, как ведут себя настоящие сыщики, переглянулись и хо¬ром воскликнули: 
— За дело! 
Друзья тщательно осмотрели место, где раньше стояла библиотека, и сосчитали шаги, чтобы проверить, действительно ли они прошли сто метров от указателя. Триша обнюхал все шишки и окунул копыт¬це в каждую лужицу, а Таппи заглянул в каждое дупло на окрестных деревьях. 
— Никаких следов! — сказал Триша. 
— Мы не должны сдаваться! — заявил Таппи. — А знаешь что? Белочка живёт совсем недалеко отсюда! Сбегай к ней, спроси, вдруг она что-то видела! 
— Точно! — Оленёнок подпрыгнул, разогнался и… 
И Таппи вдруг услышал громкое «Бум!». 
— Что случилось?!! — перепугался викинг. 
— Ох, ничего страшного, — ответил Триша, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. — Я провалился в какую-то яму, но со мной всё в по¬рядке!
— В яму? — удивился викинг. — Но ведь тут поблизости никогда никаких ям не было! 
Таппи подбежал к Трише, помог ему отряхнуться, и они вместе стали осматривать яму, в которую свалился Оленёнок. Она была не¬глубокая, продолговатая, а на конце виднелось пять небольших от¬верстий. 
— Что ж это за яма? — задумался викинг. — Воды в ней нет, а зна¬чит, появилась она недавно! 
— Это след! — возбуждённо подпрыгнул Триша. — След от огром¬ной ноги! 

 
— Великан! — воскликнул Таппи, схватившись за голову. — Это великан украл нашу библиотеку! Вперёд, Триша! Мы должны оты¬скать её! 
Викинг помчался за Оленёнком быстрее ветра. Друзья быстро об¬наружили ещё след, а потом ещё один и скоро добрались до пещеры великана Глыбы. А там, к своему удивлению, увидели библиотеку. 
— Вот она! — обрадовался Триша. — Мы её нашли! 
— Ура-а-а! — завопил Таппи. 
Тут двери библиотеки отворились, и на пороге показался Барсук. 
— Что за шум? — спросил он. 
Барсук заморгал, поправил на своём длинном барсучьем носу очки и внимательно осмотрелся по сторонам. 
— Минуточку, а что это за место? — удивился он. — Что-то я не при¬помню, чтобы перед моей библиотекой была пещера!
— Потому что это совсем другое место, — ответил Таппи. — А мы как раз пытаемся понять, как ты здесь очутился. И кажется, знаем, кого об этом спросить! 
Из пещеры как раз выходил растрёпанный Глыба с книжкой под мышкой. Викинг укоризненно на него посмотрел. 
— О, привет! — прогудел великан, увидев Таппи и Оленёнка. — Как здорово, что вы сюда заглянули! Хотите чаю? 
— Глыба! — подбоченился викинг, строго глядя на великана. — Это ты перетащил сюда библиотеку? 
— Я! — ответил довольный собой великан. — Знаете ведь, как осе¬нью бывает. Дожди льют и льют… Тоска… И так здорово сидеть и чи¬тать хорошую книжку! А ходить далеко не хочется, вот я и перенёс библиотеку сюда. Гениально, а? 
— Перенёс? — удивлённо охнул Барсук. — Я и не заметил. Вот оно что! А я ещё подумал, почему же это библиотека качается, как ко¬рабль? Но я как раз читал книжку о морских путешествиях и решил, что у меня разыгралось воображение. 
— Так нельзя! — нахмурился Таппи. — Будь добр, Глыба, немед¬ленно верни библиотеку на место. 
— Ох, как жаль! — расстроился великан.
— Постой! — поднял лапку Барсук. — Вовсе не обязательно её туда возвращать. Это место ничуть не хуже любого другого. А к тому же у меня тут целых три милейших читателя! Пусть библиотека остаётся здесь. — Барсук посмотрел на небо, где уже сгущались тёмные тучи, и по-качал головой. — А вы, друзья, заходи¬те внутрь и поищите себе что-нибудь интересное почитать! А то, похоже, опять собирается дождик!

Отрывок из книги «Викинг Таппи и вкусный секрет»

 

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Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

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