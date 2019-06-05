Отрывок из книги «Один год из жизни козы Фроси Помидоркиной»

Отрывок из книги «Один год из жизни козы Фроси Помидоркиной»

5 Июня, 2019

Жизнь одного дружного семейства меняется, когда на пороге их квартиры появляется ОНА! Необычная и очень веселая, любознательная и бесстрашная, героиня с безграничной фантазией и неуемной жаждой жизни. Фрося Помидоркина всегда готова пуститься в морское путешествие, отправиться в космос, освоить новую профессию, побороть страхи и, конечно, помочь всем и каждому!

Как Фрося к нам жить пришла

Однажды дождливым осенним вечером я засиделась за работой. Дети уже ложились спать, бабушка читала в гостиной, муж работал у себя в кабинете. Было тихо, только собаки перелаивались вдали да дождь холодными лапами гладил окна. Вдруг в дверь постучали. Я удивилась — мы никого не ждали. Когда же я открыла дверь, мое удивление усилилось. На пороге стояла маленькая чрезвычайно грязная и мокрая коза. У ее ног лежал небольшой полиэтиленовый пакет с большим нарисованным помидором и надписью: ≪Распродажа овощей≫, вокруг шеи был обмотан голубой шарф. Коза сначала посмотрела на меня, потом бросила взгляд в прихожую и внезапно спросила:
— У вас коза есть?
— Нет, — сказала я и для пущей убедительности покрутила головой.
— Ну я так и поняла, — произнесла неожиданная гостья и стала протискиваться в дом.
— Постой, постой, — загородила я вход. — Тебе что нужно-то?
— Мне? Вот интересно! У самих козы нет, а они еще спрашивают, что мне нужно. Удивительно. И коза сделала еще шажок в прихожую.
— Да подожди, пожалуйста! — попыталась я остановить ее. — Так ты что, жить к нам пришла, что ли? Так нам, прости, коза ни к чему. У нас и без козы хлопот полон рот. — Прогоняете меня, да? Зря! Я точно знаю: коза всем нужна! И вам тоже. Может, даже больше, чем остальным-прочим! Счастья своего не видите, вот что! — напирала коза.
— Да не нужна нам коза, честное слово, — не сдавалась я, — у нас собака есть, Арчик, и больше животных мы заводить не собираемся.
— Так вы про животных каких-то, а я говорю про козу! Коза — это вообще другое дело. Нечего с собакой и равнять! — настаивала та. — И вообще, я с вашей бабушкой буду разговаривать. У вас бабушка-то хоть есть?
Бабушка у нас была, и она уже сама спешила к двери в сопровождении моих детей — шестилетней Кати и тринадцатилетнего Андрея, которых тоже заинтересовал шум в неурочное время.
— Ну вот, — я показала козе рукой на маму: — Вот наша бабушка, Наталья Владимировна. Мама, а это коза. 
— Я не просто коза — я прекрасная, самая лучшая коза в мире. Зовут меня Ефросинья. Фамилия… — Коза замялась, потом глянула на свой пакетик и, тряхнув головой, продолжила: — Фамилия у меня пусть будет Помидоркина. А пришла я к тебе, бабуленька, — ведь не бывает такого, чтобы у бабушки не было козы! А меня не пускают.
— Я даже не знаю, что сказать, — замялась бабушка. — Я никогда не думала держать козу. Я даже не знаю, как за козами ухаживать.
— Ой, мамочка, бабулечка, давайте ее оставим, — кинулась к нам Катя, — если надо, я сама ее держать буду. Она вроде не тяжелая!
— Так, что происходит? — вышел из кабинета Борис.
— Папулечка, к нам коза пришла, — засуетилась дочка, — милая. Она у нас жить хочет, а мама с бабушкой ее не пускают… пока.
— Добрый вечер, меня Фрося зовут, — еще раз представилась коза и пристроила свой пакетик на вешалку.
— Ну и дела, — задумался Борис, — только козы нам не хватало.
— Вот! — обрадовалась та. — Я ж и говорю. Козы вам и не хватало! Хорошая коза всем нужна, а меня гонят отовсюду…
Она вздохнула и уже совсем другим, тихим и жалобным голоском продолжила:
— Оставьте меня, пожалуйста. На улице холодно.
Мы переглянулись. Время позднее. И действительно холодно. Да еще где-то рядом лают собаки. 
— Ладно, — говорю, — раз пришла, ночуй сегодня у нас, а завтра я тебя на какую-нибудь ферму отвезу. Пусть там разбираются, что с тобой, голубушка, делать. Коза сразу повеселела. Она сняла шарфик, вытерла ножки о коврик и пошла по коридору. Первым делом я ее в ванную отправила.
— Иди, — говорю, — приведи себя в порядок. А мы пока поговорим.
— Поговорите, — разрешила коза. — Только ты, бабулечка, помни, я к тебе пришла. Твое слово главное! — сказала она глядя на маму, и скрылась в ванной.
Мы сели за стол. Заварили чай и стали решать вопрос с козой.
— Только с тобой, мама, могла произойти такая дурацкая история, — внезапно напал на меня Андрюша. — Учтите, я козой заниматься не буду. Хватит с меня того, что я с Арчиком гуляю!
— Да уж, — протянул Борис, посмотрев на меня, — сегодня ты, действительно, того…
— Да при чем тут я? Она сама пришла. И вообще говорит, что к бабушке, — удивилась я.
— Не отпирайся. Бабушку она приплела, так как это самый чувствительный и ненадежный элемент нашей семьи. Эта коза хитрая. Сразу наши слабые места вычислила, — парировал Андрей.
— Так что ж, мне надо было дверь не открывать? — удивилась я.
— Не знаю, только вот вечно ты так.
— А мне коза понравилась, да и жалко ее, — поддержала меня бабушка.
— Вот-вот — на то и расчет, — продолжал гнуть свою линию сын, — а на самом деле она нахалистая. Нам нужна нахалистая коза? Мы, по-моему, вообще не собирались козу заводить!
— Это она так себя ведет от страха, что ее прогонят, — возразила Катя. — А сама она маленькая и нежная. Я с ней играть стану. Не прогоняйте ее, — и Катя начала всхлипывать.
— Так, — сказал Борис, — что мы имеем? Пришла коза. Прогнать ее нельзя, поскольку идти ей некуда, а гнать живое существо поздней осенью ночевать на улицу никому из нас совесть не позволит. Даже Андрюше. Поэтому на самом деле вариантов у нас нет — коза останется здесь как минимум до тех пор, пока мы не сможем пристроить ее на хорошую ферму.
— А заботиться о ней будем мы с бабулей. Да, бабушка? — обрадовалась Катя.
— А если завтра к нам слон придет? Вы тоже о нем заботиться будете? — напирал Андрей. — Может, ее фермеры ищут? Может, она вообще государственная? Как это мы оставим у себя неизвестно чью козу? Она, между прочим, денег стоит. Ее, может, на молоко или на мясо растят.
— Как ≪на мясо≫?! — ахнула Катя.
— А вот так!
— Стоп! — прервала дискуссию бабушка. — Чья она, мы не знаем — это во-первых. Любую находку, если хозяин не объявится, можно оставить себе — это во-вторых. Так вот, мы, конечно, повесим объявление, что нашли козу, но, если никто не позвонит, я эту козу себе забираю. И вопрос о ферме больше не поднимайте. Раз пришла, значит, так надо. Кроме того, она ко мне пришла, и мое слово последнее.
— Ура! — закричала Катя и бросилась к бабушке на шею.
— На вашей совести! — предупредил Андрей.
— Молодец, бабулечка! — закричала из ванной Ефросинья, которая, оказывается, все это время подслушивала. — А теперь дайте мне, пожалуйста, шампунь, я давно мечтала душистым шампунем помыться! 

Отрывок из книги «Один год из жизни козы Фроси Помидоркиной»

Редакциия «Малыш» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Малыш» издательства АСТ

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