Телеканал Карусель и BEN10 объявляют новый конкурс «Приключения пришельцев»

Телеканал Карусель и BEN10 объявляют новый конкурс «Приключения пришельцев»

3 Июня, 2019

Представь, сколько интересного может тебя ожидать, будь ты пришельцем! Выбери, в какого супергероя превратят тебя инопланетные часы Омнитрикс, или придумай своего героя и принимай участие в конкурсе!

  • Нарисуй одного из 10 супергероев мультфильма, в которого ты превратишься, или нарисуй нового героя; 
  • Сфотографируй рисунок и пришли нам на сайт;
  • Зови всех друзей голосовать за твою работу.


Прояви фантазию и выиграй классные призы от BEN10.

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