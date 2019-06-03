Телеканал Карусель и BEN10 объявляют новый конкурс «Приключения пришельцев» 3 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Представь, сколько интересного может тебя ожидать, будь ты пришельцем! Выбери, в какого супергероя превратят тебя инопланетные часы Омнитрикс, или придумай своего героя и принимай участие в конкурсе!

Нарисуй одного из 10 супергероев мультфильма, в которого ты превратишься, или нарисуй нового героя;

Сфотографируй рисунок и пришли нам на сайт;

Зови всех друзей голосовать за твою работу.



Прояви фантазию и выиграй классные призы от BEN10.

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