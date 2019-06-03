Телеканал Карусель и BEN10 объявляют новый конкурс «Приключения пришельцев»
3 Июня, 2019
Представь, сколько интересного может тебя ожидать, будь ты пришельцем! Выбери, в какого супергероя превратят тебя инопланетные часы Омнитрикс, или придумай своего героя и принимай участие в конкурсе!
- Нарисуй одного из 10 супергероев мультфильма, в которого ты превратишься, или нарисуй нового героя;
- Сфотографируй рисунок и пришли нам на сайт;
- Зови всех друзей голосовать за твою работу.
Прояви фантазию и выиграй классные призы от BEN10.