Мультсериал «Малышарики. Танцуем и поём!» выходит на телеэкраны! 14 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

16 июня на телеканале «Карусель» состоится премьера нового анимационного сериала «Малышарики. Танцуем и поём!». Мировые хиты с Малышариками появятся на телевизионных экранах впервые. В ближайшее время в телеэфире появится 20 музыкальных серий производства студии «Петербург», входящей в Группу Компаний «Рики».

«Малышарики» — один из самых успешных анимационных образовательных сериалов в Рунете для детей самого младшего возраста, ставший частью жизни миллионов мам и пап. Количество поклонников проекта в социальных сетях насчитывается более одного миллиона, а просмотры на YouTube превышают отметку в 2 миллиарда.



«Зрители «Карусели» первыми увидят известные во всем мире песенки-хиты с любимыми героями на телевизионных экранах», — рассказывает продюсер проекта «Малышарики» Александра Артемьева. — «Над адаптацией хитов на русском языке и созданием аранжировок работали бессменные авторы музыки и стихов суперпопулярных сериалов «Малышарики» и «Смешарики» — Марина Ланда и Сергей Васильев. Все мы с душой подошли к этому проекту и сами приятно удивлены полученным результатом. Мы уже видим положительный отклик поклонников основного сериала на YouTube и планируем продолжить производство новых серий».



Первый музыкальный развлекательно-образовательный сериал для малышей от 0 до 3 лет «Малышарики» охватывает все сферы жизни ребёнка с самого рождения: здоровье, физическое развитие, познание, социализацию, труд и творчество. Вместе с любимыми персонажами, «мамой» и «папой-рассказчиками», озвученными актрисой Анной Геллер и народным артистом России Константином Хабенским, малыши изучают окружающий мир, учатся общаться и дружить.

Смотрите премьеру «Малышарики. Танцуем и поём!» 16 июня в 09:25 МСК в эфире телеканала «Карусель»!