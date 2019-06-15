Мультсериал «Казупс!» 15 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Мультсериал учит ценить дружеские отношения, помогает детям развивать воображение и небанальное мышление.

Кто сказал, что мир устроен так, как думают взрослые? Он может быть таким, как вы его себе представляете!

Монти — энергичный шестилетний мальчик с ярким воображением, который обожает изучать всё новое. Каждый день герой сталкивается с различными мнениями о мире, в котором он живет, обычно навязанными взрослыми.

И Монти бросает вызов этим предубеждениям, отправляясь в воображаемые приключения со своим лучшим другом, поросёнком Джимми Джонсом. В своих вымышленных путешествиях друзья пытаются смотреть на привычные вещи под другим углом и учатся думать иначе.

Смотрите премьеру мультсериала 15 июня в 13:00 МСК.