Отрывок из книги «Отличная работа для кота и короля» 16 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Вот это да! Королевская казна почти пуста! Королю срочно нужно найти работу. Вот только непонятно, чем же ему заняться. Стать мясником? Или пекарем? Может быть, научиться делать свечи? Кажется, эта затея - сплошная катастрофа.

Жили-были по адресу Дворцовый переулок, дом 37король и его лучший друг кот. Конечно, раньше они жили во дворце, но, к моему безмерному сожалению, от дворца остались одни руины — после Ужасного Происшествия с участием разъярённого огнедышащего дракона.



В новом доме коту и королю жилось весьма неплохо, и у них были замечательные соседи: мистер и миссис Кромвель и двое их детей — Крессида и Кристофер.

Ну так вот. В тот день, о котором я хочу вам рассказать, кот и король сидели за столом на кухне. Перед ними стоял ящик с королевской казной. Кот внимательно пересчитывал деньги, а король пил чай с молоком и ел тост с мёдом.

Возможно, вы полагаете, что деньги следовало бы считать не коту, а королю? Вообще-то раньше у короля была счётная контора в одной из башен дворца (до того, как Ужасное Происшествие уничтожило все башни). В начале каждой недели король ходил в эту контору и там пересчитывал свои деньги. Но он не очень хорошо умел складывать, поэтому из всех королевских обязанностей эта нравилась ему меньше всего. К счастью, кот обожал математику, поэтому заботу о королевской казне он взял на себя. Когда все деньги были пересчитаны, кот тихонько

вздохнул.

Монет в столбиках оказалось меньше, чем он ожидал, а ведь они были нужны для стольких вещей! Оплачивать счета за воду и свет, ездить на 23-м автобусе, покупать продукты, кидать монетку в 50 пенсов в специальную прорезь, чтобы кататься на мотоцикле в супермаркете.

Король жить не мог без этих своих мотоциклетных катаний! Кот что-то сложил, перемножил и разделил. Монет оставалось меньше чем на две недели. Он ничего не сказал (потому что коты не разговаривают), но королю достаточно было взглянуть другу в глаза, чтобы, как всегда, сразу

понять, о чём он думает.

— Увы мне! — воскликнул король (так говорят короли, когда хотят сказать: «Ой-ой-ой!»). Счета и билеты на автобус — это ещё полбеды, но как прожить без катания на мотоцикле? Впрочем, не успели они впасть в уныние, как раздался звонок в дверь.

ГЛАВА 2

На пороге стояли соседи: мистер Кромвель, Крессида и Кристофер. Они приходили в дом номер 37 каждую неделю: Крессида развлекала короля игрой на блок-флейте (ей всё равно нужно было каждый день заниматься), а Кристофер бил в бубен.

Крессида каждый раз старалась сыграть хотя бы одну любимую мелодию короля. Любимых мелодий у него было несколько, но вообще он был рад всему хоть немножечко королевскому.

Поэтому в тот день Крессида решила сыграть «Всё могут короли». Кристофер гремел в бубен, а мистер Кромвель принимался подпевать каждый раз, когда сын забывал слова. Король хлопал в ладоши и сиял от удовольствия (потому что действительно всё мог).





Потом кот вынес свой очередной кондитерский шедевр — торт в виде королевской короны. Начинка была из малины со сливками, а снаружи корону украшали мармеладные самоцветы. Все ахнули от восторга и набросились на угощение. Торт был единогласно признан чрезвычайно вкусным, и в любой другой день похвала доставила бы коту большое удовольствие.

Но сегодня голова его была занята другим. Если монеты в королевской казне закончатся, больше не на что будет ездить в супермаркет и покупать ингредиенты, а значит, и тортов больше никаких не будет. В ту ночь кот долго не мог уснуть. Он вертелся у себя в гамаке и всё пытался придумать, как же им пополнить ящик с королевской казной. Отличная работа для кота и короля На следующее утро, когда кот и король завтракали, они услышали, как что-то зашуршало в щели для писем и шлёпнулось на коврик перед дверью. Кот бросился в прихожую и вернулся с еженедельным выпуском «Крембургского вестника». Вид у кота был очень сосредоточенный. Перелистнув несколько страниц, он нашёл то, что искал, и разложил газету перед королём.

— «Работа для вас», — прочитал король. — О, мой мудрый кот! Я устроюсь на работу, и скоро у нас снова будет вдоволь монет! Итак, какая должность достойна короля?

Они принялись читать объявления.







Кот придумал: надо составить список того, что король вообще умеет делать. Он принёс ноутбук и начал

печатать.

Главные умения и навыки Его величества:

• Махать подданным,

• Произносить речи,

• Перерезать ленточки,

• Ходить по красной дорожке,

• Носить тяжёлую корону,

• Носить скипетр,

• Носить державу.



Кот на секунду задумался. Король выбрался из-за стола и теперь отдыхал

в своём прекрасном кресле, украшенном драгоценностями.

Кот добавил к списку ещё один пункт:

• Сидеть на троне.

Странноватый получился список, вам не кажется? Выходило, что король хорош только в королевских делах (во всех, кроме счёта). Но дело в том, что до Ужасного Происшествия у короля было много слуг, и они всё

делали за него.

Теперь, когда слуг больше не было, королю приходилось учиться многим вещам, но у него пока не всё получалось.

Кот задумчиво почесал подбородок. Он взял фломастер и начал обводить в кружочек некоторые объявления.

Это человек, который объявляет о прибытии и отправлении поездов и рассказывает о том, какие станции есть на данном маршруте. Король очень хорошо говорил речи, и кот решил, что объявлять поезда он сможет ничуть не хуже. Мягко растолкав задремавшего короля, кот показал

ему объявление.

— Браво! — воскликнул король. — Превосходный выбор! Отправимся же на вокзал без промедления!

Отрывок из книги «Отличная работа для кота и короля»