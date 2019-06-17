Мультсериал «Смешарики. Азбука защиты леса»

Мультсериал «Смешарики. Азбука защиты леса»

17 Июня, 2019

17 июня на телеканале «Карусель» состоялась премьера нового цикла со Смешариками — «Азбука защиты леса» в формате 2D!

Специальные выпуски популярного сериала рассказывают детям о возникновении природных пожаров, их предотвращении и правильном поведении в экстремальной ситуации. 

Серии производства студии анимации «Петербург» созданы в рамках проекта, в котором участвуют Greenpeace России, Авиалесоохрана, МЧС и региональные группы добровольных лесных пожарных.  

Смотрите премьеру «Смешарики. Азбука защиты леса» ежедневно с 17 по 21 июня в 18:00 МСК в эфире телеканала «Карусель»!
 

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