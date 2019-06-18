Отрывок из книги «Волшебное Средневековье. Принцессы, феи, колдуньи» 18 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Перед красотой волшебниц, принцесс и колдуний бессильны даже самые отважные герои и рыцари. Однако главная сила чаровниц кроется не только в этом. Спящая красавица обладает добротой и отзывчивостью, принцесса Грациоза благородна и независима, маленькая Гретель проявляет находчивость и смелость, а за коварством Цирцеи на самом деле таится великодушие. Французский автор и иллюстратор Жозеф Верно собрал истории о двенадцати феях, колдуньях и легендарных принцессах.

ОТВАЖНЫЕ КРАСАВИЦЫ



Есть на свете принцессы. Да-да, они — дочери королей. У прин¬цесс светлые лица и добрые сердца, они великодушны и благородны.

Судьба балует принцесс, то и дело пред¬лагая сюрпризы. Но гнев мачехи, зависть сводной сестры и нападки раздражитель¬ной феи никто не отменял. Знали бы вы, как страдают от них принцессы!

Им на помощь, как правило, приходят прекрасные принцы. Думаете, принцессы так и живут в ожидании? Ничуть! Они постоянно действуют, показывая твёрдость духа и великолепие души.

Вместе с чудесными гномами Белоснежка противостоит коварной мачехе, а Спящая красавица вопреки предсказанию злой кол¬дуньи всё-таки обретает счастье с юным королевичем.



Жили на свете король с королевой, у которых было два прекрасных сына. И вот через несколько лет родила королева девочку и пригласила на угощение всех знакомых фей, чтобы они сказали, что ожидает маленькую принцессу. А девочка была такая милая, такая розовая и нежная, что её сразу же назвали Розеттой, как же ещё!

Феи как-то сразу погрустнели и засобирались по домам, но королева настаивала на своём и, наконец, самая глав¬ная и самая старая фея сказала:

— Вашим сыновьям грозит беда. Они могут погибнуть из-за Розетты. Нам очень жаль, что мы не можем сооб¬щить вам ничего приятного.

От таких слов лицо у королевы стало таким печаль¬ным-препечальным, что король принялся расспраши¬вать, в чём дело. И как она ни отнекивалась, пришлось сказать, что напророчили феи малышке Розетте.

Что оставалось делать бедным родителям? Они совето¬вались со всеми мудрецами и волшебниками. Одни пред¬лагали убить принцессу, другие — отправить её в дальние края, но король с королевой никак не могли рас¬статься с Розеттой. И тогда король прика¬зал построить большую башню и спрятать там своё дитя.

Сказано — сделано. Принцесса поселилась в башне, братья и родители навещали её каждый день. Все любили Розетту, ведь такого милого, красивого и доброго ребёнка больше не было на свете!

И вот, когда принцессе исполнилось пятнадцать лет, король сильно заболел и умер. Следом за ним, от тоски и горя, умерла королева.

И хотя народ сильно опечалился потерей монар¬хов, вскоре править страной стал старший принц. Двор присягнул ему на верность, вся страна весе¬лилась, и только Розетта всё сидела в своей башне и горевала по матушке и батюшке.

Король и его брат решили освободить сестру. Они знать не знали о предсказании и отправи¬лись к Розетте, чтобы сообщить эту чудесную новость. И вот прекрасная пленница покинула башню. Она спустилась по длинной-предлин¬ной лестнице и оказалась в саду, полном фруктовых деревьев, ярких цветов, сладко¬голосых птиц и журчащих фонтанов. Мир за пределами башни оказался таким вос¬хитительным, что она не могла на него налюбоваться.

Принцесса бегала по саду, срывала фрукты, обнимала деревья, а её пёсик Непоседа радостно бегал с ней наперегонки. Он тоже никогда не видел такой кра¬соты.

И вдруг принцесса застыла как вкопанная. Перед ней на поляне стоял большой павлин. Его распущенный хвост горел на солнце как драгоценные камни, его маленькая головка с коро¬ной была так изящна, а поза так величественна, что казалось, нет на белом свете более совершенного существа.

— Кто это? — спросила Розетта, застыв от восхищения.

— Птица, павлин, — ответил король. — Их можно есть, хотя на мой вкус, мясо жестковато.

— Брат мой! Это варварство — убивать и есть такую прекрасную птицу. Я выйду замуж только за короля павлинов. И запрещу их убивать под страхом смертной казни.

Король и принц несказанно удивились такой прихоти, но поду¬мали, что новые впечатления скоро заслонят образ павлина, и принцесса с радостью выйдет замуж за какого-нибудь сосед¬него принца или короля.Дни шли, Розетта радовалась новым платьям и украшениям, сладостям и комплиментам кавалеров, но твердила братьям о том, что выйдет замуж только за короля павлинов.

Делать было нечего. Братья заказали придворному художнику портрет принцессы и сказали Розетте:

— Раз уж вы хотите выйти замуж только за короля павлинов, то поедем-ка мы и поищем его по всему свету. Вы же позаботь¬тесь о королевстве, ожидая нашего возвращения.

Путешественники оседлали лошадей и отправились в путь. Вскоре прибыли они в королевство майских жуков. Всё тут было им диковинно: обитатели этой страны жужжали так сильно, что король чуть было не оглох. Один жук показался ему весьма рассудительным, и он спросил, в каких краях можно отыскать короля павлинов.

— Сир, — сказал ему майский жук, — его королевство в тридцати тысячах лье* отсюда. Вы давно бы добрались, если бы отправи¬лись вплавь на лодке или корабле.

Братья несказанно обрадовались, они ведь думали, что такого королевства вовсе на свете нет, поблагодарили майского жука и поскакали дальше.

Вскоре они попали в чудесную страну. Повсюду на деревьях сидели павлины, а в столице они увидели множество людей, наряженных в одежду из павлиньих перьев. И вдруг на площадь выехал всадник со свитой, с короной на голове. Он был так ослепительно красив, так изящен и статен, что братья сразу поняли — перед ними король павлинов.

Завидев чужестранцев, всадник остано¬вился и спросил, откуда они прибыли и зачем.

Король и принц, вежливо поклонив¬шись, сказали:

— Сир, мы прибыли из дальних краёв преподнести вам сей прекрасный пор¬трет. Это наша сестра, и в жизни она ещё прекраснее. К тому же она полу¬чила прекрасное воспитание, умна и благочестива, и в приданое её муж получит тысячу золотых экю*.

Когда король павлинов увидел портрет Розетты, он влюбился в неё без памяти, но, поскольку все короли не очень-то дове¬ряют незнакомцам, ответил так:

— Я охотно женюсь на такой красавице, и ни в чём не будет ей отказа, да только если хоть в чём-то окажется она хуже своего портрета, то я прикажу вас убить.

Братья согласились с королём и отправились в темницу дожи¬даться приезда Розетты. Они не сомневались, что выполнили поручение сестры и вскоре они сыграют невиданную свадьбу. Розетте они отправили письмо с известием о короле павлинов и просили её поспешить с приездом. О том, что дожидаются они её в темнице, братья умолчали, чтобы не тревожить сестру.

Розетта была счастлива. Она пустилась в путь, взяв одну лишь кормилицу* да свою молочную сестру с пёсиком Непоседой.

Самый короткий путь в королевство павлинов был по морю. Они загрузили наряды, золото и драгоценные камни и отпра¬вились в дорогу. Розетта всё смеялась и пела песни, ожидая встречи с женихом, а кормилица её становилась всё мрачнее, и на третий день пути, когда дороги оставалось всего ничего, подсела к лодочнику и говорит:

— Хочешь стать очень богатым?

— Хочу, — отвечает он.

— Тогда, — сказала она, — этой ночью, пока принцесса будет спать, ты поможешь мне сбросить её в море. Она утонет, а я одену свою дочь в её прекрасные одежды, и мы отведем её к королю павлинов, который сразу на ней женится. В награду ты получишь столько золота, сколько сможешь унести.

Лодочник не очень хотел топить красавицу-принцессу, но ста¬руха так его напоила вином, что он ни слова против не смог вымолвить.

Когда наступила ночь, кормилица с лодочником вошли в покои принцессы, подняли её вместе с пуховой периной, подушкой, простынями и одеялами и бросили в море… Принцесса спала так сладко, что не шелохнулась. Её перина из перьев птицы феникса не тонула в воде, и так, во сне, прибило принцессу и верного Непоседу к пустынному берегу.

Король павлинов устроил невесте пышную встречу. На при¬стань отправили карету из чистого золота, сияющую сапфирами и бриллиантами, запряжённую величественными львами, и свиту из самых красивых юношей и девушек королевства.

Кормилица нарядила дочку в богатые одежды, усыпала брил¬лиантами; но, как она ни старалась, та всё равно была уродливее обезьяны. Подданных короля павлинов, стоило ей лишь сойти с лодки, это зрелище поразило как громом — они даже речи лишились.

С такой-то свитой она ехала очень медленно, восседая в карете словно королева, но павлины, удобно рассевшиеся по деревьям, чтобы приветствовать проезжающую принцессу, и пригото-вившиеся было кричать «Да здравствует прекрасная королева Розетта!», увидев такое страшилище, принялись вопить: «Фи, фи! Что за гадкое чудище!»

Короля известили, что принцесса приближается. Он сгорал от нетерпения — так ему хотелось увидеть прекрасную Розетту. Но когда из кареты к нему вышла увешанная бриллиантами дочка кормилицы, его чуть удар не хватил от негодования.

— Казнить! Казнить этих проходимцев и лжецов завтра же на рассвете, а их сестрицу бросить в подземелье.

Братья слышали торжественные крики, поняли, что приехала их дорогая сестра, но никак не могли понять, почему солдаты волокут их на плаху как последних негодяев. Но, хоть и гневался король павлинов, всё-таки согласился выслушать пленников.

— Мы ни в чём не повинны перед тобой! Нам не надо ни твоих денег, ни твоего королевства, у нас есть своё. Сестра наша прекраснее дня, и всё, что про¬исходит, нелепая ошибка.

— Это правда, — прожужжал непонятно откуда взявшийся май¬ский жук. — Мы летаем везде, и я могу подтвердить, что перед вами принц и король, а сестра их пре…

— Ни слова больше! — закричал король. — Я дам вам семь дней, и, если за это время не подтвердится ваша невиновность, вы будете казнены.

Братья вздохнули с облегчением, всё-таки это было отсрочкой неминуемой гибели, и стали думать, как спасти свою жизнь.

А Розетта решила, что её смерти хотел король павлинов. Она и подумать не могла, что её кормилица вздумала выдать за него свою дочку. Горько заплакала Розетта от такой несправедливо¬сти, и любимый Непоседа тоже завыл от тоски и горя.

Услышал их стоны бедный рыбак, который жил неподалёку в маленькой хижине, пожалел красавицу и пёсика и пустил их в свой дом.

— Вот только кормить вас мне совсем нечем, — с грустью сказал он. — Вы знатная дама и привыкли к лакомствам, а у меня лишь чёрный хлеб да репа.



— Это не беда. Повесьте маленькую корзинку на шею моего пёсика, и он принесёт нам поесть самое лучшее, что есть в городе.

Старик так и сделал.

А Непоседа сразу же отправился на королевскую кухню, уви¬дел на огне котелок с ароматным супом и, пока повара хло¬потали над остальными блюдами, скорёхонько доставил его принцессе.

А потом ещё разок наведался на кухню и прихватил белого хлеба, мускатного вина, фруктов и вернулся домой.

Тут король павлинов захотел отобедать, а у него на кухне пусто.

— Так и быть, — сказал он, — придётся обойтись без обеда, только уж к вечеру извольте зажарить мясо на вертеле, потому что хочу я хорошего жаркого.

Вечером Непоседа снял с вертела аппетитнейшее жаркое и принёс принцессе. Не забыл он и про сладости, засахаренные фрукты и освежающий лимонад. Никогда ещё бедный рыбак не бывал на таком пиру. Все трое с удовольствием попробо¬вали королевские яства и легли спать. Король же лёг спать, не поужинав.

На другой день повторилось то же самое, гневу короля пав¬линов не было границ. Он выставил охрану возле кухни, но еда опять бесследно исчезла. Пришлось довольствоваться хлебом и водой да фруктами из королевского сада. Наконец, на третий день один из поваров проследил за пёсиком и доложил королю, что все его блюда уходят в хижину бедного рыбака.

По приказу короля лучники схватили рыбака, Розетту и пёсика и привели всех во дворец. Как только король увидел принцессу, он сразу понял, что портрет не передаёт и малую толику её пре¬лести, настолько она была восхитительна, что тут же упал перед ней на колени.

Наконец повелитель павлинов попросил прощения у короля и у его брата, сожалея, что жестоко с ними обошёлся; кормилица вернула Розетте красивые одежды и мешок с золотыми экю, и, хотя король собирался казнить мерзких злодеек и лодочника, на радостях ограничился изгнанием, чтобы не омрачать крово¬пролитием торжество. Свадьба длилась две недели. Все были довольны, а больше всех Непоседа — ведь отныне он ел лишь крылышки куропаток.



Отрывок из книги «Волшебное Средневековье. Принцессы, феи, колдуньи»