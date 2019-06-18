Отрывок из книги «Волшебное Средневековье. Принцессы, феи, колдуньи»

Отрывок из книги «Волшебное Средневековье. Принцессы, феи, колдуньи»

18 Июня, 2019

Перед красотой волшебниц, принцесс и колдуний бессильны даже самые отважные герои и рыцари. Однако главная сила чаровниц кроется не только в этом. Спящая красавица обладает добротой и отзывчивостью, принцесса Грациоза благородна и независима, маленькая Гретель проявляет находчивость и смелость, а за коварством Цирцеи на самом деле таится великодушие. Французский автор и иллюстратор Жозеф Верно собрал истории о двенадцати феях, колдуньях и легендарных принцессах.

ОТВАЖНЫЕ КРАСАВИЦЫ


Есть на свете принцессы. Да-да, они — дочери королей. У прин¬цесс светлые лица и добрые сердца, они великодушны и благородны. 
Судьба балует принцесс, то и дело пред¬лагая сюрпризы. Но гнев мачехи, зависть сводной сестры и нападки раздражитель¬ной феи никто не отменял. Знали бы вы, как страдают от них принцессы! 
Им на помощь, как правило, приходят прекрасные принцы. Думаете, принцессы так и живут в ожидании? Ничуть! Они постоянно действуют, показывая твёрдость духа и великолепие души. 
Вместе с чудесными гномами Белоснежка противостоит коварной мачехе, а Спящая красавица вопреки предсказанию злой кол¬дуньи всё-таки обретает счастье с юным королевичем.

Жили на свете король с королевой, у которых было два прекрасных сына. И вот через несколько лет родила королева девочку и пригласила на угощение всех знакомых фей, чтобы они сказали, что ожидает маленькую принцессу. А девочка была такая милая, такая розовая и нежная, что её сразу же назвали Розеттой, как же ещё! 
Феи как-то сразу погрустнели и засобирались по домам, но королева настаивала на своём и, наконец, самая глав¬ная и самая старая фея сказала: 
— Вашим сыновьям грозит беда. Они могут погибнуть из-за Розетты. Нам очень жаль, что мы не можем сооб¬щить вам ничего приятного. 
От таких слов лицо у королевы стало таким печаль¬ным-препечальным, что король принялся расспраши¬вать, в чём дело. И как она ни отнекивалась, пришлось сказать, что напророчили феи малышке Розетте. 
Что оставалось делать бедным родителям? Они совето¬вались со всеми мудрецами и волшебниками. Одни пред¬лагали убить принцессу, другие — отправить её в дальние края, но король с королевой никак не могли рас¬статься с Розеттой. И тогда король прика¬зал построить большую башню и спрятать там своё дитя. 
Сказано — сделано. Принцесса поселилась в башне, братья и родители навещали её каждый день. Все любили Розетту, ведь такого милого, красивого и доброго ребёнка больше не было на свете! 
И вот, когда принцессе исполнилось пятнадцать лет, король сильно заболел и умер. Следом за ним, от тоски и горя, умерла королева. 
И хотя народ сильно опечалился потерей монар¬хов, вскоре править страной стал старший принц. Двор присягнул ему на верность, вся страна весе¬лилась, и только Розетта всё сидела в своей башне и горевала по матушке и батюшке. 
Король и его брат решили освободить сестру. Они знать не знали о предсказании и отправи¬лись к Розетте, чтобы сообщить эту чудесную новость. И вот прекрасная пленница покинула башню. Она спустилась по длинной-предлин¬ной лестнице и оказалась в саду, полном фруктовых деревьев, ярких цветов, сладко¬голосых птиц и журчащих фонтанов. Мир за пределами башни оказался таким вос¬хитительным, что она не могла на него налюбоваться. 
Принцесса бегала по саду, срывала фрукты, обнимала деревья, а её пёсик Непоседа радостно бегал с ней наперегонки. Он тоже никогда не видел такой кра¬соты. 
И вдруг принцесса застыла как вкопанная. Перед ней на поляне стоял большой павлин. Его распущенный хвост горел на солнце как драгоценные камни, его маленькая головка с коро¬ной была так изящна, а поза так величественна, что казалось, нет на белом свете более совершенного существа.
— Кто это? — спросила Розетта, застыв от восхищения.
— Птица, павлин, — ответил король. — Их можно есть, хотя на мой вкус, мясо жестковато.
— Брат мой! Это варварство — убивать и есть такую прекрасную птицу. Я выйду замуж только за короля павлинов. И запрещу их убивать под страхом смертной казни.
Король и принц несказанно удивились такой прихоти, но поду¬мали, что новые впечатления скоро заслонят образ павлина, и принцесса с радостью выйдет замуж за какого-нибудь сосед¬него принца или короля.Дни шли, Розетта радовалась новым платьям и украшениям, сладостям и комплиментам кавалеров, но твердила братьям о том, что выйдет замуж только за короля павлинов.
Делать было нечего. Братья заказали придворному художнику портрет принцессы и сказали Розетте:
— Раз уж вы хотите выйти замуж только за короля павлинов, то поедем-ка мы и поищем его по всему свету. Вы же позаботь¬тесь о королевстве, ожидая нашего возвращения.
Путешественники оседлали лошадей и отправились в путь. Вскоре прибыли они в королевство майских жуков. Всё тут было им диковинно: обитатели этой страны жужжали так сильно, что король чуть было не оглох. Один жук показался ему весьма рассудительным, и он спросил, в каких краях можно отыскать короля павлинов.
— Сир, — сказал ему майский жук, — его королевство в тридцати тысячах лье* отсюда. Вы давно бы добрались, если бы отправи¬лись вплавь на лодке или корабле. 
Братья несказанно обрадовались, они ведь думали, что такого королевства вовсе на свете нет, поблагодарили майского жука и поскакали дальше. 
Вскоре они попали в чудесную страну. Повсюду на деревьях сидели павлины, а в столице они увидели множество людей, наряженных в одежду из павлиньих перьев. И вдруг на площадь выехал всадник со свитой, с короной на голове. Он был так ослепительно красив, так изящен и статен, что братья сразу поняли — перед ними король павлинов. 
Завидев чужестранцев, всадник остано¬вился и спросил, откуда они прибыли и зачем. 
Король и принц, вежливо поклонив¬шись, сказали: 
— Сир, мы прибыли из дальних краёв преподнести вам сей прекрасный пор¬трет. Это наша сестра, и в жизни она ещё прекраснее. К тому же она полу¬чила прекрасное воспитание, умна и благочестива, и в приданое её муж получит тысячу золотых экю*. 
Когда король павлинов увидел портрет Розетты, он влюбился в неё без памяти, но, поскольку все короли не очень-то дове¬ряют незнакомцам, ответил так: 

— Я охотно женюсь на такой красавице, и ни в чём не будет ей отказа, да только если хоть в чём-то окажется она хуже своего портрета, то я прикажу вас убить.
Братья согласились с королём и отправились в темницу дожи¬даться приезда Розетты. Они не сомневались, что выполнили поручение сестры и вскоре они сыграют невиданную свадьбу. Розетте они отправили письмо с известием о короле павлинов и просили её поспешить с приездом. О том, что дожидаются они её в темнице, братья умолчали, чтобы не тревожить сестру.
Розетта была счастлива. Она пустилась в путь, взяв одну лишь кормилицу* да свою молочную сестру с пёсиком Непоседой.
Самый короткий путь в королевство павлинов был по морю. Они загрузили наряды, золото и драгоценные камни и отпра¬вились в дорогу. Розетта всё смеялась и пела песни, ожидая встречи с женихом, а кормилица её становилась всё мрачнее, и на третий день пути, когда дороги оставалось всего ничего, подсела к лодочнику и говорит:
— Хочешь стать очень богатым?
— Хочу, — отвечает он.
— Тогда, — сказала она, — этой ночью, пока принцесса будет спать, ты поможешь мне сбросить её в море. Она утонет, а я одену свою дочь в её прекрасные одежды, и мы отведем её к королю павлинов, который сразу на ней женится. В награду ты получишь столько золота, сколько сможешь унести.
Лодочник не очень хотел топить красавицу-принцессу, но ста¬руха так его напоила вином, что он ни слова против не смог вымолвить.
Когда наступила ночь, кормилица с лодочником вошли в покои принцессы, подняли её вместе с пуховой периной, подушкой, простынями и одеялами и бросили в море… Принцесса спала так сладко, что не шелохнулась. Её перина из перьев птицы феникса не тонула в воде, и так, во сне, прибило принцессу и верного Непоседу к пустынному берегу. 
Король павлинов устроил невесте пышную встречу. На при¬стань отправили карету из чистого золота, сияющую сапфирами и бриллиантами, запряжённую величественными львами, и свиту из самых красивых юношей и девушек королевства. 
Кормилица нарядила дочку в богатые одежды, усыпала брил¬лиантами; но, как она ни старалась, та всё равно была уродливее обезьяны. Подданных короля павлинов, стоило ей лишь сойти с лодки, это зрелище поразило как громом — они даже речи лишились. 
С такой-то свитой она ехала очень медленно, восседая в карете словно королева, но павлины, удобно рассевшиеся по деревьям, чтобы приветствовать проезжающую принцессу, и пригото-вившиеся было кричать «Да здравствует прекрасная королева Розетта!», увидев такое страшилище, принялись вопить: «Фи, фи! Что за гадкое чудище!» 
Короля известили, что принцесса приближается. Он сгорал от нетерпения — так ему хотелось увидеть прекрасную Розетту. Но когда из кареты к нему вышла увешанная бриллиантами дочка кормилицы, его чуть удар не хватил от негодования. 
— Казнить! Казнить этих проходимцев и лжецов завтра же на рассвете, а их сестрицу бросить в подземелье. 
Братья слышали торжественные крики, поняли, что приехала их дорогая сестра, но никак не могли понять, почему солдаты волокут их на плаху как последних негодяев. Но, хоть и гневался король павлинов, всё-таки согласился выслушать пленников. 
— Мы ни в чём не повинны перед тобой! Нам не надо ни твоих денег, ни твоего королевства, у нас есть своё. Сестра наша прекраснее дня, и всё, что про¬исходит, нелепая ошибка.  
— Это правда, — прожужжал непонятно откуда взявшийся май¬ский жук. — Мы летаем везде, и я могу подтвердить, что перед вами принц и король, а сестра их пре…
— Ни слова больше! — закричал король. — Я дам вам семь дней, и, если за это время не подтвердится ваша невиновность, вы будете казнены. 
Братья вздохнули с облегчением, всё-таки это было отсрочкой неминуемой гибели, и стали думать, как спасти свою жизнь.
А Розетта решила, что её смерти хотел король павлинов. Она и подумать не могла, что её кормилица вздумала выдать за него свою дочку. Горько заплакала Розетта от такой несправедливо¬сти, и любимый Непоседа тоже завыл от тоски и горя. 
Услышал их стоны бедный рыбак, который жил неподалёку в маленькой хижине, пожалел красавицу и пёсика и пустил их в свой дом. 
— Вот только кормить вас мне совсем нечем, — с грустью сказал он. — Вы знатная дама и привыкли к лакомствам, а у меня лишь чёрный хлеб да репа. 
 
— Это не беда. Повесьте маленькую корзинку на шею моего пёсика, и он принесёт нам поесть самое лучшее, что есть в городе. 
Старик так и сделал. 
А Непоседа сразу же отправился на королевскую кухню, уви¬дел на огне котелок с ароматным супом и, пока повара хло¬потали над остальными блюдами, скорёхонько доставил его принцессе. 
А потом ещё разок наведался на кухню и прихватил белого хлеба, мускатного вина, фруктов и вернулся домой. 
Тут король павлинов захотел отобедать, а у него на кухне пусто. 
— Так и быть, — сказал он, — придётся обойтись без обеда, только уж к вечеру извольте зажарить мясо на вертеле, потому что хочу я хорошего жаркого. 
Вечером Непоседа снял с вертела аппетитнейшее жаркое и принёс принцессе. Не забыл он и про сладости, засахаренные фрукты и освежающий лимонад. Никогда ещё бедный рыбак не бывал на таком пиру. Все трое с удовольствием попробо¬вали королевские яства и легли спать. Король же лёг спать, не поужинав. 
На другой день повторилось то же самое, гневу короля пав¬линов не было границ. Он выставил охрану возле кухни, но еда опять бесследно исчезла. Пришлось довольствоваться хлебом и водой да фруктами из королевского сада. Наконец, на третий день один из поваров проследил за пёсиком и доложил королю, что все его блюда уходят в хижину бедного рыбака. 
По приказу короля лучники схватили рыбака, Розетту и пёсика и привели всех во дворец. Как только король увидел принцессу, он сразу понял, что портрет не передаёт и малую толику её пре¬лести, настолько она была восхитительна, что тут же упал перед ней на колени.
Наконец повелитель павлинов попросил прощения у короля и у его брата, сожалея, что жестоко с ними обошёлся; кормилица вернула Розетте красивые одежды и мешок с золотыми экю, и, хотя король собирался казнить мерзких злодеек и лодочника, на радостях ограничился изгнанием, чтобы не омрачать крово¬пролитием торжество. Свадьба длилась две недели. Все были довольны, а больше всех Непоседа — ведь  отныне он ел лишь крылышки куропаток. 

Отрывок из книги «Волшебное Средневековье. Принцессы, феи, колдуньи»

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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