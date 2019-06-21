Сериал «Диколесье» 21 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Музыкальный сериал о приключениях необычных друзей — йети и белки-летяги — в диком лесу.

Добродушный городской йети по имени Купер приезжает пожить в лес. Он ничего здесь не знает — где переночевать и как не заблудиться? Хорошо, что йети сразу же встречает местную жительницу — смешную белку-летягу Поппи. Поначалу она пугается лохматого и большого незнакомца, но вскоре узнает, что он совсем не страшный. Так они становятся соседями и лучшими друзьями.

Каждый день Купер и Поппи исследуют волшебное Диколесье, совершают удивительные открытия, приходят на выручку друг другу и поют весёлые песни под гитару. Присоединяйтесь к этим неразлучным друзьям и любуйтесь вместе с ними красотой окружающего мира!

Смотрите премьеру сериала 22 июня и 23 июня в 09:25 МСК.