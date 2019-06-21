Веселое и полезное летнее чтение 21 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

На летних каникулах появляется очень много свободного времени! Можно гулять с друзьями, путешествовать, купаться и питаться одним мороженым! А еще можно читать на свежем воздухе, открывая новые миры.

Умница и чудовище

Захватывающая история о храбрости, которая будет особенно интересна тем, кто не привык быть в центре внимания. Маленькая Умница отправляется на прогулку по лесной опушке вместе со своим толстым котом Пушистиком. Все жители леса только и говорят, что в чаще появилось… ЧУДОВИЩЕ! И оно намерено сварить себе на обед суп из толстого кота Пушистика и лесных жителей! Что же придумает наша умница, чтобы не угодить в ловушку чудища и спасти всех вокруг? Важная книга о том, что смекалочка может помочь практически в любой беде.

Для дошкольного возраста.



Кот и король

А вот у Короля летние каникулы совсем не задались, из-за несчастного случая остался он без замка и слуг, только с котом. Зато это был умный кот, ведь Король не отличался властным характером или умением отчаянно сражаться. Теперь ему нужно научиться многим полезным навыкам: стирать бельё, ходить по магазинам и ездить на автобусе. Для того чтобы не повторить судьбу Короля надо хорошо учиться и помогать старшим, они научат полезному.

Для старшего дошкольного возраста.



Как устроен человек?

Летом у маленьких почемучек может возникнуть много вопросов перед школой. А кто может объяснить лучше, чем книга? Например, как устроен человек! Как путешествует по нашему телу кислород? Отдыхает ли сердце? Для чего нужна кровь? Какие бывают мышцы? Ответит врач и автор этой книги Вера Иванова. Она расскажет, какие бывают круги кровообращения, как измерить свой пульс, где находятся лёгкие, что такое давление, почему кровь красного цвета и многое-многое другое о работе нашего организма. Все в наглядной и понятной форме.

Для младшего школьного возраста.



Школа ужасов

А знали ли Вы, что Григорий Остер считал школу довольно опасным местом? Учителя и старшеклассники могут предстать совсем в другом свете! Где учительница физкультуры — ведьма! Директор может оказаться еще хуже. А зачем бояться, если можно над этим посмеяться? На каникулах можно пофантазировать о такой мистической обстановке.

Для младшего школьного возраста.



Космос

Другая яркая книга расскажет детям на каникулах о космосе. Так приятно погружаться в науку, когда это приносит удовольствие, а не заставляет делать домашние задания. На страницах этого иллюстрированного издания можно увидеть планеты и самые главные космические объекты, международную космическую станцию, последние научные исследования и открытия и многое-многое другое.

Для младшего и среднего школьного возраста.



Теория относительности

Считаете, что теория относительности не может быть интересной для детей? Как бы ни так! Красочная книга с невероятными иллюстрациями поможет узнать самую необходимую информацию о расширении времени, сужении пространства и увеличении массы в процессе движения, как связаны между собой время и пространство, и можно ли их измерить? И разве могут быть как-то связаны путешествия во времени и скорость света?

Для среднего школьного возраста.



Волшебные неудачники. Приключения продолжаются

Вторая часть увлекательных приключений Волшебных неудачников точно сможет развлечь на летних каникулах. В книге не только захватывающий сюжет, но и множество тайн, загадок, шифров и фокусов. Главным героем в этой книге стала Лейла - настоящий спец в искусстве побега, она умеет освободиться из любой, даже самой хитроумной ловушки. Ценный навык, если все твои друзья – фокусники.

Для младшего и среднего школьного возраста.

