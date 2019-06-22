Мультсериал «Меня зовут Не-Не» 22 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приключения забавного утконоса Не-Не, который каждый день просыпается с невероятными идеями.

Все дни в деревеньке Лесные ключи начинаются прекрасно и счастливо. Каждое утро утконос Не-Не просыпается с новой удивительной идеей и не может дождаться, чтобы воплотить ее в жизнь! Вот только он не знает, как это сделать…

Тогда Не-Не обращается за советом к друзьям. Проблема в том, что у каждого из них находится СВОЁ решение проблемы, а утконосу нужно подходящее для НЕГО решение. На все предложения друзей наш герой обычно отвечает «нет-нет», за что он и получает такое странное имя — Не-Не.

Смотрите премье ру мультсериала 23 июн я в 16:00 МСК.