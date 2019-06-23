Мультсериал «Юху спешит на помощь» 23 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Не пропустите новые приключения Юху и его друзей!

Юху и его друзья живут в магическом мире Ютопия, в котором растут волшебные деревья. Если на Земле возникает какая-то проблема, то сияющие плоды на этих деревьях гаснут. Это знак для друзей — кому-то нужна их помощь! Юху и команда немедленно отправляются в путь на летающем корабле, похожем на божью коровку.

В каждом эпизоде мультсериала друзья путешествуют в новое место, чтобы помочь животным, попавшим в беду. Любую проблему герои легко решают с помощью смекалки, командной работы и волшебных приборов. А во время своих приключений они узнают интересные факты о самых разных местах обитания животных и заводят новых друзей.

Смотрите премьеру мультсериала с 24 июня по будням в 08:30 МСК.