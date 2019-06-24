Телеканал «Карусель» станет удобнее для просмотра! 24 Июня, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

С 1 июля телеканал «Карусель» увеличивает количество телевизионных орбит. А это значит, что просмотр любимого телеканала станет ещё удобнее для всех регионов России.

Теперь маленькие телезрители и их родители, бабушки и дедушки смогут смотреть лучшие образовательные и развлекательные шоу, анимационные сериалы и мультфильмы канала «Карусель» в самое удобное время для каждой часовой зоны нашей страны.

В связи с этим 24 июня на телеканале «Карусель» будут проходить технические работы, поэтому возможны кратковременные помехи и незначительные расхождения с программой передач. Оставайтесь с нами!