Летнее меню от программы «Еда на ура»!

Ведущие кулинарного шоу Тутта и Марфа подготовили для телезрителей специальное сезонное меню!
Всё лето ведущие программы будут готовить быстрые, лёгкие, вкусные и полезные блюда из овощей, фруктов и ягод. По-летнему яркие и ароматные блюда станут украшением любого стола.
Хотите приготовить холодный суп гаспачо родом из солнечной Испании, салат из клубники и руколы, финский ягодный суп, кесадилью с овощами и освежающие летние напитки? Тогда смотрите летние выпуски кулинарного шоу и готовьте вместе с нами!
Смотрите новые выпуски программы «Еда на ура!» по субботам в 9:00 МСК в эфире телеканала «Карусель». 29 июня — выпуск «Пикник».