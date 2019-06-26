Летнее меню от программы «Еда на ура»!

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27 июня, 2019

Ведущие кулинарного шоу Тутта и Марфа подготовили для телезрителей специальное сезонное меню!

Всё лето ведущие программы будут готовить быстрые, лёгкие, вкусные и полезные блюда из овощей, фруктов и ягод. По-летнему яркие и ароматные блюда станут украшением любого стола.

Хотите приготовить холодный суп гаспачо родом из солнечной Испании, салат из клубники и руколы, финский ягодный суп, кесадилью с овощами и освежающие летние напитки? Тогда смотрите летние выпуски кулинарного шоу и готовьте вместе с нами!

Смотрите новые выпуски программы «Еда на ура!» по субботам в 9:00 МСК в эфире телеканала «Карусель». 29 июня — выпуск «Пикник».

