Мультсериал «Белка и Стрелка. Тайны космоса»

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16 августа, 2019

Не пропустите новые приключения Белки, Стрелки и друзей на лунной космической станции!

Сенсация! На Луне построена новейшая станция России и США, и лучшие исследователи космоса обеих стран отправляются туда работать. Доблестные космонавты будут изучать спутник Земли и выполнять важные задания научного центра.

Руководителем группы назначен строгий и ответственный пёс Казбек, в составе экипажа — знаменитые собаки Белка и Стрелка, крыса Веня, шимпанзе Бонни, болонка Фифи, пудель Педро и кот Вачовски.

Смотрите премьеру мультсериала 17 августа в 07:35 МСК.