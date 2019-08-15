Объявлены победители конкурса «Гимн Дружбы»!

15 августа, 2019
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Итак, победителями стали:
- Лилия Романовна Луценко
- Вероника Алексеевна Терешина
- София Викторовна Королева
- Бутаковы Владимировны Анастасия и Мария
- Мария Александровна Любимова
- Наташа Владимировна Путинцева
- Лиза Григорьева и Ксюша Емельянова
- Мария Евгеньевна Алферова
- Виктория Александровна Данилова
- Ульяна Максимовна Шарыпкина
- эмилия евгеньевна игнатова
- ОляНастяВладик Дмитриевичи Гридневы
- Влада Вадимовна Черданцева
- Екатерина Дмитриевна Ча
- Мария Сергеевна Стрельцова
- Дашуля К
- Ксения Ф
- Мария В
- Камилла З
- Софья Сергеевна Ефремова
- Лилия Романовна Луценко
- Елизавета Сызранцева
- Катя Николаевна Кравцова
- Арина Андреевна Румянцева
- Алина Т
- Арина Николаевна Усцова
- Кристина Алексеевна
- Юлия Михайловна Штепа
- Даша Дмитриевна Хлевовая
- Кира Константиновна Матвеева
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.