Объявлены победители конкурса «Гимн Дружбы»!

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15 августа, 2019

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, победителями стали:

Лилия Романовна Луценко

Вероника Алексеевна Терешина

София Викторовна Королева

Бутаковы Владимировны Анастасия и Мария

Мария Александровна Любимова

Наташа Владимировна Путинцева

Лиза Григорьева и Ксюша Емельянова

Мария Евгеньевна Алферова

Виктория Александровна Данилова

Ульяна Максимовна Шарыпкина

эмилия евгеньевна игнатова

ОляНастяВладик Дмитриевичи Гридневы

Влада Вадимовна Черданцева

Екатерина Дмитриевна Ча

Мария Сергеевна Стрельцова

Дашуля К

Ксения Ф

Мария В

Камилла З

Софья Сергеевна Ефремова

Лилия Романовна Луценко

Елизавета Сызранцева

Катя Николаевна Кравцова

Арина Андреевна Румянцева

Алина Т

Арина Николаевна Усцова

Кристина Алексеевна

Юлия Михайловна Штепа

Даша Дмитриевна Хлевовая

Кира Константиновна Матвеева

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.