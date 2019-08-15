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Объявлены победители конкурса «Гимн Дружбы»!

15 августа, 2019

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, победителями стали: 

  • Лилия Романовна Луценко
  • Вероника Алексеевна Терешина
  • София Викторовна Королева
  • Бутаковы Владимировны Анастасия и Мария
  • Мария Александровна Любимова
  • Наташа Владимировна Путинцева
  • Лиза Григорьева и Ксюша Емельянова
  • Мария Евгеньевна Алферова
  • Виктория Александровна Данилова
  • Ульяна Максимовна Шарыпкина
  • эмилия евгеньевна игнатова
  • ОляНастяВладик Дмитриевичи Гридневы
  • Влада Вадимовна Черданцева
  • Екатерина Дмитриевна Ча
  • Мария Сергеевна Стрельцова
  • Дашуля К
  • Ксения Ф
  • Мария В
  • Камилла З
  • Софья Сергеевна Ефремова
  • Лилия Романовна Луценко
  • Елизавета Сызранцева
  • Катя Николаевна Кравцова
  • Арина Андреевна Румянцева
  • Алина Т
  • Арина Николаевна Усцова
  • Кристина Алексеевна
  • Юлия Михайловна Штепа
  • Даша Дмитриевна Хлевовая
  • Кира Константиновна Матвеева

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы! 
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

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