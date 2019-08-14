Время волшебных историй

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14 августа, 2019

Динозавр Дугль, мишка Шишка и кот Кабачок живут в Волшебной стране, где интересные истории растут прямо на дереве. Но однажды ночью сильная гроза сдула все сказки с веток. И теперь трём друзьям предстоит найти хитрую ведьму, дракона с сахарными зубами, одинокого великана, стонущее привидение, инопланетянина... и всех их вернуть назад, на дерево с историями.

Однажды вечером родители Сэма уехали, и он остался с Миной, своей любимой няней.

— Увидимся утром, — сказала мама и поцеловала сына на прощанье.

— Будь умницей, — папа чмокнул мальчика в макушку.

— Ладно, — ответил Сэм.

— Хорошего вам вечера, — пожелала Мина родителям и закрыла за ними дверь.

Знаете, почему Сэм так любил оставаться с Миной? Она умела колдовать.

— Ты будешь показывать сегодня фокусы? — спросил Сэм.

— Конечно. — Няня открыла свою волшебную сумочку и достала яркий колпак и волшебную палочку. — Готов?

Сэм кивнул.

Мина трижды постучала волшебной палочкой по сумке, произнесла заклинание, и — вуаля — оттуда вылетело целое облако воздушных шаров.

— Ух ты! — воскликнул Сэм.

В тот вечер Мина показывала и другие фокусы: превращала шесть шёлковых

платков в бабочек, доставала из шляпы плюшевого кролика… Каждый раз Сэм хлопал, смеялся и повторял:

— Ещё! Ещё!

— Хм, — отвечала она. — Дай-ка подумаю.

Мина доставала из рукава монетку, протягивала её Сэму, чтобы он разглядел

получше, щёлкала пальцами — чпок, — монетка исчезала.

— Куда она делась? — удивлялся Сэм.

Мина принималась обыскивать всё вокруг и вдруг вскрикивала:

— Да вот же она! — И вытаскивала из-за уха Сэма золотую монетку. Которая всегда оказывалась шоколадной.

Сэм мигом снимал обёртку — и монетка исчезала у него во рту.

— М-м-м! — довольно мычал он.

После представления Сэм обычно играл в компьютерные игры.

— Во что ты играешь? — спросила однажды Мина.

— В «Сокровища дракона», — ответил Сэм. — Я почти добрался до пещеры.

Там дракон спрятал свои сокровища.

— Уже поздно, — Мина посмотрела на часы. — Пора спать. Планшет

выключать, пижаму надевать.

— О нет, ещё чуть-чуть, пожалуйста! — взмолился Сэм.

— Считаю до пяти. Один…

— Считай помедленнее.

— Два.

— Слишком быстро! — простонал Сэм.

— Три. Четыре.

— Стоп!

— Пять. Пора в кровать, — заявила Мина строго.

Сэм нахмурился:

— Завтра мне придётся начинать всё заново!

— Не переживай, — ответила мудрая няня. — У тебя обязательно всё получится. Вот увидишь.



Прочитав Сэму сказку на ночь, Мина поцеловала его в макушку.

— Сладких снов, малыш! — загадочно улыбнулась она и погасила свет. — Сладких снов.

В ту ночь Сэм оказался на турнире. Он должен был победить свирепого дракона и захватить его сокровище, точь-в-точь как в той игре, только во сне всё казалось настоящим. Сэм добрался до входа в пещеру и заглянул в неё. По всей видимости, дракон спал: пещера сотрясалась от богатырского храпа.



Хр-хр-хр-хр-р-р-р-р-р!



Затаив дыхание, Сэм пополз мимо спящего чудища. Дракон лежал так близко, что можно было без труда рассмотреть чешую на его громадном туловище. Сэм заметил, что под драконьими лапами что-то блестит. Это золото! Золотые монеты! Нельзя было терять ни секунды. Быстрее молнии Сэм подполз к сокровищу и схватил пригоршню монет. Ему показалось, что они пахнут чем-то вкусным. Странно, но в это мгновение он как будто услышал знакомый голос, доносившийся снаружи:

— Сладких снов, малыш! Сладких снов!

Сэм понюхал сокровище.

— Шоколад! Самый настоящий шоколад! — воскликнул он, срывая блестящую обёртку. Монета полетела в рот, за ней другая, третья, ещё и ещё.

Сэм жевал шоколад, забыв обо всём на свете.

И тут проснулся дракон. Сначала открылся один огромный глаз, затем другой. И что же первым делом увидел хозяин пещеры? Мальчика с драгоценным шоколадом в руках. Дракон, тот ещё сладкоежка, пришёл в ярость, когда понял, что мальчишка посмел украсть его лакомство. Он так оглушительно заревел, из его носа посыпалось столько искр, что Сэм не удержался на ногах, а шоколад начал стремительно таять.

«Пора уходить», — решил мальчик.

Не удержавшись, он напоследок съел ещё пару капель растаявшего шоколада, растекавшегося теперь уже по всей пещере, и побежал к выходу. Оказавшись снаружи, Сэм припустил ещё быстрее. Он бежал изо всех сил, не останавливаясь, пока не оказался в безопасности, дома, в своей кровати.

Вдруг он услышал голос мамы.

— Просыпайся, — сказала она.

Сэм открыл глаза и осмотрелся.

— Мама, я нашёл сокровище дракона!

— Здорово!

— И оно оказалось шоколадным!

— Надо же! — удивилась мама.

— Но весь шоколад растаял.

— Как обидно! Вставай и одевайся. Уже давно пора завтракать.

Сэм пошёл умываться. Он зашёл в ванную, посмотрел в зеркало, увидел на щеке следы шоколада и вспомнил знакомый голос, который слышал во сне:

— Сладких снов, малыш! Сладких снов!

Эти самые слова сказала ему Мина перед сном.

«Вот это да! — подумал Сэм. — Значит Мина — настоящая волшебница!»

Отрывок из книги «Время волшебных историй»