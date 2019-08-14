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Время волшебных историй

14 августа, 2019

Динозавр Дугль, мишка Шишка и кот Кабачок живут в Волшебной стране, где интересные истории растут прямо на дереве. Но однажды ночью сильная гроза сдула все сказки с веток. И теперь трём друзьям предстоит найти хитрую ведьму, дракона с сахарными зубами, одинокого великана, стонущее привидение, инопланетянина... и всех их вернуть назад, на дерево с историями.

Однажды вечером родители Сэма уехали, и он остался с Миной, своей любимой няней.
— Увидимся утром, — сказала мама и поцеловала сына на прощанье.
— Будь умницей, — папа чмокнул мальчика в макушку.
— Ладно, — ответил Сэм.
— Хорошего вам вечера, — пожелала Мина родителям и закрыла за ними дверь.
Знаете, почему Сэм так любил оставаться с Миной? Она умела колдовать.
— Ты будешь показывать сегодня фокусы? — спросил Сэм.
— Конечно. — Няня открыла свою волшебную сумочку и достала яркий колпак и волшебную палочку. — Готов?
Сэм кивнул.
Мина трижды постучала волшебной палочкой по сумке, произнесла заклинание, и — вуаля — оттуда вылетело целое облако воздушных шаров.

— Ух ты! — воскликнул Сэм.
В тот вечер Мина показывала и другие фокусы: превращала шесть шёлковых
платков в бабочек, доставала из шляпы плюшевого кролика… Каждый раз Сэм хлопал, смеялся и повторял:
— Ещё! Ещё!
— Хм, — отвечала она. — Дай-ка подумаю.
Мина доставала из рукава монетку, протягивала её Сэму, чтобы он разглядел
получше, щёлкала пальцами — чпок, — монетка исчезала.
— Куда она делась? — удивлялся Сэм.
Мина принималась обыскивать всё вокруг и вдруг вскрикивала:
— Да вот же она! — И вытаскивала из-за уха Сэма золотую монетку. Которая всегда оказывалась шоколадной.
Сэм мигом снимал обёртку — и монетка исчезала у него во рту.
— М-м-м! — довольно мычал он.
После представления Сэм обычно играл в компьютерные игры.
— Во что ты играешь? — спросила однажды Мина.
— В «Сокровища дракона», — ответил Сэм. — Я почти добрался до пещеры.
Там дракон спрятал свои сокровища.
— Уже поздно, — Мина посмотрела на часы. — Пора спать. Планшет
выключать, пижаму надевать.
— О нет, ещё чуть-чуть, пожалуйста! — взмолился Сэм.
— Считаю до пяти. Один…
— Считай помедленнее.
— Два.
— Слишком быстро! — простонал Сэм.
— Три. Четыре.
— Стоп!
— Пять. Пора в кровать, — заявила Мина строго.
Сэм нахмурился:
— Завтра мне придётся начинать всё заново!
— Не переживай, — ответила мудрая няня. — У тебя обязательно всё получится. Вот увидишь. 

Прочитав Сэму сказку на ночь, Мина поцеловала его в макушку.
— Сладких снов, малыш! — загадочно улыбнулась она и погасила свет. — Сладких снов.
В ту ночь Сэм оказался на турнире. Он должен был победить свирепого дракона и захватить его сокровище, точь-в-точь как в той игре, только во сне всё казалось настоящим. Сэм добрался до входа в пещеру и заглянул в неё. По всей видимости, дракон спал: пещера сотрясалась от богатырского храпа.

Хр-хр-хр-хр-р-р-р-р-р!

Затаив дыхание, Сэм пополз мимо спящего чудища. Дракон лежал так близко, что можно было без труда рассмотреть чешую на его громадном туловище. Сэм заметил, что под драконьими лапами что-то блестит. Это золото! Золотые монеты! Нельзя было терять ни секунды. Быстрее молнии Сэм подполз к сокровищу и схватил пригоршню монет. Ему показалось, что они пахнут чем-то вкусным. Странно, но в это мгновение он как будто услышал знакомый голос, доносившийся снаружи:
— Сладких снов, малыш! Сладких снов!
Сэм понюхал сокровище.
— Шоколад! Самый настоящий шоколад! — воскликнул он, срывая блестящую обёртку. Монета полетела в рот, за ней другая, третья, ещё и ещё.
Сэм жевал шоколад, забыв обо всём на свете.
И тут проснулся дракон. Сначала открылся один огромный глаз, затем другой. И что же первым делом увидел хозяин пещеры? Мальчика с драгоценным шоколадом в руках. Дракон, тот ещё сладкоежка, пришёл в ярость, когда понял, что мальчишка посмел украсть его лакомство. Он так оглушительно заревел, из его носа посыпалось столько искр, что Сэм не удержался на ногах, а шоколад начал стремительно таять. 
«Пора уходить», — решил мальчик.
Не удержавшись, он напоследок съел ещё пару капель растаявшего шоколада, растекавшегося теперь уже по всей пещере, и побежал к выходу. Оказавшись снаружи, Сэм припустил ещё быстрее. Он бежал изо всех сил, не останавливаясь, пока не оказался в безопасности, дома, в своей кровати. 
Вдруг он услышал голос мамы.
— Просыпайся, — сказала она.
Сэм открыл глаза и осмотрелся.
— Мама, я нашёл сокровище дракона!
— Здорово!
— И оно оказалось шоколадным!
— Надо же! — удивилась мама.
— Но весь шоколад растаял.
— Как обидно! Вставай и одевайся. Уже давно пора завтракать.
Сэм пошёл умываться. Он зашёл в ванную, посмотрел в зеркало, увидел на щеке следы шоколада и вспомнил знакомый голос, который слышал во сне:
— Сладких снов, малыш! Сладких снов!
Эти самые слова сказала ему Мина перед сном. 
«Вот это да! — подумал Сэм. — Значит Мина — настоящая волшебница!»

Отрывок из книги «Время волшебных историй»

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Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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