Мультсериал «Дружба — это чудо»

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24 августа, 2019

Долгожданная премьера 9-го сезона мультсериала о приключениях и выдумках очаровательных маленьких пони!

Принцесса Селестия и Принцесса Луна пришли к выводу, что мирная жизнь Эквестрии в последнее время — это результат хорошей работы Спайка и шестерых подруг. Поэтому сёстры решили отойти от дел и передать бразды правления Искорке.

Но героиня сомневается, что может принять на себя ответственность такого масштаба. Беспокойство усиливается, когда вновь появляется старый злодей Грогар и его приспешники… Искорке и её друзьям предстоит преодолеть все свои самые большие сомнения, а поможет им в этом силы дружбы!

Смотрите премьеру мультсериала с 26 августа по будням в 18:30 в эфире телеканала «Карусель».

