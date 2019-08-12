Главное

Премьера: Мультсериал «Дружба — это чудо» Премьера: Мультсериал «Дружба — это чудо»
Читалка: Отрывок из книги «Сказки » серия «Сказки с рисунками В.Чижикова» Читалка: Отрывок из книги «Сказки » серия «Сказки с рисунками В.Чижикова»
Читалка: Отрывок из книги «Ветер в ивах» Читалка: Отрывок из книги «Ветер в ивах»
Новости

Мультсериал «Дружба — это чудо»

24 августа, 2019

Долгожданная премьера 9-го сезона мультсериала о приключениях и выдумках очаровательных маленьких пони!

Принцесса Селестия и Принцесса Луна пришли к выводу, что мирная жизнь Эквестрии в последнее время — это результат хорошей работы Спайка и шестерых подруг. Поэтому сёстры решили отойти от дел и передать бразды правления Искорке.

Но героиня сомневается, что может принять на себя ответственность такого масштаба. Беспокойство усиливается, когда вновь появляется старый злодей Грогар и его приспешники… Искорке и её друзьям предстоит преодолеть все свои самые большие сомнения, а поможет им в этом силы дружбы!

Смотрите премьеру мультсериала с 26 августа по будням в 18:30 в эфире телеканала «Карусель».
 

Следующая новость
Отрывок из книги «Сказки » серия «Сказки с рисунками В.Чижикова»
Подпишитесь на наши новости