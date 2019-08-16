ТВ-шоу «Весёлая ферма»

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29 августа, 2019

«Весёла ферма» расскажет телезрителям о пользе свежих овощей, ягод и фруктов!

Каждый выпуск программы — это путешествие в мир ботаники и садоводства. Ведущий — весёлый фермер Олег Найда научит юных зрителей делать грядки прямо у себя на подоконниках, а также расскажет об истории возникновения различных плодовых, ягодных и овощных культур.



Доктор Витаминкин раскроет тайну всех полезных веществ и свойств свежих продуктов, а кулинар Анна Семёнова научит готовить удивительные десерты, закуски, салаты и другие полезные блюда из овощей.



Смотрите премьеру программы 30 августа в 15:50.