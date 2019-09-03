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Телеканал «Карусель» назвал главных детских героев!

3 сентября, 2019

30 августа в Казани состоялась торжественная церемония награждения Национальной детской премии «Главные герои», организованной Общероссийским обязательным общедоступным телеканалом для детей и юношества «Карусель». По результатам общероссийского голосования были определены победители в 13-ти номинациях:

Главный российский анимационный фильм: «Три богатыря и Наследница престола»;

Главный зарубежный анимационный фильм: «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»»;

Главные премьеры российских анимационных сериалов: «Простоквашино»;

Главный российский анимационный сериал: «Сказочный патруль»;

Главный зарубежный анимационный сериал: «Щенячий патруль»;

Главная детская песня: анимационный сериал «Фиксики»: «Кто такие фиксики»;

Главный познавательный ТВ-проект: «Давайте рисовать!»;

Главный развлекательный ТВ-проект: «Спокойной ночи, малыши!»;

Главный ведущий ТВ-программы: Каляка-Маляка, актёр Сергей Друзьяк («Давайте рисовать!»);

Главная ведущая ТВ-программы: Оксана Фёдорова («Спокойной ночи, малыши!»);

Главный юный ведущий: Марфа Колоскова («Завтрак на ура!»);

Главный российский анимационный герой: Юлий («Три богатыря и Наследница престола»);

Главный зарубежный анимационный герой: Маршал («Щенячий патруль»).

Специальным призом «Открытие года» был награждён телеканал «Шаян ТВ».
Премия «Главные герои» прошла впервые в Казани, столице Татарстана. Церемония награждения состоялась в Казанском государственном цирке в формате яркого шоу-представления, в котором приняли участие популярные телеведущие и артисты: Юлия Барановская, Дмитрий Борисов, Дмитрий Шепелев, Тутта Ларсен, Аврора, Дина Гарипова, Теона Дольникова, Антон Табаков, Сергей Друзьяк, Антон Зорькин и многие другие.

 «Одна из наших основных задач — сформировать единую площадку для сближения продюсеров, создающих детский контент, и их аудитории. Благодаря премии “Главные герои” продюсеры и производители детских товаров получают обратную связь от основных своих потребителей — детей. В этом году по приглашению Президента Татарстана мы провели премию «Главные герои» в Казани и ближе познакомились с нашими зрителями в этом замечательном регионе. Это прекрасная возможность для объединения телеканала со своими зрителями за пределами столицы» отметила главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

Премия «Главные герои» стала запоминающимся событием большого детского праздника. Телеканал «Карусель» подготовил свою насыщенную развлекательную программу, которая стала настоящим подарком ко Дню города и Республики. В Казанском Кремле ребята смогли увидеть выступления известных артистов и любимых персонажей, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького прошёл парад главных героев мультфильмов, а на территории Детской республиканской клинической больницы в «Доме Рональда Макдональда» звёзды телеканала «Карусель» и Первого канала устроили для детей настоящий праздник и порадовали совместными играми, шутками и смехом, а также подарками. Кроме того, ребята смогли посетить интерактивные площадки и увидеть лучшие проекты и мультфильмы телеканала «Карусель». 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов: «Большое спасибо организаторам за то, что этот праздник сегодня у нас в Казани! Хотел бы пожелать всем успешного конкурса, и чтобы мы ещё раз здесь встретились».

Церемонию награждения премии «Главные герои-2019» телезрители смогли увидеть на телеканале «Карусель» 1 сентября 2019 года в 19:00 мск.
 

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