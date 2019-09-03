Телеканал «Карусель» назвал главных детских героев!

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3 сентября, 2019

30 августа в Казани состоялась торжественная церемония награждения Национальной детской премии «Главные герои», организованной Общероссийским обязательным общедоступным телеканалом для детей и юношества «Карусель». По результатам общероссийского голосования были определены победители в 13-ти номинациях:

Главный российский анимационный фильм: «Три богатыря и Наследница престола»;

Главный зарубежный анимационный фильм: «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»»;

Главные премьеры российских анимационных сериалов: «Простоквашино»;

Главный российский анимационный сериал: «Сказочный патруль»;

Главный зарубежный анимационный сериал: «Щенячий патруль»;

Главная детская песня: анимационный сериал «Фиксики»: «Кто такие фиксики»;

Главный познавательный ТВ-проект: «Давайте рисовать!»;

Главный развлекательный ТВ-проект: «Спокойной ночи, малыши!»;

Главный ведущий ТВ-программы: Каляка-Маляка, актёр Сергей Друзьяк («Давайте рисовать!»);

Главная ведущая ТВ-программы: Оксана Фёдорова («Спокойной ночи, малыши!»);

Главный юный ведущий: Марфа Колоскова («Завтрак на ура!»);

Главный российский анимационный герой: Юлий («Три богатыря и Наследница престола»);

Главный зарубежный анимационный герой: Маршал («Щенячий патруль»).



Специальным призом «Открытие года» был награждён телеканал «Шаян ТВ».

Премия «Главные герои» прошла впервые в Казани, столице Татарстана. Церемония награждения состоялась в Казанском государственном цирке в формате яркого шоу-представления, в котором приняли участие популярные телеведущие и артисты: Юлия Барановская, Дмитрий Борисов, Дмитрий Шепелев, Тутта Ларсен, Аврора, Дина Гарипова, Теона Дольникова, Антон Табаков, Сергей Друзьяк, Антон Зорькин и многие другие.

«Одна из наших основных задач — сформировать единую площадку для сближения продюсеров, создающих детский контент, и их аудитории. Благодаря премии “Главные герои” продюсеры и производители детских товаров получают обратную связь от основных своих потребителей — детей. В этом году по приглашению Президента Татарстана мы провели премию «Главные герои» в Казани и ближе познакомились с нашими зрителями в этом замечательном регионе. Это прекрасная возможность для объединения телеканала со своими зрителями за пределами столицы» — отметила главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина.

Премия «Главные герои» стала запоминающимся событием большого детского праздника. Телеканал «Карусель» подготовил свою насыщенную развлекательную программу, которая стала настоящим подарком ко Дню города и Республики. В Казанском Кремле ребята смогли увидеть выступления известных артистов и любимых персонажей, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького прошёл парад главных героев мультфильмов, а на территории Детской республиканской клинической больницы в «Доме Рональда Макдональда» звёзды телеканала «Карусель» и Первого канала устроили для детей настоящий праздник и порадовали совместными играми, шутками и смехом, а также подарками. Кроме того, ребята смогли посетить интерактивные площадки и увидеть лучшие проекты и мультфильмы телеканала «Карусель».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов: «Большое спасибо организаторам за то, что этот праздник сегодня у нас в Казани! Хотел бы пожелать всем успешного конкурса, и чтобы мы ещё раз здесь встретились».

Церемонию награждения премии «Главные герои-2019» телезрители смогли увидеть на телеканале «Карусель» 1 сентября 2019 года в 19:00 мск.

