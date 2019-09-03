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Объявлены победители видеоконкурса «Чудо-рифма!»

3 сентября, 2019

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Победитель экспертного выбора, который получает Главный приз —  СветланаЛана!

Три финалиста экспертного выбора, которые получают планшет: 

Четыре финалиста пользовательского голосования, которым достаётся планшет: 

Тридцать пять финалистов пользовательского голосования, который получают сертификат в магазин для творчества: 

Поощрительный призы —  кувшин АКВАФОР «Прованс» А5 получают получают участники: 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы! 
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

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