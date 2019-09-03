Объявлены победители видеоконкурса «Чудо-рифма!»

Зрители и жюри сделали свой выбор!
Победитель экспертного выбора, который получает Главный приз — СветланаЛана!
Три финалиста экспертного выбора, которые получают планшет:
Четыре финалиста пользовательского голосования, которым достаётся планшет:
Тридцать пять финалистов пользовательского голосования, который получают сертификат в магазин для творчества:
Поощрительный призы — кувшин АКВАФОР «Прованс» А5 получают получают участники:
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.