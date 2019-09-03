Программа мероприятий от издательства «АСТ Дети» на ММКВЯ 2019

Московская международная книжная ярмарка — крупнейший и старейший книжный форум в России и в Восточной Европе, заметное событие в культурной жизни Москвы и России в целом, важнейший социальный проект для горожан и гостей города.
4 сентября (среда)
Когда? 15.00 - 16.00
Что? Презентация книги Олега Кургузова «Смешные рассказы маленького мальчика». О книги рассказывают и вспоминают писателя: Марина Москвина, Тим Собакин, Сергей Седов, Игорь Жуков, Михаил Есеновский, Ольга Шальнева.
Где? Павильон 75/ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ СЦЕНА/Малыш
Когда? 17.00 - 18.00
Что? «ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТРАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ. СЕМЕЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ». Лекция от театроведа «Мастерской Петра Фоменко» Анастасии Сергеевой - презентация книги «Хочу все знать о театре».
Где? Павильон 75/ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ СЦЕНА/Аванта
Когда? 19.00 - 20.00
Что? «Сказки для души. Чтение для сердца и ума». Встреча со сценаристом радио и телевидения, автором программ, спектаклей и книг для детей Наталии Немцовой. Презентация книг «Большая энциклопедия в сказках для малышей» и «Сказки для почемучки».
Где? Павильон 75/ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ СЦЕНА/Малыш
5 сентября (четверг)
Когда? 14.00 - 15.00
Что? Книгу Э.Успенского "Самые лучшие девочки" представит художник-иллюстратор Екатерина Муратова Книгу Э.Успенского "Самые лучшие девочки" представит художник-иллюстратор Екатерина Муратова
Где? Павильон 75/Стенд Малыш. Зона автограф-сессии/Малыш
Когда? 15.00 - 16.00
Что? Книгу С. Я. Маршака "Легенды старой Англии" представит художник-иллюстратор Ольга Монина.
Где? Павильон 75/Стенд Малыш. Зона автограф-сессии/Малыш
Когда? 16.00 - 17.00
Что? Книгу Кира Булычёва «Алиса Селезнёва в Заповеднике сказок» представит художник-иллюстратор Надежда Бугославская.
Где? Павильон 75/Стенд Малыш. Зона автограф-сессии/Малыш
Когда? 17.00 - 18.00
Что? Автограф-сессия автора, который точно знает, что страшное может быть ещё и смешным! Книгу «Скелет в шкафу» представит автор Антон Березин.
Где? Павильон 75/Стенд Малыш. Зона автограф-сессии/Малыш
6 сентября (пятница)
Когда? 14.00 - 15.00
Что? Книгу Марка Твена ""Приключения Тома Сойера"" представит художник-иллюстратор Вадим Челак.
Где? Павильон 75/Стенд Малыш. Зона автограф-сессии/Малыш
Когда? 15.00 - 16.00
Что? Детская «Школа игрового театра» под руководством Ларисы Максимовой представит спектакль «Мой друг Гекльберри Финн». Постановка по знаменитой повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера»
Где? 75/ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ СЦЕНА/Малыш
Когда? 17.00 - 18.00
Что? Автограф-сессия от художника-иллюстратора Виктории Кирдий в рамках презентации книги Наринэ Абгарян «Семен Андреич. Летопись в каракулях».
Где? Павильон 75/Стенд Малыш. Зона автограф-сессии/Астрель СПб
7 сентября (суббота)
Когда? 13.00 - 14.00
Что? Гюзель Абдулова - тренер по развитию памяти, внимания, риторики, методист, нейропсихолог, руководитель Школы Супермозг представит свою новую книгу "Читаем после азбуки: развиваем скорочтение".
Где? Малая детская сцена//Малыш
Когда? 14.00 - 15.00
Что? Презентация новой серии «Сказки с рисунками В. Чижикова». Серию представит народный художник российской федерации Виктор Александрович Чижиков.
Где? Павильон 75/ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ СЦЕНА/Малыш
Когда? 17.00 - 18.00
Что? Высокоэффективный учебный тренинг от известного педагога-практика Ольги Узоровой. Презентация уникальных тренажёров, способствующих улучшению обучаемости и усвоению школьной программы".
Где? Павильон 75/ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ СЦЕНА/Малыш
Когда? 19.00 - 20.00
Что? Путешествие в будущее с котом Шрёдингера. Книги представят журналист, ведущий рубрики «Диктатура будущего» в журнале «Кот Шрёдингера» Андрей Константинов и журналист, популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич.
Где? Павильон 75/ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ СЦЕНА/Аванта
8 сентября (воскресенье)
Когда? 12.00 - 13.00
Что? Презентация уникальной, удивительной и суперпопулярной во всём мире серии книг в графическом стиле "Выбор миллионов" автора Жо Витек, художницы Кристины Русс. Книги представят Ирина Чеснова - практикующий психолог, член Общества семейных консультантов и психотерапевтов, автор книг для детей и взрослых; Елена Азбукина - практический психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, специалист по образовательной кинезиологии. Специалист по работе с детской травмой и семьёй, кандидат пед. наук, доцент.
Где? Павильон 75/Малая детская сцена/Малыш
Когда? 15.00-16.00
Что? Театр Ступинской филармонии представит спектакль "Озорные Домовята" по мотивам книги Светланы Кривошлыковой "Приключения Мохнатика и Веничкина в Италии".
Где? Павильон 75/ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ СЦЕНА/Астрель СПб
Когда? 16.00 - 17.00
Что? "Путешествие маленького принца в созвездии Сент-Экзюпери" по мотивам сказочной повести французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Увлекательный рассказ от искусствоведа Елизаветы Трусевич и актера Ивана Оранского о переплетениях сказочного и реального в жизни Сент-Экзюпери, и просмотр фрагментов первой в истории кино документальной экранизации повести-сказки.
Где? Павильон 75/ГЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ СЦЕНА/Малыш