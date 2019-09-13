Главное

Читалка: Отрывок из книги Г.Остера «Дети и Эти» Читалка: Отрывок из книги Г.Остера «Дети и Эти»
Премьера: Мультсериал «Сказочный патруль. Хроники чудес» Премьера: Мультсериал «Сказочный патруль. Хроники чудес»
Тесты: Разгадайте осенние анаграммы по картинкам! Тесты: Разгадайте осенние анаграммы по картинкам!
Новости

Отрывок из книги Г.Остера «Дети и Эти»

13 сентября, 2019

Одна дочка взобралась на маленькую скамеечку, которая стояла в коридоре, под вешалкой, надела своему папе на шею новый тёплый шерстяной шарф.

Папа схватился за горло, закричал:
— Он колется!
— Ничего страшного, — сказала дочка. — От этого ещё никто не умирал. Зато не простудишься.
— Мне и так тепло.
— Хочешь опять с температурой лежать, как на прошлой неделе? Не капризничай. Колется — потерпишь.
— Он шею прокалывает. Не пойду в шарфе, — сказал папа и стянул шарф.

Дочка опять встала на скамеечку, снова надела шарф:
— Не пойдёшь в шарфе — значит, в отпуск с мамой в Ялту не поедешь. Мама поедет одна. Сама будет в море купаться. Без тебя. На пляже с ней будут чужие папы знакомиться, приглашать её на прогулки. А ты останешься дома. Весь отпуск просидишь, глядя в окно на дождливую погоду. Иди, на работу опоздаешь.
Папа вышел во двор, снял шарф, запихал в карман брюк. Шарф был длинный, в кармане не поместился, поэтому половина шарфа повисла, и кончик пополз за папой по асфальту. Дочка увидела в окошко, как папа уходит со двора, а шарф за ним тащится, позвонила папе на мобильный телефон.
— Ты зачем шарф снял?
— Я не снимал.
— Прекрати. Я в окошко всё вижу. Немедленно надень.
Папа надел шарф, вышел со двора, прошёл немножко по улице, завернул за угол и опять снял.
Только снял — дочка опять позвонила.

— Надень шарф.
— Как ты узнала, что я снял? Откуда ты смотришь?
— На крыше сижу.
— Неправда. Ты шутишь.
— Я не шучу. Если сию минуту не наденешь шарф, ни в какую Ялту не поедешь. Прямо сейчас порву твой билет.
— Уже надеваю. Всё. Надел.
— Я тебе не верю. Сфотографируй себя и пошли мне эмемеску.

Папа вытянул руку, выставил перед собой телефон с камерой, сделал снимок, послал дочке своё фото в шарфе. Только после этого догадался: раз дочка требует фотографию в доказательство, значит, ни на какой крыше не сидит и его не видит. Папа снял шарф, стал засовывать его в карман пальто. Шарф влез, только карман сильно оттопырился. С оттопыренным карманом папа побежал к метро. На работу ему надо было ехать три станции. До метро оставалось уже несколько шагов, когда дочка снова позвонила.
— Ты опять снял шарф.
— Не снимал.
— Снял. Он у тебя в кармане пальто. Я чувствую.
— Неправда, — обиженным голосом соврал папа. — В кармане пальто у меня ничего нет. Вот, сама пощупай. Совершенно пустой карман. А у входа в метро стояли милиционеры. Смотрели, чтобы никакие террористы не приносили в метро бомбы. Они увидели папин оттопыренный карман и услышали, как папа обманывает, что карман пустой. 
Это показалось милиционерам подозрительным.
— Что у вас в кармане? — остановили папу милиционеры. — Наверно, бомба?
— Нет у меня бомбы. У меня шарф в кармане пальто, — сказал папа.
— Ага! — услышала дочка по телефону. — Значит, шарф у тебя всё-таки в кармане?
— Итак, вы утверждаете, — шагнули к папе милиционеры, — что в кармане у вас шарф?
— Нет у меня в кармане шарфа, — соврал папа дочке.
— Да, в кармане у меня шарф, — сказал он правду милиционерам.
— Ты обманываешь, — рассердилась дочка, — шарф у тебя в кармане.
— Вы говорите неправду, — нахмурились милиционеры, — в кармане у вас бомба.
Папа совсем запутался и уже не знал, что кому отвечать.
— Шарфа нет, — сказал папа, — только бомба в кармане.
Милиционеры начали папу арестовывать. Папа не соглашался.
— С кем ты споришь? — спросила дочка по телефону.
— С милиционерами. Они меня в метро не пускают. Арестовывают. Думают: в кармане у меня бомба.
— А там у тебя шарф, — догадалась дочка.
— Да, — признался папа.
— Дай, пожалуйста, телефон милиционерам, — велела папе дочка.
— Насовсем? — огорчился папа.
— Дай на минуточку. Я всё улажу.
Дочка объяснила милиционерам, что в кармане у папы не бомба, а шарф и его надо не арестовывать, а пустить в метро.
— Не можем, — заявили милиционеры. — Мы уже доложили своему начальнику, что обнаружена бомба в виде шарфа.
— А я, — сказала дочка, — дружу с детьми вашего начальника, — позвоню, пожалуюсь, что вы моего папу в метро не пускаете. Милиционеры подумали, подумали и пустили папу в метро. А своему начальнику доложили, что шарф обезврежен.

Отрывок из книги «Дети и Эти»

Следующая новость
Мультсериал «Сказочный патруль. Хроники чудес»
Редакциия «Малыш» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Малыш» издательства АСТ

Вот уже почти 60 лет издательство «Малыш» славится своими классическими книгами прекрасного качества, иллюстрированными лучшими художниками. Этим книгам доверяет уже несколько поколений читателей.

Подпишитесь на наши новости