Отрывок из книги Г.Остера «Дети и Эти»

Одна дочка взобралась на маленькую скамеечку, которая стояла в коридоре, под вешалкой, надела своему папе на шею новый тёплый шерстяной шарф.
Папа схватился за горло, закричал:
— Он колется!
— Ничего страшного, — сказала дочка. — От этого ещё никто не умирал. Зато не простудишься.
— Мне и так тепло.
— Хочешь опять с температурой лежать, как на прошлой неделе? Не капризничай. Колется — потерпишь.
— Он шею прокалывает. Не пойду в шарфе, — сказал папа и стянул шарф.
Дочка опять встала на скамеечку, снова надела шарф:
— Не пойдёшь в шарфе — значит, в отпуск с мамой в Ялту не поедешь. Мама поедет одна. Сама будет в море купаться. Без тебя. На пляже с ней будут чужие папы знакомиться, приглашать её на прогулки. А ты останешься дома. Весь отпуск просидишь, глядя в окно на дождливую погоду. Иди, на работу опоздаешь.
Папа вышел во двор, снял шарф, запихал в карман брюк. Шарф был длинный, в кармане не поместился, поэтому половина шарфа повисла, и кончик пополз за папой по асфальту. Дочка увидела в окошко, как папа уходит со двора, а шарф за ним тащится, позвонила папе на мобильный телефон.
— Ты зачем шарф снял?
— Я не снимал.
— Прекрати. Я в окошко всё вижу. Немедленно надень.
Папа надел шарф, вышел со двора, прошёл немножко по улице, завернул за угол и опять снял.
Только снял — дочка опять позвонила.
— Надень шарф.
— Как ты узнала, что я снял? Откуда ты смотришь?
— На крыше сижу.
— Неправда. Ты шутишь.
— Я не шучу. Если сию минуту не наденешь шарф, ни в какую Ялту не поедешь. Прямо сейчас порву твой билет.
— Уже надеваю. Всё. Надел.
— Я тебе не верю. Сфотографируй себя и пошли мне эмемеску.
Папа вытянул руку, выставил перед собой телефон с камерой, сделал снимок, послал дочке своё фото в шарфе. Только после этого догадался: раз дочка требует фотографию в доказательство, значит, ни на какой крыше не сидит и его не видит. Папа снял шарф, стал засовывать его в карман пальто. Шарф влез, только карман сильно оттопырился. С оттопыренным карманом папа побежал к метро. На работу ему надо было ехать три станции. До метро оставалось уже несколько шагов, когда дочка снова позвонила.
— Ты опять снял шарф.
— Не снимал.
— Снял. Он у тебя в кармане пальто. Я чувствую.
— Неправда, — обиженным голосом соврал папа. — В кармане пальто у меня ничего нет. Вот, сама пощупай. Совершенно пустой карман. А у входа в метро стояли милиционеры. Смотрели, чтобы никакие террористы не приносили в метро бомбы. Они увидели папин оттопыренный карман и услышали, как папа обманывает, что карман пустой.
Это показалось милиционерам подозрительным.
— Что у вас в кармане? — остановили папу милиционеры. — Наверно, бомба?
— Нет у меня бомбы. У меня шарф в кармане пальто, — сказал папа.
— Ага! — услышала дочка по телефону. — Значит, шарф у тебя всё-таки в кармане?
— Итак, вы утверждаете, — шагнули к папе милиционеры, — что в кармане у вас шарф?
— Нет у меня в кармане шарфа, — соврал папа дочке.
— Да, в кармане у меня шарф, — сказал он правду милиционерам.
— Ты обманываешь, — рассердилась дочка, — шарф у тебя в кармане.
— Вы говорите неправду, — нахмурились милиционеры, — в кармане у вас бомба.
Папа совсем запутался и уже не знал, что кому отвечать.
— Шарфа нет, — сказал папа, — только бомба в кармане.
Милиционеры начали папу арестовывать. Папа не соглашался.
— С кем ты споришь? — спросила дочка по телефону.
— С милиционерами. Они меня в метро не пускают. Арестовывают. Думают: в кармане у меня бомба.
— А там у тебя шарф, — догадалась дочка.
— Да, — признался папа.
— Дай, пожалуйста, телефон милиционерам, — велела папе дочка.
— Насовсем? — огорчился папа.
— Дай на минуточку. Я всё улажу.
Дочка объяснила милиционерам, что в кармане у папы не бомба, а шарф и его надо не арестовывать, а пустить в метро.
— Не можем, — заявили милиционеры. — Мы уже доложили своему начальнику, что обнаружена бомба в виде шарфа.
— А я, — сказала дочка, — дружу с детьми вашего начальника, — позвоню, пожалуюсь, что вы моего папу в метро не пускаете. Милиционеры подумали, подумали и пустили папу в метро. А своему начальнику доложили, что шарф обезврежен.