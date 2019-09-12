Мультсериал «Дикие приключения Блинки Билла»

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15 сентября, 2019

Вы готовы к диким приключениям с Блинки Биллом? Веселье начинается!

Коала Блинки Билл живет в далекой Австралии. Он невероятный проказник, фантазер и весельчак, который никогда не унывает.

Вместе с лучшим другом Блинки решает стать защитником своего леса. Герой дает обещание отразить любые опасности, которые могут грозить его родному дому. Действуя в своей неповторимой манере, непоседа Блинки любой обычный день превращает в эпическое приключение, вовлекая в него всех своих друзей.

Смотрите премьеру мультсериала по будням в 13:05.