Щенок Бисквит

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16 сентября, 2019

Доктор Кот и мышонок Арахис всегда готовы оказать первую помощь! Щенок Бисквит так спешил поплавать в бассейне и познакомиться с новыми друзьями, что получил неприятную травму. Как же быть? Как помочь малышу? К счастью, "пушистая помощь" уже в пути!

В городке Чертополох открылся

новый бассейн, но что случилось

со щенком Бисквитом?

Все друзья столпились вокруг него

в раздевалке и ждут, когда Доктор Кот

и мышонок Арахис придут на помощь!



Глава 1

«Плавай без риска для жизни!» — прочёл вслух Арахис надпись в верхней части нового плаката, который только что закончил. «У бассейна не бегать. Не нырять. Не толкаться. Не плавать без присмотра. Слушать указания…» Он повернулся к Доктору Коту, ко-

торый вязал что-то, напоминающее небольшие шорты с лямками. Усики Арахиса зашевелились. Доктор Кот был добрым и заботливым врачом, а также прекрасным специалистом по оказанию пушистой первой помощи, но вот его вязание Арахису не слишком нравилось.

«Надеюсь, это не для меня подарочек!» — подумал мышонок.



— На плакате ещё есть место для пары строк, — сообщил он Доктору Коту. — Что ещё важно знать зверушкам, когда они пойдут в новый бассейн Чертополоха?

Доктор Кот отложил вязание и внимательно прочитал текст.

— Они должны знать, где находятся спасательные средства, — задумчиво протянул он, — такие, как, например, спасательный круг или телефон для экстренных вызовов. Но я почти уверен, что они будут висеть на стене рядом с бассейном, так что тебе не обязательно писать это на плакате.

— Многие правила поведения в бассейне начинаются с «не», — пискнул мышонок, — есть ли какие-то вещи, которые зверушкам не следует делать?

— Пока ничего не приходит в голову. — Глаза Доктора Кота блеснули. — Может, чтобы немного разрядить обстановку, закончим фразой «Весёлого плавания!»?



— А я и не подумал об этом, — воскликнул Арахис, взял кисточку и дописал недостающие слова. Затем он окунул лапку в баночку с краской и сделал рамку из своих отпечатков.

— Замурчательный полезный и добрый плакат, — заметил Доктор Кот. — Поставлю свою печать внизу, чтобы все знали, что это официальный документ.

И он аккуратно приложил лапу в краске к бумаге. Затем взял плакат и закрепил на стене больницы.

— Отличная работа, Арахис. Когда посетители будут заходить в бассейн, они обязательно его увидят. Завтра мы его там непременно повесим. Арахис, преисполненный гордости, мыл лапки и оттирал пятна краски от пола и собственного живота. Он с нетерпением ждал, когда зверушки увидят его работу! Мышонок распахнул дверь больницы и не поверил своим глазам: впервые за всё время приёмная была пуста.

— Ого, — вздохнул он, — сегодня к нам никто не пришёл!

— Да, ведь сегодня день открытия нового бассейна, — напомнил ему Доктор Кот. — Для наших друзей это грандиозное событие. Полагаю, что все они будут там.

— Но ведь они ещё не читали правил поведения в бассейне, — с беспокойством сказал Арахис, переминаясь с лапки на лапку, — значит, им может грозить опасность!

— Без паники, дружок! — воскликнул Доктор Кот. — Уже скоро они их увидят. А пока давай удостоверимся, что в случае чего мы готовы прийти на помощь.

— Хорошо, — сказал Арахис, немного успокоившись. — Итак, заметки в «Книге пушистой первой помощи» в полном порядке, а фургончик готов к отправке, — добавил он, — я проверю, всё ли на месте в саквояже, пока ты вяжешь. Ты ведь почти закончил?

— Ага! — Доктор Кот показал ему свою работу. Арахис не до конца понимал, что это, но явно видел, что вещь почти подходит ему по размеру. Он нервно сглотнул.

— Что это? — спросил он с волнением.

— Новый купальный костюм для хомяка Тыковки, — объяснил Кот, — он так быстро растёт, что скоро старый будет ему мал.

— Фух! — выдохнул Арахис. — Уверен, что Тыковке костюм очень

понравится, — сказал он.



Арахис открыл украшенный цветочным узором саквояж Доктора Кота.

Он прекрасно знал, что лежит внутри, но хотел ещё раз всё проверить.

— Что должно быть в сумке? — спросил он.

— Градусник, пинцет, шпатель для языка, ножницы, шприц, хирургический налобный фонарик и лупа, — промурлыкал Доктор Кот, щёлкая вязальными спицами, — очищающий гель для лап, салфетки, бинты, марля, лейкопластырь, холодная примочка, леденцы со вкусом перечной мяты, медикаменты, мази, мешок для медицинских отходов… и наклейки в качестве вознаграждения, конечно же!

— Всё уже на своём месте! — отчитался Арахис.

— Положи туда ещё вот это, пожалуйста. Я только что закончил. — Доктор Кот передал мышонку купальный костюм и остатки пряжи, смотанные в клубок, куда были воткнуты вязальные спицы.

Когда зазвонил старомодный телефон, Арахис подпрыгнул от неожиданности.

— Дзи-и-инь! Дзи-и-инь!

Сердце мышонка забилось быстрее, когда он снял телефонную трубку с рычажка. «Возможно, случилось какое-то происшествие!» — подумал он.

— Больница Доктора Кота. Чем могу помочь? — произнёс Арахис в микрофон и перебежал к динамику в верхней части трубки, чтобы услышать ответ. Хвост его запутался в телефонном проводе. — Ой, — пискнул он, выпутываясь из его завитков. — Доктор Кот! Чрезвычайное происшествие в бассейне! Пострадал щенок, ему срочно нужна наша помощь.

— Без паники, Арахис. — Доктор Кот взял трубку. — Успокойте пациента и не давайте ему шевелиться, — ободряюще промурчал он, — мы будем через минуту!



Махнув своим полосатым хвостом, Доктор Кот на ходу ловко схватил

саквояж и направился к двери. Арахис побежал за ним так быстро, как только позволяли его маленькие лапки.



Отрывок из книги «Щенок Бисквит»