Отрывок из книги «Котёнок Уголёк»

Доктор Кот и мышонок Арахис всегда готовы оказать первую помощь! Что случилось на конкурсе выпечки кексов с котёнком Угольком? Он так увлёкся готовкой, что теперь жалуется на плохое самочувствие. Фургончик Доктора Кота мчится ему на выручку! В увлекательных историях про Доктора Кота можно найти много полезных советов и научиться важным вещам.
Доктор Кот и мышонок Арахис
судят конкурс по выпечке кексов.
Но когда госпожа Кешью встречает
их у пекарного павильона,
она выглядит обеспокоенной.
Что же случилось внутри?
Прочитай историю и узнай!
Мышонок Арахис поставил стоматологическое кресло прямо в центре больницы Доктора Кота.
— У нас много работы в День сияющих улыбок, — пискнул он, подкатив ширму к стулу. — К тому же сегодня в Чертополохе городской фестиваль. Не забудьте, что в 3 часа мы судим конкурс кексов.
— Жду не дождусь, когда уже смогу их попробовать! — мяукнул Доктор Кот. —А пока — за работу!
На столе перед ним лежал целый набор длинных, тонких и сияющих инструментов.
— Стоматологические зеркальца, щипцы, зубная нить, крючки для снятия зубного камня… — промурчал он, — мы готовы. Арахис подбежал к двери и открыл её. Снаружи зверушки выстроились в длинную очередь.
— Заходите, — сказал он, — Доктор Кот готов осмотреть ваши сияющие улыбки.
Арахис открыл блокнот, на обложке которого было написано «Книга пушистой первой помощи». Именно в нём Доктор Кот писал медицинские, и в том числе стоматологические, сведения обо всех зверушках, обитавших в Чертополохе.
— Кто первый? — спросил он.
Вперёд вышел ежонок. У него нервно дрожали ушки.
— Я, — прошептал он.
— Иди за мной. — Арахис отвёл его за ширму.
Ёжик взвизгнул, увидев стоматологическое кресло.
— Не волнуйся, — сказал Доктор Кот, — ты в надёжных лапах.
Арахис пролистал «Книгу пушистой первой помощи».
— Ежевика впервые пришёл к нам на приём в День сияющих улыбок, — сообщил он Доктору Коту, пока ёжик забирался в кресло.
— Тебе всего лишь нужно широко открыть рот, — объяснил ему Арахис, закрепляя салфетку на груди пациента.
Ежевика бросил взгляд на набор блестящих инструментов на столе и плотно сжал зубы. У него задрожали усики.
— Тебе нужно открыть рот, — мягко сказал ему Арахис.
Ежевика покачал головой и свернулся в колючий комочек.
— И как же теперь мы осмотрим его зубы? — озадаченно пискнул мышонок.
— Без паники, Арахис, — спокойно сказал Доктор Кот. — Некоторым зверушкам надо время, чтобы привыкнуть к мысли о посещении нашей клиники и регулярном осмотре зубов. Мы вовсе не хотим торопить события и пугать их.
Он повернулся к ёжику.
— Ничего страшного, если ты придёшь на приём ещё раз, чтобы проверить зубы, — заверил его Доктор Кот. — Это не срочно, поэтому если ты не хочешь открывать рот – можешь не делать этого.
Ежевика медленно выпрямился и высунул нос.
Арахис обрадовался, увидев, что усики у него перестали дрожать. Ежевика слегка улыбнулся, немного обнажив передние зубы. Доктор Кот повернулся к столу с инструментами, взял небольшое зеркальце на длинной тонкой ручке и поднёс его к ежонку, который по-прежнему нервничал.
— У тебя очень хорошие зубы, — сообщил Доктор Кот, — и мы будем поддерживать их в этом состоянии. Как думаешь, в следующий раз ты сможешь открыть рот так широко, чтобы я как следует осмотрел его с помощью зеркальца?
— Да! — пообещал Ежевика, слезая со стула. — Вы же всё равно дадите мне сувенир? — с беспокойством спросил он.
— Конечно, — успокоил его Доктор Кот и дал наклейку с надписью «Замурчательному пациенту Доктора Кота!».
Арахис выглянул из-за ширмы.
— Следующий! — скомандовал он.