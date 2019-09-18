Отрывок из книги «Котёнок Уголёк»

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18 сентября, 2019

Доктор Кот и мышонок Арахис всегда готовы оказать первую помощь! Что случилось на конкурсе выпечки кексов с котёнком Угольком? Он так увлёкся готовкой, что теперь жалуется на плохое самочувствие. Фургончик Доктора Кота мчится ему на выручку! В увлекательных историях про Доктора Кота можно найти много полезных советов и научиться важным вещам.

Доктор Кот и мышонок Арахис

судят конкурс по выпечке кексов.

Но когда госпожа Кешью встречает

их у пекарного павильона,

она выглядит обеспокоенной.

Что же случилось внутри?

Прочитай историю и узнай!



Глава 1

Мышонок Арахис поставил стоматологическое кресло прямо в центре больницы Доктора Кота.

— У нас много работы в День сияющих улыбок, — пискнул он, подкатив ширму к стулу. — К тому же сегодня в Чертополохе городской фестиваль. Не забудьте, что в 3 часа мы судим конкурс кексов.

— Жду не дождусь, когда уже смогу их попробовать! — мяукнул Доктор Кот. —А пока — за работу!

На столе перед ним лежал целый набор длинных, тонких и сияющих инструментов.

— Стоматологические зеркальца, щипцы, зубная нить, крючки для снятия зубного камня… — промурчал он, — мы готовы. Арахис подбежал к двери и открыл её. Снаружи зверушки выстроились в длинную очередь.

— Заходите, — сказал он, — Доктор Кот готов осмотреть ваши сияющие улыбки.

Арахис открыл блокнот, на обложке которого было написано «Книга пушистой первой помощи». Именно в нём Доктор Кот писал медицинские, и в том числе стоматологические, сведения обо всех зверушках, обитавших в Чертополохе.



— Кто первый? — спросил он.

Вперёд вышел ежонок. У него нервно дрожали ушки.

— Я, — прошептал он.

— Иди за мной. — Арахис отвёл его за ширму.

Ёжик взвизгнул, увидев стоматологическое кресло.

— Не волнуйся, — сказал Доктор Кот, — ты в надёжных лапах.

Арахис пролистал «Книгу пушистой первой помощи».

— Ежевика впервые пришёл к нам на приём в День сияющих улыбок, — сообщил он Доктору Коту, пока ёжик забирался в кресло.

— Тебе всего лишь нужно широко открыть рот, — объяснил ему Арахис, закрепляя салфетку на груди пациента.

Ежевика бросил взгляд на набор блестящих инструментов на столе и плотно сжал зубы. У него задрожали усики.

— Тебе нужно открыть рот, — мягко сказал ему Арахис.

Ежевика покачал головой и свернулся в колючий комочек.

— И как же теперь мы осмотрим его зубы? — озадаченно пискнул мышонок.

— Без паники, Арахис, — спокойно сказал Доктор Кот. — Некоторым зверушкам надо время, чтобы привыкнуть к мысли о посещении нашей клиники и регулярном осмотре зубов. Мы вовсе не хотим торопить события и пугать их.

Он повернулся к ёжику.

— Ничего страшного, если ты придёшь на приём ещё раз, чтобы проверить зубы, — заверил его Доктор Кот. — Это не срочно, поэтому если ты не хочешь открывать рот – можешь не делать этого.



Ежевика медленно выпрямился и высунул нос.

Арахис обрадовался, увидев, что усики у него перестали дрожать. Ежевика слегка улыбнулся, немного обнажив передние зубы. Доктор Кот повернулся к столу с инструментами, взял небольшое зеркальце на длинной тонкой ручке и поднёс его к ежонку, который по-прежнему нервничал.

— У тебя очень хорошие зубы, — сообщил Доктор Кот, — и мы будем поддерживать их в этом состоянии. Как думаешь, в следующий раз ты сможешь открыть рот так широко, чтобы я как следует осмотрел его с помощью зеркальца?

— Да! — пообещал Ежевика, слезая со стула. — Вы же всё равно дадите мне сувенир? — с беспокойством спросил он.

— Конечно, — успокоил его Доктор Кот и дал наклейку с надписью «Замурчательному пациенту Доктора Кота!».

Арахис выглянул из-за ширмы.

— Следующий! — скомандовал он.



Отрывок из книги «Котёнок Уголёк»

