От научпопа до страшилок, или как скрасить осенние дни

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26 сентября, 2019

Осень в самом разгаре, а это значит, что наступило время дождей, холодов и посиделок дома… Согласись, звучит не очень радужно. Но мы позаботились о тебе! Встречай подборку книг, которые точно скрасят твои серые осенние будни.

«Коты космонавты. Полет на Луну»



Когда мир стоит на пороге глобальной катастрофы, и никто не знает, как его спасти, на помощь приходит отважная и незаменимая команда Котов-космонавтов. Командир отряда майор Мяусер, пилот Ваффлзон, техник и изобретатель Бланкет, сотрудник Помпон летят на Луну с важнейшей миссией. Отправляйся вместе с ними и ты, чтобы помочь бесстрашным котикам и с головой окунуться в мир космических приключений. Скажи космосу: «Мяу»!

Для детей младшего школьного возраста.

«В ловушке видеоигры. Апгрейд»



Представь, что ты попал в видеоигру полную страшных приключений, где тебе встречаются йети, динозавры и гигантские огнедышащие летучие мыши. Думаешь, это невозможно? Тогда посмотри на Джесси. Он решил спасти друга Марка и добровольно отправился в опасный мир мобильной игры в стиле «Покемон Гоу». Иди вместе с ним! И тогда ты узнаешь, удалось ли ему помочь Марку и при этом выбраться самому.

Для детей среднего школьного возраста.

«Длинный палец»



А если осенью стало скучно, можно прочитать страшно интересную новинку и попугать своих друзей, рассказав им парочку страшилок. Эта книга точно поможет. Автор собрал истории со всех уголков России, в них есть и встречи с нечестью и мертвецами, рассказы черного черепа, а также кровавые и жуткие истории, которые необходимо расследовать. Не испугался? Тогда эта книга точно для тебя!

Для детей среднего школьного возраста.

«Эмма Мухина и Тайна африканского колдуна»



Скучали по Эмме Мухиной и ее тайнам? На этот раз пропадает ее дедушка Капитан Кэп, но перед исчезновением, он отправляет зашифрованную открытку своей внучке. Разгадав которую, Эмма немедленно берется за криминальное дело и отправляется на встречу новым фантастическим приключениям. Спеши и ты помочь ей с этим опасным, но интересным делом! Мы можем тебя обрадовать, скоро она возвращается с новой историей – «Эмма Мухина и Тайна Одноглазой Джаконды».

Для детей среднего школьного возраста.

Тайны Виллы «Лунный камень»



Манекены в старинных платьях, роскошные костюмы разных эпох, невероятный интерьер виллы «Лунный камень» - Лара Флеккер проработала все до мелочей. Тем более она настоящий специалист в этом деле и к тому же ведущий эксперт на знаменитых показах мод. Про сюжет она также не забыла. Трогательная и увлекательная история про девушку Кит, сбежавшую в старую виллу к своему деду, дополненная яркими иллюстрациями, точно никого не оставит равнодушным. Окунись в мир прекрасного и таинственного вместе с главной героиней, и ты сам в этом убедишься.

Для детей среднего школьного возраста.