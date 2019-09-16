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Премьера: Мультфильм «Большое путешествие» Премьера: Мультфильм «Большое путешествие»
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Мультфильм «Большое путешествие»

27 сентября, 2019

Анимационный фильм о том, как одно неожиданное событие повлекло за собой одно большое путешествие.

Так уж вышло, что один непутевый аист доставил малыша панду не совсем по адресу. Точнее, совсем не по адресу… В общем, новоиспеченным отцом неожиданно стал угрюмый медведь по кличке Мик-Мик.

Недолго думая, наш герой решил доставить панду настоящим родителям. Да еще и странноватый заяц Оскар с ним увязался. А путь предстоит неблизкий — в бамбуковые леса Китая. Так начинается большое и непредсказуемое путешествие героев!..

 

Смотрите премьеру мультфильма 29 сентября в 17:00 в эфире телеканала «Карусель».

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