Отрывок из книги «Кролик и Мишка. Неожиданное нападение»

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30 сентября, 2019

Что-то непонятное свалилось прямо в лесное озеро. Это маленькая совушка? Или всё-таки огромный голодный монстр? Неужели Кролик повстречал кого-то, чьи вредные привычки ещё хуже, чем его? Кролик уверен, что он сумеет разгадать эту загадку. Но всё-таки ему никак не обойтись без помощи Мишки.

Однажды летом Кролик и медведица по имени Мишка купались в озере.

— Это лучший день в моей жизни! — воскликнул Кролик.

Тут вдруг над их головами просвистела какая-то Штуковина.



С воплем

У-У-У-У-У-У-У-У-У

Штуковина врезалась в дерево и плюхнулась в воду.

ПЛЮХ!



— Ух ты, как интересно! — восхитилась Мишка.

— Ой, как страшно! — ужаснулся Кролик.

— Что же это было? — спросила Мишка.

— Самая страшная штука на свете! — ответил Кролик. — А сегодня самый страшный день в моей жизни!

Штуковина всплыла на поверхность.

Кролик подёргал Мишку за лапу.

— А можно я… как-нибудь… заберусь тебе на голову? — попросил он.

Кролик вскарабкался по морде Мишки и устроился у неё на макушке. Так безопаснее!

—Спасибо! — поблагодарил он.

Медведица вытащила насквозь промокшую Штуковину из воды.

— Ты знаешь, что это, Кролик? — Конечно, знаю! Это…

Кролик озадаченно почесал макушку.

— Это, ну…

Он почесал хвост.

— Это, как его…

Так, надо хоть что-то сказать!

— Это Жуткоплюх! Хлюподрызг! Бомбожор!

— Что-что? — переспросила Мишка.

— Ну ладно, не знаю я, что это! — признался Кролик. — Я просто стал говорить самые страшные слова, какие пришли в голову!

Медведица вынесла загадочную Штуковину на берег и перевернула вверх тормашками, стряхивая воду. Штуковина тихонько кашлянула. Потом вздохнула. Потом всхрапнула.



— Штука в перьях… — задумчиво сказала медведица.

— Может, это птица? — Может, это кто-то из родичей Дятла, из соседней долины? — предположил Кролик.

Мишка перевернула непонятное существо на спину.

— Ого! — воскликнул Кролик. — Она так здорово врезалась в дерево, что ей всю морду сплющило!

— Давай покажем её Дятлу? — предложила Мишка.



Они пошли на стук Дятла и оказались на большой поляне, посреди которой стоял трухлявый пень.

— Ням-ням-ням! — приговаривал Дятел, выедая из коры дерева сочных личинок.

— Привет, Дятел! — поздоровался Кролик. — Смотри, тут одна из твоих родственниц расплющилась!

Дятел подлетел поближе, чтобы рассмотреть их находку.

— Это не дя-дя-дятел! — возразил он. — По-моему, это со-со-сова! Мне бабушка говорила, что у них морды пло-пло-плоские!

— Сова! — ужаснулся Кролик. — Совы очень опасны!

Он резко отпрыгнул назад, подальше от крошечной мокрой совы, и приземлился прямо в куст крапивы.



Отскочив в сторону, Кролик угодил в заросли колючей ежевики.

— Видите, как опасны совы? — буркнул он.

— Я никогда раньше сов не видела! — сказала медведица. —

Как и-и-и-интересно! — воскликнул Дятел.

— Интересно?! Вовсе не интересно, а страшно! — возразил Кролик. — Мне дедушка всё про этих сов рассказал!

Он указал пальцем на крошечную спящую птицу.

— Под два метра ростом! Когти острые, как кинжалы! Они проглатывают своих жертв заживо, одни кости остаются!



— Нет-нет-нет! — заспорил Дятел. — Мне ба-ба-бабушка говорила, что совы очень мудрые, чистоплотные, до-додобрые и у-у-умные! И пахнут мятой!

— Глупости! — отмахнулся Кролик.

Мишка понюхала Сову и сказала: — Мятой совсем не пахнет!

— Если от этой Совы чем и пахнет, так только опасностью! — вставил Кролик.

— Хм-м… а кто-то из вас раньше видел сов? — спросила Мишка.

— Ну разумеется! Эм-м, нет, — признался Кролик.

— На-на-настоящих — нет, — ответил Дятел.

— Но какая разница! — хором воскликнули Кролик и Дятел. — Я точно знаю, какие они!

— Умные и прекрасные! — закончил Дятел.

— СТРАШНЫЕ и ОПАСНЫЕ! — крикнул Кролик так громко, что Дятел от неожиданности свалился на землю.

— Эй-эй-эй! — возмутился он. — Как гру-гругрубо!

Обидевшись, Дятел улетел прочь.

Отрывок из книги «Кролик и Мишка. Неожиданное нападение»