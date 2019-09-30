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Отрывок из книги «Кролик и Мишка. Неожиданное нападение»

30 сентября, 2019

Что-то непонятное свалилось прямо в лесное озеро. Это маленькая совушка? Или всё-таки огромный голодный монстр? Неужели Кролик повстречал кого-то, чьи вредные привычки ещё хуже, чем его? Кролик уверен, что он сумеет разгадать эту загадку. Но всё-таки ему никак не обойтись без помощи Мишки.

Однажды летом Кролик и медведица по имени Мишка купались в озере. 
— Это лучший день в моей жизни! — воскликнул Кролик. 
Тут вдруг над их головами просвистела какая-то Штуковина.


С воплем 
У-У-У-У-У-У-У-У-У
Штуковина врезалась в дерево и плюхнулась в воду. 
ПЛЮХ!
        
— Ух ты, как интересно! — восхитилась Мишка. 
— Ой, как страшно! — ужаснулся Кролик. 
— Что же это было? — спросила Мишка.
 — Самая страшная штука на свете! — ответил Кролик. — А сегодня самый страшный день в моей жизни!
Штуковина всплыла на поверхность. 
Кролик подёргал Мишку за лапу. 
— А можно я… как-нибудь… заберусь тебе на голову? — попросил он.
Кролик вскарабкался по морде Мишки и устроился у неё на макушке. Так безопаснее! 
—Спасибо! — поблагодарил он.
 Медведица вытащила насквозь промокшую Штуковину из воды. 
— Ты знаешь, что это, Кролик? — Конечно, знаю! Это…
Кролик озадаченно почесал макушку. 
— Это, ну… 
Он почесал хвост.
 — Это, как его… 
Так, надо хоть что-то сказать!
 — Это Жуткоплюх! Хлюподрызг! Бомбожор! 
— Что-что? — переспросила Мишка.

— Ну ладно, не знаю я, что это! — признался Кролик. — Я просто стал говорить самые страшные слова, какие пришли в голову! 
Медведица вынесла загадочную Штуковину на берег и перевернула вверх тормашками, стряхивая воду. Штуковина тихонько кашлянула. Потом вздохнула. Потом всхрапнула.

— Штука в перьях… — задумчиво сказала медведица. 
— Может, это птица? — Может, это кто-то из родичей Дятла, из соседней долины? — предположил Кролик. 
Мишка перевернула непонятное существо на спину. 
— Ого! — воскликнул Кролик. — Она так здорово врезалась в дерево, что ей всю морду сплющило!
 — Давай покажем её Дятлу? — предложила Мишка.


Они пошли на стук Дятла и оказались на большой поляне, посреди которой стоял трухлявый пень.

— Ням-ням-ням! — приговаривал Дятел, выедая из коры дерева сочных личинок. 
— Привет, Дятел! — поздоровался Кролик. — Смотри, тут одна из твоих родственниц расплющилась!
Дятел подлетел поближе, чтобы рассмотреть их находку.
— Это не дя-дя-дятел! — возразил он. — По-моему, это со-со-сова! Мне бабушка говорила, что у них морды пло-пло-плоские!
— Сова! — ужаснулся Кролик. — Совы очень опасны! 
Он резко отпрыгнул назад, подальше от крошечной мокрой совы, и приземлился прямо в куст крапивы.

Отскочив в сторону, Кролик угодил в заросли колючей ежевики.
 — Видите, как опасны совы? — буркнул он.
— Я никогда раньше сов не видела! — сказала медведица. — 
Как и-и-и-интересно! — воскликнул Дятел. 
— Интересно?! Вовсе не интересно, а страшно! — возразил Кролик. — Мне дедушка всё про этих сов рассказал! 
Он указал пальцем на крошечную спящую птицу. 
— Под два метра ростом! Когти острые, как кинжалы! Они проглатывают своих жертв заживо, одни кости остаются!
 
— Нет-нет-нет! — заспорил Дятел. — Мне ба-ба-бабушка говорила, что совы очень мудрые, чистоплотные, до-додобрые и у-у-умные! И пахнут мятой! 
— Глупости! — отмахнулся Кролик.
Мишка понюхала Сову и сказала: — Мятой совсем не пахнет! 
— Если от этой Совы чем и пахнет, так только опасностью! — вставил Кролик. 
— Хм-м… а кто-то из вас раньше видел сов? — спросила Мишка. 
— Ну разумеется! Эм-м, нет, — признался Кролик. 
— На-на-настоящих — нет, — ответил Дятел. 
— Но какая разница! — хором воскликнули Кролик и Дятел. — Я точно знаю, какие они! 
— Умные и прекрасные! — закончил Дятел. 
— СТРАШНЫЕ и ОПАСНЫЕ! — крикнул Кролик так громко, что Дятел от неожиданности свалился на землю. 
— Эй-эй-эй! — возмутился он. — Как гру-гругрубо! 
Обидевшись, Дятел улетел прочь.

Отрывок из книги «Кролик и Мишка. Неожиданное нападение»

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Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

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