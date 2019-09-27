В мультсериале «Простоквашино» появится новая героиня

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3 октября, 2019

В 20-й серии «Простоквашино» зрители увидят новую героиню — няню Маргариту Егоровну.

Это блондинка средних лет, очень волевая дама «с характером». Она приедет в деревню по просьбе Мамы и Папы присматривать за сестрой Дяди Федора — Верой Павловной. Маргарита Егоровна предпочитает делать все по-своему, поэтому попытается поменять образ жизни главных персонажей. Кроме того, по ходу развития сюжета у колоритного персонажа завяжется романтическая линия с Почтальоном Печкиным.

На создание этого необычного образа режиссёров вдохновила героиня Тетя Тамара — строгий полковник в отставке из сказки Эдуарда Успенского «Тетя Дяди Фёдора».

Голос Маргарите Егоровне подарила Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева. Благодаря талантливой озвучке образ героини получился запоминающимся и очень ярким.

Смотрите премьерные серии «Простоквашино» с новой героиней 5 и 6 октября в 14:45.

