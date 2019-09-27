Москву накроет наукой: в октябре пройдет крупнейший в мире фестиваль науки

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1 октября, 2019

С 11 по 13 октября в Москве пройдет крупнейшее событие в области популяризации науки — Всероссийской фестиваль NAUKA 0+. Ожидается более 2 тысяч мероприятий, среди которых лекции молодых учёных, нобелевских лауреатов, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы познавательных фильмов, крупнейшая интерактивная выставка, телемосты с МКС, ЦЕРН, Ядерно-инновационным кластером в Димитровграде и многое другое.

Участниками фестиваля науки станут около 1 млн человек — от дошкольников до именитых учёных. А главной темой Фестиваля NAUKA 0+ станет Периодическая таблица химических элементов, которую Дмитрий Менделеев открыл ровно 150 лет назад.

В Москве будут работать более 100 площадок, включая МГУ, "Экспоцентр", парк "Зарядье" и президиум РАН. В этом году появились и новые места проведения Фестиваля, например, Дворец Пионеров на Воробьевых горах, Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab. Вход везде будет бесплатным.

В этом году к Фестивалю NAUKA 0+ присоединятся не только вузы, музеи и научные центры, но и школы. 50 ведущих крупнейших российских учёных выступят с научно-популярными лекциями в 50 московских школах в рамках нового проекта «Учёные в школы».

Организаторы Московского фестиваля науки — Правительство Москвы в лице Департамента образования и науки города при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.

Сопредседатель оргкомитета Фестиваля науки, ректор МГУ академик Виктор Садовничий рассказал: «Каждый год Всероссийский фестиваль науки имеет основную тему. В этот раз он посвящен таблице Менделеева. Напомню, что ООН назвала 2019-й годом Периодической таблицы с элементов. По всему миру проходят торжественные мероприятия, выставки, конференции. Для России это особо значимое событие, ведь Таблица Менделеева — одно из величайших достижений российской науки. И речь идет не только об открытиях XIX века, но и о современности. Вклад России в расширение Таблицы признает мировое сообщество, достаточно посмотреть на названия новых элементов: дубний, флеровий, московий и оганесон. Чествование науки начнётся, по традиции, в МГУ. И начнётся оно с моей лекции по итогам вручения Нобелевских премий».

Лекционная программа Фестиваля впервые будет разделена на уровни: лекции уровня «Pro» рассчитаны на старшеклассников, студентов и специалистов (15+) и «Start» — на самых юных посетителей (0+).

Чтобы оценить уровень научно-популярного лектория Фестиваля NAUKA 0+ достаточно сказать, что среди выступающих будут 3 лауреата Нобелевской премии, которые специально приедут в Россию: Дадли Хершбах (премия по химии за изобретение метода, позволившего наблюдать за преобразованием вещества и энергии в ходе химических реакций, 1986), Харольд Вармус (премия по физиологии и медицине «за открытие клеточной природы ретровирусных онкогенов», 1989) и Томас Линдалл (премия по химии «за исследование механизмов восстановления ДНК», 2015).

Помимо нобелевских лауреатов о самых значимых событиях из мира науки и прогрессивных исследованиях будущего расскажут ведущие мировые учёные — первопроходец в области создания искусственных генетических конструкций Стивен Беннер (США) и разработчик «экологичных» катализаторов на основе золота Грэхэм Хатчингс (Великобритания), радиохимик (и декан химического факультета МГУ) Степан Калмыков прочитает лекцию о радиации, которая нас окружает. Астрофизик Евгений Чуразов объяснит, откуда взялась чёрная дыра в центре нашей галактики и что с ней происходит, нейробиолог Константин Анохин опишет, что знает (и что не знает!) современная наука о мозге, а президент РАН Александр Сергеев объяснит, как таблица химического элемента связывает науки о космосе, молекулярную биологию и материаловедение.

Тематика мероприятия выходит далеко за рамки химии. На фестивале NAUKA 0+ будут представлены все актуальные научные направления: история, физика, география, экономика, искусственный интеллект, биология.

Разобраться в событиях и площадках Фестиваля науки NAUKA 0+ в Москве очень просто:

В Шуваловском корпусе и Фундаментальной библиотеке МГУ пройдут ключевые лекции для студентов и старшеклассников. Здесь же будет организована научная выставка , где будет работать крупнейший в России химический бар и каждый желающий попробует на вкус «Криптонит», «Пина Коллайдер» или «Оранж Натрий». А проголодавшихся будет ждать научный фудкорт, где можно перекусить строго по науке и с пользой для здоровья. В МГУ так же будет воспроизведен кабинет Дмитрия Менделеева в формате виртуальной реальности и организованы прямые включения с труднодоступными центрами передовой науки. Каждый гость сможет поучаствовать в телемостах с Международной космической станцией (и задать вопрос космонавту!), ЦЕРН (где ученые на Большом адронном коллайдере открывают новые элементарные частицы и познают устройство Вселенной) и Ядерно-инновационным кластером в Димитровграде (где исследователи ищут способы лечить рак с помощью радиации, разрабатывают инновационные лекарства и создают передовые технологии в области энергетики).

и пройдут ключевые лекции для студентов и старшеклассников. Здесь же будет организована , где будет работать крупнейший в России и каждый желающий попробует на вкус «Криптонит», «Пина Коллайдер» или «Оранж Натрий». А проголодавшихся будет ждать научный фудкорт, где можно перекусить строго по науке и с пользой для здоровья. В МГУ так же будет воспроизведен кабинет Дмитрия Менделеева в формате виртуальной реальности и организованы прямые включения с труднодоступными центрами передовой науки. Каждый гость сможет поучаствовать в (и задать вопрос космонавту!), (где ученые на открывают новые элементарные частицы и познают устройство Вселенной) и (где исследователи ищут способы лечить рак с помощью радиации, разрабатывают инновационные лекарства и создают передовые технологии в области энергетики). В «Экспоцентре» развернется крупнейшая интерактивная научно-популярная выставка, ориентированная на школьников и их родителей. Сюда можно и нужно приходить всей семьёй.

развернется крупнейшая интерактивная научно-популярная выставка, ориентированная на школьников и их родителей. Сюда можно и нужно приходить всей семьёй. В МЦКО на «Семеновской» пройдёт кинофестиваль научных блокбастеров.

пройдёт кинофестиваль научных блокбастеров. Научные мастер-классы — в «Зарядье».

В здании президиума РАН «Золотые мозги» — ярмарка популярной литературы и фестиваль научных блогеров.

— ярмарка популярной литературы и фестиваль научных блогеров. В этом году появились и новые места проведения, так во Дворце пионеров на Воробьёвых горах состоится Детский Фестиваль науки для ребятишек до 12 лет. Популярные зарубежные научпоп-проекты представят там научные шоу. Так, арабский коллектив 1001 invents покажет представление “От алхимии до химии”. Здесь же специально к Фестивалю науки создадут самую масштабную таблицу Менделеева, которая будет занимать весь фасад здания и прилегающую к нему территорию.

состоится для ребятишек до 12 лет. Популярные зарубежные научпоп-проекты представят там научные шоу. Так, арабский коллектив 1001 invents покажет представление “От алхимии до химии”. Здесь же специально к Фестивалю науки создадут самую масштабную таблицу Менделеева, которая будет занимать весь фасад здания и прилегающую к нему территорию. Гуманитарии посвятят Таблице Менделеева научный стендап: на площадке DI Telergaph пройдут Science Slam по психологии , где в научных боях сойдутся студенты и аспиранты российских вузов.

, где в научных боях сойдутся студенты и аспиранты российских вузов. А тех, кто постарше и увлекается цифровыми технологиями, ждёт инновационная лаборатория Huawei OpenLab, где сотрудники компании наглядно покажут работу технологии 5G, которая вскоре обеспечит планету еще более высокоскоростным интернетом из любой точки планеты.

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