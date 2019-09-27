Москву накроет наукой: в октябре пройдет крупнейший в мире фестиваль науки

С 11 по 13 октября в Москве пройдет крупнейшее событие в области популяризации науки — Всероссийской фестиваль NAUKA 0+. Ожидается более 2 тысяч мероприятий, среди которых лекции молодых учёных, нобелевских лауреатов, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы познавательных фильмов, крупнейшая интерактивная выставка, телемосты с МКС, ЦЕРН, Ядерно-инновационным кластером в Димитровграде и многое другое.
Участниками фестиваля науки станут около 1 млн человек — от дошкольников до именитых учёных. А главной темой Фестиваля NAUKA 0+ станет Периодическая таблица химических элементов, которую Дмитрий Менделеев открыл ровно 150 лет назад.
В Москве будут работать более 100 площадок, включая МГУ, "Экспоцентр", парк "Зарядье" и президиум РАН. В этом году появились и новые места проведения Фестиваля, например, Дворец Пионеров на Воробьевых горах, Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab. Вход везде будет бесплатным.
В этом году к Фестивалю NAUKA 0+ присоединятся не только вузы, музеи и научные центры, но и школы. 50 ведущих крупнейших российских учёных выступят с научно-популярными лекциями в 50 московских школах в рамках нового проекта «Учёные в школы».
Организаторы Московского фестиваля науки — Правительство Москвы в лице Департамента образования и науки города при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.
Сопредседатель оргкомитета Фестиваля науки, ректор МГУ академик Виктор Садовничий рассказал: «Каждый год Всероссийский фестиваль науки имеет основную тему. В этот раз он посвящен таблице Менделеева. Напомню, что ООН назвала 2019-й годом Периодической таблицы с элементов. По всему миру проходят торжественные мероприятия, выставки, конференции. Для России это особо значимое событие, ведь Таблица Менделеева — одно из величайших достижений российской науки. И речь идет не только об открытиях XIX века, но и о современности. Вклад России в расширение Таблицы признает мировое сообщество, достаточно посмотреть на названия новых элементов: дубний, флеровий, московий и оганесон. Чествование науки начнётся, по традиции, в МГУ. И начнётся оно с моей лекции по итогам вручения Нобелевских премий».
Лекционная программа Фестиваля впервые будет разделена на уровни: лекции уровня «Pro» рассчитаны на старшеклассников, студентов и специалистов (15+) и «Start» — на самых юных посетителей (0+).
Чтобы оценить уровень научно-популярного лектория Фестиваля NAUKA 0+ достаточно сказать, что среди выступающих будут 3 лауреата Нобелевской премии, которые специально приедут в Россию: Дадли Хершбах (премия по химии за изобретение метода, позволившего наблюдать за преобразованием вещества и энергии в ходе химических реакций, 1986), Харольд Вармус (премия по физиологии и медицине «за открытие клеточной природы ретровирусных онкогенов», 1989) и Томас Линдалл (премия по химии «за исследование механизмов восстановления ДНК», 2015).
Помимо нобелевских лауреатов о самых значимых событиях из мира науки и прогрессивных исследованиях будущего расскажут ведущие мировые учёные — первопроходец в области создания искусственных генетических конструкций Стивен Беннер (США) и разработчик «экологичных» катализаторов на основе золота Грэхэм Хатчингс (Великобритания), радиохимик (и декан химического факультета МГУ) Степан Калмыков прочитает лекцию о радиации, которая нас окружает. Астрофизик Евгений Чуразов объяснит, откуда взялась чёрная дыра в центре нашей галактики и что с ней происходит, нейробиолог Константин Анохин опишет, что знает (и что не знает!) современная наука о мозге, а президент РАН Александр Сергеев объяснит, как таблица химического элемента связывает науки о космосе, молекулярную биологию и материаловедение.
Тематика мероприятия выходит далеко за рамки химии. На фестивале NAUKA 0+ будут представлены все актуальные научные направления: история, физика, география, экономика, искусственный интеллект, биология.
Разобраться в событиях и площадках Фестиваля науки NAUKA 0+ в Москве очень просто:
Подробности на сайте: msk.festivalnauki.ru
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