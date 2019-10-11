Объявлены победители конкурса «Поймай Ботбота»

11 октября, 2019
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Победителями по зрительскому голосованию стали:
- Имиль Фидельевич Гильмутдинов
- Кристина Михайловна Фоменко
- Даниил Романович Саликов
- Петр Петрович Смогайлов
- Святослав Михайлович Фоменко
- Матвей Дмитриевич Кривошеин
- Tim
- Дмитрий Никитич Лущиков
- Роман Михайлович Феклин
- Марк Алексеевич Шамров
- Ярослав Андреевич Шмелев
- Ярослав Васильевич Яцкив
- Иван
- Ваня Сергеевич Данилов
- Егор Коломеец
Победители по выбору жюри:
- Михаил Александрович Фоминых
- Максим Салимов
- Давид Ржанов
- Матвей Николаевич Акулов
- Арина Андреевна Покровская
- Алина Антоновна Савельичева
- Святослав Игоревич Минин
- Сергей Сергеевич Головин
- Eгор Евгеньевич Памятов
- Владислав Витальевич Рублев
- Тимофей Артёмович Новиков
- Артём Николаевич Егоров
- Евгений Мищенко
- юлия евгеньевна власенко
- Егор Денисович Кемайкин
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои рисунки!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.