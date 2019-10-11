Объявлены победители конкурса «Поймай Ботбота»

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11 октября, 2019

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Победителями по зрительскому голосованию стали:

Имиль Фидельевич Гильмутдинов

Кристина Михайловна Фоменко

Даниил Романович Саликов

Петр Петрович Смогайлов

Святослав Михайлович Фоменко

Матвей Дмитриевич Кривошеин

Tim

Дмитрий Никитич Лущиков

Роман Михайлович Феклин

Марк Алексеевич Шамров

Ярослав Андреевич Шмелев

Ярослав Васильевич Яцкив

Иван

Ваня Сергеевич Данилов

Егор Коломеец

Победители по выбору жюри:

Михаил Александрович Фоминых

Максим Салимов

Давид Ржанов

Матвей Николаевич Акулов

Арина Андреевна Покровская

Алина Антоновна Савельичева

Святослав Игоревич Минин

Сергей Сергеевич Головин

Eгор Евгеньевич Памятов

Владислав Витальевич Рублев

Тимофей Артёмович Новиков

Артём Николаевич Егоров

Евгений Мищенко

юлия евгеньевна власенко

Егор Денисович Кемайкин

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои рисунки!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.