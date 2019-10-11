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Объявлены победители конкурса «Поймай Ботбота»

11 октября, 2019

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Победителями по зрительскому голосованию стали: 

  • Имиль Фидельевич Гильмутдинов
  • Кристина Михайловна Фоменко
  • Даниил Романович Саликов
  • Петр Петрович Смогайлов
  • Святослав Михайлович Фоменко
  • Матвей Дмитриевич Кривошеин
  • Tim
  • Дмитрий Никитич Лущиков
  • Роман Михайлович Феклин
  • Марк Алексеевич Шамров
  • Ярослав Андреевич Шмелев
  • Ярослав Васильевич Яцкив
  • Иван
  • Ваня Сергеевич Данилов
  • Егор Коломеец

 

Победители по выбору жюри:

  • Михаил Александрович Фоминых
  • Максим Салимов
  • Давид Ржанов
  • Матвей Николаевич Акулов
  • Арина Андреевна Покровская
  • Алина Антоновна Савельичева
  • Святослав Игоревич Минин
  • Сергей Сергеевич Головин
  • Eгор Евгеньевич Памятов
  • Владислав Витальевич Рублев
  • Тимофей Артёмович Новиков
  • Артём Николаевич Егоров
  • Евгений Мищенко
  • юлия евгеньевна власенко
  • Егор Денисович Кемайкин

 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои рисунки!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

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