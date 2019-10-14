В столице завершился XIV Московский фестиваль NAUKA 0+

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14 октября, 2019

За три дня — с 11 по 13 октября — главный научно-популярный форум страны собрал порядка 950 тысяч участников, что примерно на 10 % больше, чем в 2018 году.

В рамках программы фестиваля состоялось свыше двух тысяч мероприятий более чем на сотне площадок по всему городу. Их организаторами стали ведущие вузы, научные центры, исследовательские институты, технологические предприятия, музеи и даже школы Москвы, — всего более 450 организаций. По традиции на Фестивале были представлены все области науки от физики частиц до социологии, однако главной героиней в этом году стала химия и Периодическая таблица химических элементов Дмитрия Менделеева.

В честь 150-летия фундаментального открытия великого русского ученого организаторы Фестиваля представили посетителям самую большую в России Таблицу Менделеева. Ее масштабное изображение — 67 метров в длину и почти 9 метров в высоту — заняло весь фасад Дворца пионеров на Воробьевых горах. Каждый гость фестиваля смог рассмотреть ее в деталях, словно под увеличительным стеклом.

В этом году на треть обновилось число центральных площадок Московского фестиваля. Его дебютантами стали Московский центр качества образования, Дворец пионеров на Воробьевых горах, а также Инновационная лаборатория Huawei OpenLab. Программа фестиваля обогатилась десятками новых мероприятий. Из наиболее крупных премьер можно выделить проект «Ученые в школах», в рамках которого 50 ведущих ученых посетили с лекциями полсотни московских школ, и первую в истории Фестиваля деловую программу — бизнес-клуб «Территория объединения бизнеса и науки» с участием представителей научного сообщества, крупнейших российских и зарубежных производителей, а также органов власти. Знаменательной премьерой стал Детский фестиваль науки, который впервые выделили в отдельную площадку, где было собрано все самое интересное для юных исследователей; также отдельную площадку в этом году обрела Книжная выставка Фестиваля, которая разместилась в здании Президиума РАН, а на площадке МЦКО впервые состоялся Фестиваль научно-художественного кино.

Хедлайнерами лекционной программы Фестиваля в этом году стали сразу три лауреата Нобелевской премии. Перед посетителями лекториев в Шуваловском корпусе МГУ выступили более двухсот ведущих ученых России и мира. Иностранными гостями NAUKA 0+ стали десятки исследователей и популяризаторов науки из Китая, США, Норвегии и стран Евросоюза, которые привезли в Москву свои лучшие лекции, проекты и шоу-программы.

В Фундаментальной библиотеке МГУ и «Экспоцентре» состоялись крупнейшие в России интерактивные научно-популярные выставки, где каждый смог почувствовать себя ученым, инженером, изобретателем в максимально естественной научной среде, в атмосфере научного творчества, экспериментов и открытий.

В 2020 году состоится юбилейный XV Московский фестиваль NAUKA 0+. Он как всегда порадует посетителей традиционной программой, в которую войдут лекции, презентации, конференции, научно-популярные шоу-программы, телемосты с главными международными научными центрами, беседы с величайшими учеными современности, кино-показы, эксперименты, интеллектуальные батлы, квесты, конкурсы и многое другое.

Организаторы Московского фестиваля науки — Правительство Москвы в лице Департамента образования и науки при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.





Всероссийский Фестиваль науки — это один из самых масштабных в мире социальных проектов в области популяризации науки. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и включает в себя более 10 тысяч уникальных мероприятий в 80 регионах России: лекции молодых учёных, нобелевских лауреатов, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы познавательных фильмов, крупнейшая интерактивная выставка, телемосты с МКС и ЦЕРН, арктической станцией и многое другое.

Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2006 году по инициативе ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего. За три дня мероприятие посетили более 20 000 человек. Успех первого отечественного Фестиваля науки, а также популярность подобных фестивалей в других странах продемонстрировали необходимость в ежегодной организации таких мероприятий. С 2007 года Фестиваль науки стал общегородским мероприятием и ежегодно проводится при финансовой и организационно-технической поддержке Правительства Москвы. В 2011 году Фестиваль науки получил статус Всероссийского.

2019 год провозглашен Международным годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия Периодического закона химических элементов великим русским учёным Дмитрием Менделеевым. Главной темой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ объявлена Таблица Менделеева, поэтому большая часть активностей фестиваля посвящена химии.

Центральными региональными площадками IX Всероссийского Фестиваля науки в 2019 году объявлены: Тверская, Курская, Новосибирская, Ростовская и Нижегородская области, а также Забайкальский и Красноярский край.

