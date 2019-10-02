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Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и праздник для великана»

17 октября, 2019

Самую непоседливую ведьмочку в мире и её чёрного кота снова ждут приключения! На этот раз Винни и Вильбур вместе с великаном Джимом отправятся в прошлое на машине времени и встретят там невероятно вредную пещерную старушку.

Глава первая

Винни немножко запустила свой сад. 
— На этой клумбе как будто сидел кто-то большой, — заметила ведьмочка.  — Ничего, вот посажу свои лилово-леденцовые лилии. И всё лето буду без остановки лопать конфеты.
 Винни принялась махать лопатой туда-сюда, но вдруг услышала странный звук.
Бах! Звяк! Бряк!
 — Фу-ты ну-ты! — воскликнул кто-то. 
— Похоже на нашего соседа, великана Джерри, — сказала ведьмочка своему коту.  — Идём, посмотрим, чем он занят. 
Винни и Вильбур перепрыгнули высокий соседский забор. Прошли к парадному крыльцу и распахнули исполинскую дверь. И на них тут же обрушился мыльный водопад.

Плюх! 
Это пенистая волна вынесла на улицу пса Лохматика. 
— Колдовство-баловство!  — возмутилась Винни.  — Что здесь творится?
 — Это моя стиральная машинка, — объяснил Джерри, с трудом пробираясь среди мокрых вещей.  — Я хотел постирать бельишко, а машинка как давай стучать.
 Джерри помахал здоровенной кувалдой.
— Молотка я не нашёл, вот и починил этим, — сказал он.  — Но, кажется, всё только поломал. 
— Можешь постирать у меня, если хочешь, — предложила ведьмочка. 
— Спасибо тебе, Винни!  — обрадовался великан.

 
Но оказалось, что всё не так просто. Винни запихала в машинку все вонюче-пахучие носки соседа.
 — Тьфу ты!  — всплеснула она руками.  — Больше ничего не поместится. Так мы не скоро перестираем все эти здоровенные вещички. 
Хлюп-плюх! Тр-тр-тр! Тук-туктук! Фух! Лязг!  — пыхтела машинка.

Следом Винни закинула комбинезон Джерри. А когда вытащила его, нашла кое-что в кармане. 
— Да это же молоток!  — воскликнула ведьмочка.  — Вот почему машинка стучала.
Нелёгкая это работа — стирать, но развешивать вещи на просушку — ещё тяжелее. Повесить гигантскую рубашку ведьмочке помог Вильбур. Но рукава у неё были такими длинными, что всё равно волочились по земле. Да и рубашка оказалась чересчур большой и тяжёлой, так что верёвка не выдержала.

Треньк!
 — Ой, вобматы-акробаты!  — всплеснула ведьмочка руками.  — Теперь всё снова грязное. Джерри!  — завопила она.  — Натяни, пожалуйста, новую верёвку.

Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и праздник для великана»
 

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Какого домашнего питомца вам завести?
Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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