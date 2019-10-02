Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и праздник для великана»

Самую непоседливую ведьмочку в мире и её чёрного кота снова ждут приключения! На этот раз Винни и Вильбур вместе с великаном Джимом отправятся в прошлое на машине времени и встретят там невероятно вредную пещерную старушку.
Винни немножко запустила свой сад.
— На этой клумбе как будто сидел кто-то большой, — заметила ведьмочка. — Ничего, вот посажу свои лилово-леденцовые лилии. И всё лето буду без остановки лопать конфеты.
Винни принялась махать лопатой туда-сюда, но вдруг услышала странный звук.
Бах! Звяк! Бряк!
— Фу-ты ну-ты! — воскликнул кто-то.
— Похоже на нашего соседа, великана Джерри, — сказала ведьмочка своему коту. — Идём, посмотрим, чем он занят.
Винни и Вильбур перепрыгнули высокий соседский забор. Прошли к парадному крыльцу и распахнули исполинскую дверь. И на них тут же обрушился мыльный водопад.
Плюх!
Это пенистая волна вынесла на улицу пса Лохматика.
— Колдовство-баловство! — возмутилась Винни. — Что здесь творится?
— Это моя стиральная машинка, — объяснил Джерри, с трудом пробираясь среди мокрых вещей. — Я хотел постирать бельишко, а машинка как давай стучать.
Джерри помахал здоровенной кувалдой.
— Молотка я не нашёл, вот и починил этим, — сказал он. — Но, кажется, всё только поломал.
— Можешь постирать у меня, если хочешь, — предложила ведьмочка.
— Спасибо тебе, Винни! — обрадовался великан.
Но оказалось, что всё не так просто. Винни запихала в машинку все вонюче-пахучие носки соседа.
— Тьфу ты! — всплеснула она руками. — Больше ничего не поместится. Так мы не скоро перестираем все эти здоровенные вещички.
Хлюп-плюх! Тр-тр-тр! Тук-туктук! Фух! Лязг! — пыхтела машинка.
Следом Винни закинула комбинезон Джерри. А когда вытащила его, нашла кое-что в кармане.
— Да это же молоток! — воскликнула ведьмочка. — Вот почему машинка стучала.
Нелёгкая это работа — стирать, но развешивать вещи на просушку — ещё тяжелее. Повесить гигантскую рубашку ведьмочке помог Вильбур. Но рукава у неё были такими длинными, что всё равно волочились по земле. Да и рубашка оказалась чересчур большой и тяжёлой, так что верёвка не выдержала.
Треньк!
— Ой, вобматы-акробаты! — всплеснула ведьмочка руками. — Теперь всё снова грязное. Джерри! — завопила она. — Натяни, пожалуйста, новую верёвку.