Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и праздник для великана»

Добавить в закладки

17 октября, 2019

Самую непоседливую ведьмочку в мире и её чёрного кота снова ждут приключения! На этот раз Винни и Вильбур вместе с великаном Джимом отправятся в прошлое на машине времени и встретят там невероятно вредную пещерную старушку.

Глава первая

Винни немножко запустила свой сад.

— На этой клумбе как будто сидел кто-то большой, — заметила ведьмочка. — Ничего, вот посажу свои лилово-леденцовые лилии. И всё лето буду без остановки лопать конфеты.

Винни принялась махать лопатой туда-сюда, но вдруг услышала странный звук.

Бах! Звяк! Бряк!

— Фу-ты ну-ты! — воскликнул кто-то.

— Похоже на нашего соседа, великана Джерри, — сказала ведьмочка своему коту. — Идём, посмотрим, чем он занят.

Винни и Вильбур перепрыгнули высокий соседский забор. Прошли к парадному крыльцу и распахнули исполинскую дверь. И на них тут же обрушился мыльный водопад.

Плюх!

Это пенистая волна вынесла на улицу пса Лохматика.

— Колдовство-баловство! — возмутилась Винни. — Что здесь творится?

— Это моя стиральная машинка, — объяснил Джерри, с трудом пробираясь среди мокрых вещей. — Я хотел постирать бельишко, а машинка как давай стучать.

Джерри помахал здоровенной кувалдой.

— Молотка я не нашёл, вот и починил этим, — сказал он. — Но, кажется, всё только поломал.

— Можешь постирать у меня, если хочешь, — предложила ведьмочка.

— Спасибо тебе, Винни! — обрадовался великан.





Но оказалось, что всё не так просто. Винни запихала в машинку все вонюче-пахучие носки соседа.

— Тьфу ты! — всплеснула она руками. — Больше ничего не поместится. Так мы не скоро перестираем все эти здоровенные вещички.

Хлюп-плюх! Тр-тр-тр! Тук-туктук! Фух! Лязг! — пыхтела машинка.

Следом Винни закинула комбинезон Джерри. А когда вытащила его, нашла кое-что в кармане.

— Да это же молоток! — воскликнула ведьмочка. — Вот почему машинка стучала.

Нелёгкая это работа — стирать, но развешивать вещи на просушку — ещё тяжелее. Повесить гигантскую рубашку ведьмочке помог Вильбур. Но рукава у неё были такими длинными, что всё равно волочились по земле. Да и рубашка оказалась чересчур большой и тяжёлой, так что верёвка не выдержала.

Треньк!

— Ой, вобматы-акробаты! — всплеснула ведьмочка руками. — Теперь всё снова грязное. Джерри! — завопила она. — Натяни, пожалуйста, новую верёвку.

Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и праздник для великана»

