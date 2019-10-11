Мультсериал «Рев и заводная команда»

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19 октября, 2019

Приключения мальчика Рева и его лучшего друга Рамбла — забавного грузовика, который напоминает игривого пса.

Рев и Рамбл — энергичные и всегда готовые к действию друзья, которые живут и работают на семейном ранчо. Здесь все люди и грузовики находятся в постоянном движении и сообща выполняют разные задачи и дела.

Реву и Рамблу совершенно некогда скучать. А с их лучшей подругой Эвери и ее машинкой Элли — тем более! Каждый день у них — это новое приключение!

Смотрите премьеру мультсериала с 21 октября по будням в 11:00 в эфире телеканала «Карусель».