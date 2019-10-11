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Премьера: Мультсериал «Лего Сити. Приключения» Премьера: Мультсериал «Лего Сити. Приключения»
Премьера: Мультсериал «Рев и заводная команда» Премьера: Мультсериал «Рев и заводная команда»
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Мультсериал «Рев и заводная команда»

19 октября, 2019

Приключения мальчика Рева и его лучшего друга Рамбла — забавного грузовика, который напоминает игривого пса.

Рев и Рамбл — энергичные и всегда готовые к действию друзья, которые живут и работают на семейном ранчо. Здесь все люди и грузовики находятся в постоянном движении и сообща выполняют разные задачи и дела. 

Реву и Рамблу совершенно некогда скучать. А с их лучшей подругой Эвери и ее машинкой Элли — тем более! Каждый день у них — это новое приключение!

Смотрите премьеру мультсериала с 21 октября по будням в 11:00 в эфире телеканала «Карусель».

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Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и праздник для великана»
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