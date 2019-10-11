Главное

Премьера: Мультсериал «Лего Сити. Приключения» Премьера: Мультсериал «Лего Сити. Приключения»
Премьера: Мультсериал «Рев и заводная команда» Премьера: Мультсериал «Рев и заводная команда»
Читалка: Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и праздник для великана» Читалка: Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и праздник для великана»
Новости

Мультсериал «Лего Сити. Приключения»

20 октября, 2019

Комедийный мультсериал о приключениях отважных жителей ЛЕГО Сити!

Добро пожаловать в ЛЕГО Сити! В этом современном мегаполисе живут самые отважные пожарные, лучшие полицейские, внимательный мэр и представители многих других профессий. 

Всем им придется работать сообща, чтобы остановить таинственного преступника, который начинает сеять хаос вокруг. Каждый житель ЛЕГО Сити может почувствовать себя настоящим героем и поучаствовать в самых невероятных и удивительных приключениях в городе!

Смотрите премьеру мультсериала с 21 октября с понедельника по четверг в 22:00 в эфире телеканала «Карусель».

Следующая новость
Мультсериал «Рев и заводная команда»
Подпишитесь на наши новости