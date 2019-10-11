Мультсериал «Лего Сити. Приключения»

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20 октября, 2019

Комедийный мультсериал о приключениях отважных жителей ЛЕГО Сити!

Добро пожаловать в ЛЕГО Сити! В этом современном мегаполисе живут самые отважные пожарные, лучшие полицейские, внимательный мэр и представители многих других профессий.

Всем им придется работать сообща, чтобы остановить таинственного преступника, который начинает сеять хаос вокруг. Каждый житель ЛЕГО Сити может почувствовать себя настоящим героем и поучаствовать в самых невероятных и удивительных приключениях в городе!

Смотрите премьеру мультсериала с 21 октября с понедельника по четверг в 22:00 в эфире телеканала «Карусель».