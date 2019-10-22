Мультсериалы «Ник-изобретатель» и «Волшебная кухня»

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21 октября, 2019

На неделе с 21 октября телезрители канала «Карусель» увидят в эфире два новых российских мультсериала.

Премьерные эпизоды «Волшебной кухни» — мультсериала о шестилетней девочке Майе, которая осваивает мастерство кулинарии при помощи волшебства — будут показаны в программе «Спокойной ночи, малыши!» три дня подряд, с 21 по 23 октября.

С 22 по 25 октября в программе «С добрым утром, малыши!» будут показаны восемь эпизодов сериала «Ник-изобретатель», рассказывающего о мальчике, который создает роботов на 3D-принтере и наделяет их искусственным интеллектом.

Смотрите яркие премьеры на канале «Карусель»!