Отрывок из книги «Познавательные сказки для малышей»

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24 октября, 2019

Сказка — одно из лучших изобретений человека! Она развлекает, развивает и даже лечит. Погружаясь в круговорот удивительных событий, малыш учится различать добро и зло, усваивает нормы общения и поведения. Познавательные сказки с подсказками, представленные в этой книге, помогут вашему сыну или дочке легче воспринять и запомнить такие понятия и явления, как круговорот воды, северное сияние, эхо, миражи, молния, время…

Зачем осьминогу восемь ног?

Бабушка Октавия жила в старинном глиняном кувшине на самом краю коралловой деревни, которая расположилась глубоко в море. Она очень любила свой уютный дом, хотя он был такой же древний, как и она сама.

Сегодня старая Октавия нарочно встала пораньше, чтобы приготовиться к приезду своих любимых внуков-осьминожек. Как обычно, она умылась, почистила клюв, сделала зарядку. Спина у неё никогда не болела, потому что спины у неё не было. А вот ноги ныли перед каждым ненастьем. Поэтому старушка размяла все восемь щупалец. Затем она подмела комнату, протёрла стены, отодвинула камень от входа в кувшин и вынесла мусор. По-том она достала муку из планктона и напекла пирожков. Улитки получились вкусные и сочные.

К обеду пожаловали внучата. Они сразу заняли весь кувшин и перевернули его вверх дном. Но старая Октавия и слова не сказала. Внуков она любила больше, чем собственный домик.

Когда наступило утро, малыши стали укладываться спать. Ведь осьминоги бодрствуют ночью и отдыхают днём.

Старушка прилегла у самого входа и высунула во двор две сторожевые ноги. Щупальца сразу же окрасились в цвет крыльца и стали незаметными. Так Октавия охраняла своих малюток.

— Бабушка, — сказал самый наблюдательный внук, — тебе приходилось когда-нибудь отбрасывать ноги?

— Конечно! Много раз! — ответила старая Октавия. — Однажды за мной погналась акула и схватила меня за щупальце. Моё сердце остановилось от страха. К счастью, два других стучали исправно. Хорошо иметь три сердца! Я всё сделала как нужно — отбросила пленённую ногу.

— А это не больно? — шепнула самая маленькая осьминожка.

— Вовсе нет, — улыбнулась бабушка. — Уже через месяц моя нога отросла и стала лучше прежней.

— А что было дальше? — спросили другие.

— Я выпустила облако чернил и скрылась в узкой расщелине. Акула не смогла туда пробраться.

— Как хорошо, что у нас нет костей! Можно спрятаться где угодно, — добавил самый упитанный внучок, доедая очередную плюшку.

— Но главное — это наши восемь ног! — сказал старший осминожка. — Они всё успевают! Две — по хозяйству хлопотать, две — дом охранять, а две и отбросить не жалко, если будет кто нападать. — А зачем ещё две? — спросили малыши. — А это для того, чтобы крепко обнять всех, кого любишь, — сказала бабушка и нежно обвила щупальцами своих любимых внучат. Осьминоги — удивительные жители морей и океанов. Они похожи на инопланетян из фантастических фильмов: у них три сердца, восемь длинных щупалец, рот как клюв попугая. С ними лучше не играть в прятки, ведь они умеют менять цвет. Даже если враги оторвут ногу — ничего страшного! Всё равно вырастет новая. Продолжительность чтения — 3 минуты.



Отрывок из книги «Познавательные сказки для малышей»

