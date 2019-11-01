Раскройте тайну Кружитцу вместе с отважными Ниндзя и принимайте участие в новом конкурсе LEGO®!

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1 ноября, 2019

Настал новый день в мире НИНДЗЯГО. Когда древние тайны являются на свет, никакие воспоминания не послужат ниндзя опорой в новой борьбе.

Асфира, зловещая серпентинская колдунья из прошлого Мастера Кружитцу Ву, возвращается с новыми силами. Столетия протомившись в плену, она охотится за тем самым оружием, что однажды взяло над ней верх: свитком Запретного Кружитцу. Теперь ниндзя предстоит раскрыть собственные тёмные тайны — и обрести могущество.

Хочешь узнать больше? Смотри видео, знакомься с героями и присоединяйся к приключениям!

Раскрой тайну Кружитцу вместе с отважными Ниндзя и принимай участие в конкурсе!

Посмотри видео, чтобы узнать о древней угрозе, которую выпустили Ниндзя.

Представь, каким бы ты был Ниндзя. Познакомься с ними в галерее персонажей.

Придумай и создай свой собственный свиток Кружитцу.

Нарисуй на свитке сражение Ниндзя с ледяной армией или огненными змеями.

Сфотографируй получившийся свиток и загрузи на сайт.

Зови друзей голосовать за твою работу

А если ты собрал своего Ниндзя из кубиков LEGO®, обязательно покажи его на фотографии возле свитка.

Самых смелых «Ниндзя» ждут крутые наборы LEGO® Ninjago!

