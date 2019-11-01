Раскройте тайну Кружитцу вместе с отважными Ниндзя и принимайте участие в новом конкурсе LEGO®!

Настал новый день в мире НИНДЗЯГО. Когда древние тайны являются на свет, никакие воспоминания не послужат ниндзя опорой в новой борьбе.
Асфира, зловещая серпентинская колдунья из прошлого Мастера Кружитцу Ву, возвращается с новыми силами. Столетия протомившись в плену, она охотится за тем самым оружием, что однажды взяло над ней верх: свитком Запретного Кружитцу. Теперь ниндзя предстоит раскрыть собственные тёмные тайны — и обрести могущество.
Хочешь узнать больше? Смотри видео, знакомься с героями и присоединяйся к приключениям!
А если ты собрал своего Ниндзя из кубиков LEGO®, обязательно покажи его на фотографии возле свитка.
Самых смелых «Ниндзя» ждут крутые наборы LEGO® Ninjago!