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Конкурсы: Раскройте тайну Кружитцу вместе с отважными Ниндзя и принимайте участие в новом конкурсе LEGO®! Конкурсы: Раскройте тайну Кружитцу вместе с отважными Ниндзя и принимайте участие в новом конкурсе LEGO®!
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Раскройте тайну Кружитцу вместе с отважными Ниндзя и принимайте участие в новом конкурсе LEGO®!

1 ноября, 2019

Настал новый день в мире НИНДЗЯГО. Когда древние тайны являются на свет, никакие воспоминания не послужат ниндзя опорой в новой борьбе.

Асфира, зловещая серпентинская колдунья из прошлого Мастера Кружитцу Ву, возвращается с новыми силами. Столетия протомившись в плену, она охотится за тем самым оружием, что однажды взяло над ней верх: свитком Запретного Кружитцу. Теперь ниндзя предстоит раскрыть собственные тёмные тайны — и обрести могущество. 
Хочешь узнать больше? Смотри видео, знакомься с героями и присоединяйся к приключениям!

Раскрой тайну Кружитцу вместе с отважными Ниндзя и принимай участие в конкурсе!

  • Посмотри видео, чтобы узнать о древней угрозе, которую выпустили Ниндзя.
  • Представь, каким бы ты был Ниндзя. Познакомься с ними в галерее персонажей.
  • Придумай и создай свой собственный свиток Кружитцу.
  • Нарисуй на свитке сражение Ниндзя с ледяной армией или огненными змеями.
  • Сфотографируй получившийся свиток и загрузи на сайт.
  • Зови друзей голосовать за твою работу

А если ты собрал своего Ниндзя из кубиков LEGO®, обязательно покажи его на фотографии возле свитка.

Самых смелых «Ниндзя» ждут крутые наборы LEGO® Ninjago!
 

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