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Отрывок из книги «Котенок Персик»

7 ноября, 2019

В городке Чертополох стоял чудесный солнечный день. Арахис распахнул дверь больницы и вдохнул свежий весенний воздух. И вдруг услышал дружное: «Апхчи!»

Снаружи ждали трое зверушек. Кролик Клевер и морская свинка Мускат уткнулись носом в мокрые платки, бесконечно чихая, а котёнок Персик приложил чистую тряпочку к влажным от слёз глазам. 
— Будьте здоровы! Да у вас похоже весенняя аллергия! — поприветствовал их Доктор Кот. — Это время года как нельзя лучше подходит для того, чтобы раз и навсегда выяснить, что вызывает у вас аллергию, и устранить причину.

— Апчхи! — ещё раз чихнул Арахис.
 — Первым делом мы сделаем пробу, — продолжил Доктор Кот. — Обычный анализ, но нужно немного сбрить шёрстку… — Он помыл лапы и достал из ящика стола... электробритву.
Апхчи! — испугались пациенты.
 
— Ой! — пискнул мышонок Арахис. — Я не хочу, чтобы меня брили налысо, а потом царапали.
 — Без паники, дружище, — успокоил помощника Доктор Кот, — царапины будут тонкими и… 
— Если у тебя совсем не останется шёрстки, — грустно перебил врача Персик, — Доктор Кот свяжет тебе комбинезон! 
Мышонок вздрогнул. Доктор Кот был прекрасным, добрым и заботливым врачом, но его увлечение вязанием Арахису не слишком нравилось. Шерстяные пижамы, которые он ему дарил, были ужасно колючими. Брр!
— Я сбрею немного шерсти на лапке или на спинке, — заверил пациентов Доктор Кот. — Будет совсем незаметно. Арахис, ты первый, идёт? 
Мышонок снова испуганно охнул и протянул лапку. «Важно оставаться совершенно спокойным, чтобы другие звери не нервничали», — успокаивал он себя, пока Доктор Кот бережно выбривал небольшую область на лапке.
 — Немного щекотно, и всё, — весело сказал он остальным. 
Доктор Кот повторил процедуру с Мускатом, Клевером и Персиком. Они с любопытством наблюдали, как врач взял фломастер и нарисовал на коже Арахиса цифры от одного до шести. Затем он снова помыл лапы и достал шесть небольших пузырьков из медицинского шкафчика. 
— В этих бутылочках содержится особое вещество — аллерген, — объяснил он, — я капну небольшое количество на вашу кожу рядом с номером, чтобы потом выяснить на что у вас аллергия.
 Доктор Кот взял первый пузырёк и рядом с цифрой один капнул немного аллергена на кожу Арахиса. Затем он разорвал упаковку и достал стерильную иглу. Арахис зажмурил глаза и попытался подумать о сыре.
 
— Я сделаю совсем крошечную царапину в том месте, куда я капнул аллерген, чтобы вещество проникло в кожу, — серьёзно объяснил Доктор Кот и слегка царапнул лапку Арахиса… 
— Было больно? — спросил Мускат. 
Мышонок открыл глаза. 
— Немного неприятно, но совсем не больно, — заверил его Арахис. Он чувствовал себя настоящим смельчаком, наблюдая за тем, как Доктор Кот повторяет процедуру с пятью остальными пузырьками. Мышонок заметил, что каждый раз Доктор берёт новую иглу, а использованную бросает в специальную корзину.
— Отлично, Арахис. Ты замечательный пациент! Теперь надо подождать минут пятнадцать. Если место царапины опухнет или покраснеет, значит, мы узнаем, на что у тебя аллергия! 
Вскоре Персик, Мускат и Клевер прошли точно такую же процедуру. 
Мышонок внимательно смотрел на часы.
 
Время тянулось очень медленно. Другие зверушки начали волноваться. «Пока мы ждём результатов, лучше всего поговорить на какую-нибудь отвлечённую тему», — подумал Арахис и спросил: 
— Кто-то из вас идёт сегодня в поход с госпожой Кешью? 
— Я, — гордо ответил Персик. — Это будет прогулка для настоящих исследователей природы. Я очень хорошо в этом разбираюсь — знаю множество растений и животных, и уверен, что быстро найду всё, что потребуется! 
— Я, конечно, знаю далеко не всё, — поддержал разговор крольчонок Клевер, — но я многому научился во время прогулок с госпожой Кешью. 
— И я тоже, — сказал Мускат. — А ты, Арахис? 
— А я совсем не знаю названий растений и никогда не ходил в поход, — признался мышонок, — я вырос в городе. 
— Тогда тебе точно стоит пойти, — сказал Доктор Кот и посмотрел на часы. — Но сначала давайте посмотрим на результаты наших проб.
 

Отрывок из книги «Котенок Персик»
 

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Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

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