Главное

Читалка: Отрывок из книги «Сказки о животных» Читалка: Отрывок из книги «Сказки о животных»
Тесты: Хорошо ли вы помните стихи русских поэтов? Тесты: Хорошо ли вы помните стихи русских поэтов?
Событие: Интервью Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака перед конкурсом «Детское Евровидение — 2019»! Событие: Интервью Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака перед конкурсом «Детское Евровидение — 2019»!
Новости

Отрывок из книги «Сказки о животных»

13 ноября, 2019

В нашей далёкой уссурийской тайге жил-был тигрёнок. Он был уссурийский от носа до кончика хвоста, и даже полосочки у него на спине были уссурийские. Он дружил с белогрудыми медвежатами и с дядюшкой бурундуком, у которого на спине тоже были полосочки. Только у бурундука полосочки шли вдоль, а у тигрёнка поперёк. А кто не понимает, тот пускай на картинку поглядит, куда у кого идут полосочки.

Но эта сказка не про полосочки, а про самого тигрёнка. 
Всё лето тигрёнок играл со своими друзьями. 
Как они играли? Очень просто. Залезали все вместе на самый старый и огромный кедр и находили там самую большую кедровую шишку. Они отрывали эти шишки и бросали вниз. 
Они думали, что шишка расколется и оттуда выскочат все орехи. Но шишка не раскалывалась, и орехи приходилось выковыривать. Но это было очень приятно — выковыривать из шишки орехи, пахнувшие смолой. 
Такая игра называлась у них — шишкование. 
Ну вы, наверно, знаете, что бывают такие игры: рисование, невнимание, орехоразгрызание. Вот эта игра очень на орехобросание-разгрызание была похожа. 
Играли они, играли, и вдруг — стало холодно. 
Пошёл снег, началась зима. 
Вначале это была маленькая зима. И снегу чуть-чуть — на траве да кустах. А потом зима окрепла, набрала силу. Ударил мороз. 
Однажды утром тигрёнок проснулся от холода. Смотрит — друзей его не видно. Нет никого. 
— Где же они? 
— Да они все спать легли, — протрещала птица кедровка. — Ты разве не знаешь, что медведи и бурундуки на зиму спать ложатся? 
Тигрёнок этого не знал и очень удивился. Как же это так? Они все спят, а он не спит. Странно.
А если ты не спишь, что надо делать? Играть. 
Стал тигрёнок играть со снегом. Подбросит снег лапой, а потом снежинки ловит. Играл-играл — надоело. 
И тут началась метель. Стало очень холодно. Замёрз тигрёнок так сильно, что даже задрожал. — Ты что, замёрз, что ли? — услышал он вдруг. 
А это дядюшка бурундук выскочил из своей норки, которую вырыл под корнями деревьев. 
— Залезай ко мне, — говорит, — согреешься. У меня тепло.
 
Вот полез тигрёнок к бурундуку. Лезет-лезет, а влезть не может. Норка-то маленькая, а тигрёнок — большой. 
И пока тигрёнок лез, бурундук зевал, зевал — да и заснул до самой весны. 
Пошёл тигрёнок по тайге. Вдруг слышит — кто-то храпит. Посмотрел, а это старый кедр храпит. 
«Неужели тоже заснул?» — подумал тигрёнок. 
— Да ты что! — прокричала кедровка. — Кедры никогда не спят. Вот берёзки да осинки зимой засыпают, а кедры — никогда. 
— Кто же это там так громко спит? — слазал тигрёнок и полез на вершину кедра. 
А там недалеко от вершины было огромное дупло. А в дупле спала медведица со своими медвежатами. 
Бурые-то медведи на земле спят, в берлоге, а вот уссурийские белогрудые на деревьях живут, на деревьях растут, на деревьях берлогу устраивают. 
Заглянул тигрёнок в эту берлогу, а медведица приоткрыла один глаз и говорит: 
— Ты что, малыш, замёрз, что ли? Залезай к нам, у нас тепло. 
Залез тигрёнок в дупло и только хотел в клубочек свернуться, как медведица вздохнула, а после так выдохнула, что он вылетел из дупла. Летел он, летел по воздуху, а потом в снег упал. Но не сильно упал, не разбился, а только в снег зарылся. И пока он летел, он всё время думал: «Хорошо бы где-нибудь в клубочек свернуться, чтоб согреться».
 
И вот, когда он упал в снег, он сразу в клубочек свернулся и немного согрелся. Только он хотел закрыть глаза, чтобы заснуть, как вдруг увидел на земле под снегом семечко подсолнуха. 
И тигрёнок сразу захотел это семечко разгрызть и съесть, но потом подумал: «Нельзя же всё на свете съесть. Пожалею-ка я это семечко, ведь оно, наверно, замёрзло». И тигрёнок подышал на семечко. 
Семечко чуть-чуть шевельнулось. Подышал ещё — семечко треснуло, и из него появился зелёный росток. 
Окружил его тигрёнок своими мягкими лапами, положил на лапы голову, да и заснул под вой метели.
И пока тигрёнок спал — семечко согрелось и стало расти, расти, подрастать, вырастать, и даже постепенно расцветать. 
И вот случилось настоящее чудо: прямо посреди тайги да посреди зимы расцвёл подсолнух. 
Он вырос высоко-высоко, поднялся выше всех деревьев, под самое солнце, и уже там, под солнцем, подсолнух раскрылся. 
И там, наверху, прямо на подсолнухе спал тигрёнок. 
И было ему, конечно, тепло, потому что все бури и метели бушевали внизу. 
— Тигрёнок на подсолнухе! — кричала кедровка. — Тигрёнок на подсолнухе!
 Скоро пришла весна. Проснулись бурундук и медвежата. Забрались на подсолнух, а там — тигрёнок спит. Разбудили его. 
— Как я сюда попал? — удивился тигрёнок. 
— Ты семечко согрел, — сказал мудрый дядюшка бурундук, — а теперь оно тебя греет. 
Вот и лето красное пришло, лето жаркое, уссурийское. Тигрёнок за подсолнухом ухаживает, когтями землю рыхлит, медвежата воду из ручья носят, подсолнух поливают. Хорошо тигрёнку. И всем зверям хорошо.
Наступила осень. Как-то вечером собрались друзья на подсолнухе, ягоды едят, орехи грызут. 
— Хорошо-то как! — сказал мудрый дядюшка бурундук. — И видно далеко всё вокруг. 
— Вот бы нам всем на подсолнухах жить! 
— Ерунда! Ерунда! Ерунда! — кричала кедровка. — На всех подсолнухов не хватит! 
И тут задул холодный ветер. Закачался подсолнух. Побежали домой бурундук и медвежата. Остался тигрёнок один. 
И снова пошёл снег. Склонился подсолнух до самой земли от ветра да от снега. Опечалился тигрёнок. Забрался он под свой подсолнух и увидел на земле несколько последних семечек. Сгрёб их в кучку, прижал к себе, да и заснул.
И что же вы думаете? Наш тигрёнок все семечки согрел. И вырос зимой посреди тайги целый букет подсолнухов. Раскрылись огромные цветы, и на каждом подсолнухе кто-нибудь под солнцем грелся. 
Там — медвежонок. 
Там — лисёнок. 
Там — волчонок. 
А уж на самом высоком подсолнухе крепко спал тигрёнок.
 
Отрывок из книги «Сказки о животных»

Следующая новость
Хорошо ли вы помните стихи русских поэтов?
Редакциия «Малыш» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Малыш» издательства АСТ

Вот уже почти 60 лет издательство «Малыш» славится своими классическими книгами прекрасного качества, иллюстрированными лучшими художниками. Этим книгам доверяет уже несколько поколений читателей.

Подпишитесь на наши новости