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Отрывок из книги «Самые любимые сказки»

14 ноября, 2019

В книгу "Самые любимые сказки" вошли полезные маленьким читателям произведения писателя и поэта С. Михалкова: "Дядя Стёпа", "Как старик корову продавал", "Три поросёнка", "Упрямый лягушонок" и другие сказки в прозе и в стихах.

В доме восемь дробь один
У заставы Ильича
Жил высокий гражданин,
По прозванью «Каланча»,
По фамилии Степанов
И по имени Степан,
Из районных великанов
Самый главный великан.
Уважали дядю Стёпу
За такую высоту.
Шёл с работы дядя Стёпа —
Видно было за версту.
Лихо мерили шаги
Две огромные ноги:
Сорок пятого размера
Покупал он сапоги.
Он разыскивал на рынке
Величайшие ботинки,
Он разыскивал штаны
Небывалой ширины.
Купит с горем пополам,
Повернётся к зеркалам —
Вся портновская работа
Разъезжается по швам!
Он через любой забор
С мостовой глядел во двор.
Лай собаки поднимали:
Думали, что лезет вор.
Брал в столовой дядя Стёпа
 Для себя двойной обед. 
Спать ложился дядя Стёпа — 
Ноги клал на табурет.

Сидя, книги брал со шкафа. 
И не раз ему в кино 
Говорили: — Сядьте на пол, 
Вам, товарищ, всё равно!
Но зато на стадион 
Проходил бесплатно он: 
Пропускали дядю Стёпу — 
Думали, что чемпион.
От ворот и до ворот 
Знал в районе весь народ, 
Где работает Степанов, 
Где прописан, 
Как живёт, 
Потому что всех быстрее, 
Без особенных трудов 
Он снимал ребятам змея 
С телеграфных проводов.
И того, кто ростом мал, 
На параде поднимал, 
Потому что все должны 
Видеть армию страны.
Все любили дядю Стёпу, 
Уважали дядю Стёпу: 
Был он самым лучшим другом 
Всех ребят со всех дворов.
Он домой спешит с Арбата. 
— Как живёшь? — кричат ребята. 
Он чихнёт — ребята хором: 
— Дядя Стёпа, будь здоров!
Дядя Стёпа утром рано 
Быстро вскакивал с дивана, 
Окна настежь открывал, 
Душ холодный принимал. 
Чистить зубы дядя Стёпа 
Никогда не забывал.
Человек сидит в седле, 
Ноги тащит по земле — 
Это едет дядя Стёпа 
По бульвару на осле.
— Вам, — кричат Степану люди, — 
Нужно ехать на верблюде!
На верблюде он поехал — 
Люди давятся от смеха: 
— Эй, товарищ, вы откуда? 
Вы раздавите верблюда! 
Вам, при вашей вышине, 
Нужно ехать на слоне!


Отрывок из книги «Самые любимые сказки»

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Отрывок из книги «Сказки о животных»
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