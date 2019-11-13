Отрывок из книги «Самые любимые сказки»

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14 ноября, 2019

В книгу "Самые любимые сказки" вошли полезные маленьким читателям произведения писателя и поэта С. Михалкова: "Дядя Стёпа", "Как старик корову продавал", "Три поросёнка", "Упрямый лягушонок" и другие сказки в прозе и в стихах.

В доме восемь дробь один

У заставы Ильича

Жил высокий гражданин,

По прозванью «Каланча»,

По фамилии Степанов

И по имени Степан,

Из районных великанов

Самый главный великан.

Уважали дядю Стёпу

За такую высоту.

Шёл с работы дядя Стёпа —

Видно было за версту.

Лихо мерили шаги

Две огромные ноги:

Сорок пятого размера

Покупал он сапоги.

Он разыскивал на рынке

Величайшие ботинки,

Он разыскивал штаны

Небывалой ширины.

Купит с горем пополам,

Повернётся к зеркалам —

Вся портновская работа

Разъезжается по швам!

Он через любой забор

С мостовой глядел во двор.

Лай собаки поднимали:

Думали, что лезет вор.

Брал в столовой дядя Стёпа

Для себя двойной обед.

Спать ложился дядя Стёпа —

Ноги клал на табурет.



Сидя, книги брал со шкафа.

И не раз ему в кино

Говорили: — Сядьте на пол,

Вам, товарищ, всё равно!

Но зато на стадион

Проходил бесплатно он:

Пропускали дядю Стёпу —

Думали, что чемпион.

От ворот и до ворот

Знал в районе весь народ,

Где работает Степанов,

Где прописан,

Как живёт,

Потому что всех быстрее,

Без особенных трудов

Он снимал ребятам змея

С телеграфных проводов.

И того, кто ростом мал,

На параде поднимал,

Потому что все должны

Видеть армию страны.

Все любили дядю Стёпу,

Уважали дядю Стёпу:

Был он самым лучшим другом

Всех ребят со всех дворов.

Он домой спешит с Арбата.

— Как живёшь? — кричат ребята.

Он чихнёт — ребята хором:

— Дядя Стёпа, будь здоров!

Дядя Стёпа утром рано

Быстро вскакивал с дивана,

Окна настежь открывал,

Душ холодный принимал.

Чистить зубы дядя Стёпа

Никогда не забывал.

Человек сидит в седле,

Ноги тащит по земле —

Это едет дядя Стёпа

По бульвару на осле.

— Вам, — кричат Степану люди, —

Нужно ехать на верблюде!

На верблюде он поехал —

Люди давятся от смеха:

— Эй, товарищ, вы откуда?

Вы раздавите верблюда!

Вам, при вашей вышине,

Нужно ехать на слоне!



Отрывок из книги «Самые любимые сказки»