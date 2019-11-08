Мультсериал «Рикки Зум. Полный вперёд!»

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17 ноября, 2019

О приключениях Рикки — маленького красного мотоцикла, который обожает скорость.

Рикки живет в городе, специально созданном для мотоциклов и велосипедов. Когда вырастет, он станет смелым спасательным мотоциклом. В обучении герою помогают мама, папа и остальные взрослые жители города, в котором все друг друга поддерживают.



Каждый день Рикки и его верные друзья исследует город, набираются опыта, гоняют по спортивным трассам и пробуют новые трюки. Вместе они растут и учатся твёрдо стоять на своих двух колёсах.

Смотрите премьеру мультсериала по будням в 17:20 в эфире телеканала «Карусель».