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Читалка: Отрывок из книги «Самые любимые сказки» Читалка: Отрывок из книги «Самые любимые сказки»
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Мультсериал «Рикки Зум. Полный вперёд!»

17 ноября, 2019

О приключениях Рикки — маленького красного мотоцикла, который обожает скорость.

Рикки живет в городе, специально созданном для мотоциклов и велосипедов. Когда вырастет, он станет смелым спасательным мотоциклом. В обучении герою помогают мама, папа и остальные взрослые жители города, в котором все друг друга поддерживают.
 

Каждый день Рикки и его верные друзья исследует город, набираются опыта, гоняют по спортивным трассам и пробуют новые трюки. Вместе они растут и учатся твёрдо стоять на своих двух колёсах.

Смотрите премьеру мультсериала по будням в 17:20 в эфире телеканала «Карусель».

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