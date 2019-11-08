Конкурс песни «Детское Евровидение ‒ 2019» — смотрите в прямом эфире 24 ноября!

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21 ноября, 2019

Финал семнадцатого Международного детского конкурса песни «Евровидение ‒ 2019» пройдёт 24 ноября в Польше, в городе Гливице. Смотрите прямой эфир события на телеканале «Карусель»!

Нашу страну на конкурсе представят Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак с песней «Время для нас».

За победу будут бороться представители 19 стран — России, Австралии, Албании, Армении, Белоруссии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса и Франции.

Смотрите «Детское Евровидение ‒ 2019» 24 ноября в 18:00 МСК в прямом эфире на телеканале «Карусель» и болейте за Россию!